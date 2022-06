El alcalde de Antigua, Matías Peña, ha sido elegido nuevo presidente de Nueva Canarias (NC) en Fuerteventura. El acto contó con la asistencia del presidente nacional de la formación nacionalista y vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez.

La renovación del proyecto político de NC en la isla majorera pasa por las manos de Matías Peña y la nueva directiva insular en la que destaca la presencia Andrés Motos en la Secretaría de Organización. Además, se anunció la incorporación a la formación política de Miguel Ángel Graffigna, exalcalde de Pájara por Coalición Canaria, así como las conversaciones que se mantienen con diferentes agrupaciones locales para confluir en el proyecto político del partido que lidera Román Rodríguez.

En un abarrotado Auditorio de Antigua se vivieron algunos momentos de emoción. Uno fue el reconocimiento a dos afiliadas fallecidas: Luisa Domínguez y Ángela Guerra. El otro, la intervención del médico Manuel Ramírez, hombre de confianza de Román Rodríguez en la isla, quien desveló como desde su etapa de estudiante de instituto « ya seguía a un líder que era Román y luego mi primer voto fue para Carmelo Ramírez en su etapa de alcalde».

Román Rodríguez destaca el nuevo rumbo político de su partido en la isla de Fuerteventura

El presidente nacional de NC se mostraba eufórico por la masiva asistencia al acto y por la nueva dirección insular. «Es para nosotros un acto importante porque pone en marcha un proceso ya imparable hacia mayo de 2023. Estamos trabajando en la articulación del espacio político cara a las elecciones y el primer acto de Nueva Canarias es este de hoy. Queremos que NC esté presente de forma destacada en los municipios de esta isla, esté en el Cabildo decidiendo mayorías y tenga representación en el Gobierno de Canarias».

El nuevo presidente insular de NC y de Alternativa Local por Antigua (ALxAN), Matías Peña, señaló que «es una noche para estar contento, feliz no solo por NC sino por el lleno del Auditorio. Me voy a matar porque NC sea un referente del nacionalismo en Fuerteventura. Soy una persona de dialogo, me gusta dialogar con todo el mundo y luego debe de haber autonomía absoluta en los municipios, no en cascada porque entonces los pactos duran dos meses.». Además, añadió que «es necesario dar estabilidad a las instituciones por el bien de los vecinos y vecinas. NC tiene las puertas abiertas a quien quiera sumarse a este proyecto».

Peña anunció también que volverá a ser candidato a la alcaldía de Antigua «me lo piden los vecinos y no les puedo defraudar».

Además, el alcalde de Antigua denunció la marginación que sufre el municipio por parte del grupo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura.