La falta de un técnico forense retrasa las autopsias e indigna a las familias

La ausencia de un técnico forense en la Isla está provocando el retraso de las autopsias a los fallecidos y ha generado un enorme malestar entre las familias afectadas que observan atónitas que no pueden proceder a despedirse de sus difuntos, lo que amplia su dolor, agonía y sufrimiento. La vacante de la citada especialidad forense en la Isla obliga a que tenga que desplazarse uno de ellos desde Gran Canaria para participar en las necropsias que se deben realizar en Fuerteventura.

El último episodio de este caso, que se repite con demasiada frecuencia en Fuerteventura, se localiza en la denuncia de la familia de Esteban P. D., de 46 años, que falleció el pasado martes en la zona de Punta del Viento, al sur del antiguo Parador Nacional, en el municipio de Puerto del Rosario. Desde entonces, el cadáver se encuentra depositado en las cámaras de la morgue capitalina a la espera de que se le practique la necropsia, se conozcan las causas del óbito y la familia pueda despedirse y darle sepultura.

La familia del fallecido presentó una denuncia en los Juzgados de Puerto del Rosario donde expuso el retraso en la realización de la autopsia y el sufrimiento al no entregárseles el cadáver para poder velarlo y darle sepultura.

Los familiares de un fallecido denuncian ante el Juzgado la precariedad del servicio en la Isla

Los servicios forenses en la Isla vienen sufriendo desde hace años un auténtico déficit no solo de medios materiales sino humanos, lo que provoca la ralentización de su labor, ya que al margen de tener que pasar consulta forense en los Juzgados también deben enfrentarse a la realización de necropsias y a guardias interminables. Por ello, se reclama una plaza fija de técnico forense en Fuerteventura.

La hermana del fallecido, Rocío P. D., denunció ante los micrófonos de Onda Fuerteventura que «primero nos dicen que le harían la autopsia martes, luego nos llaman y nos comentan que falta el técnico de forense, el cual no se puede desplazar desde Gran Canaria hasta Fuerteventura hasta el sábado [por hoy]».

Además, añade que «nos parece inhumano, no podemos estar una familia sufriendo de esta manera, una madre que está en una agonía permanente, ya que le han dicho que su hijo ha muerto, pero no puede ver el cuerpo, no se hace a la idea, llora constantemente y pide por favor que quiere despedirlo, velarlo y darle cristiana sepultura dignamente».

Rocío devela que cuando fueron a los Juzgados «hablamos con el forense y nos dice que en sus manos no está la solución porque no le autorizan practicar la auptosia sin la presencia del técnico. Ante ello, hemos interpuesto una denuncia porque creo que no nos merecemos esto, ni nosotros ni ninguna familia más».

«Hemos tocado a las puertas del Ayuntamiento, donde nos han cogido el número de teléfono, pero no nos han llamado. Fuimos a la Delegación del Gobierno y el delegado nos comentó que haría gestiones, y en el Cabildo nos han atendido bien, incluso nos dieron una tila por el nerviosismo que teníamos», agregó la hermana del fallecido en Punta del Viento.

«No podemos estar sufriendo así, con una madre que llora por no ver el cuerpo de su hijo», critican

Asimismo, apuntó que «deberíamos movernos toda Fuerteventura hasta que hayan soluciones no solo para nosotros, sino para que en un futuro esto no se vuelva a producir. Es inhumano que encima del dolor que supone perder un familiar no nos hagan entrega del cuerpo para despedirnos».

Precariedad en la Isla

La concejala de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Peña Armas, ha solicitado la contratación de un técnico forense fijo para la isla de Fuerteventura.

Además, Armas considera que «el Cabildo insular y el Gobierno de Canarias tienen que poner fin, a la mayor brevedad posible, a esta situación que revela la precariedad de personal médico especializado en la Isla».