Tras más de 40 años de militancia en AM y CC decide abandonar esta formación política. ¿Por qué?

A raíz de la renuncia de mis delegaciones en octubre/2021, por discrepancias manifiestas con el alcalde, se producen una serie de decisiones del grupo de gobierno, apoyadas por los compañeros de CC, qué interprete que hacían que se estaba perdiendo el respeto institucional, al votar informes en contra del Secretario municipal.

Sin embargo, continua con el acta que consiguió con CC. ¿Se considera un tránsfuga como dicen sus excompañeros?

Entiendo el transfuguismo cuando se causa baja en un partido para pasarse a otro, o con la clara intención de desestabilizar el grupo de gobierno. Ese no fue mi caso porque mi voto no era determinante, y mi pase fue a la condición de no adscrito, donde no se percibe ningún sueldo a excepción de pluses por asistencia a comisiones, y yo al igual que los concejales cobraba unas retribuciones de 46.000 anuales.

¿La crispación se ha instaurado en el Ayuntamiento de Pájara tras perder el grupo de gobierno la mayoría respecto al asunto de Berdullas o venía de antes ?

La crispación existente instaurada en el Ayuntamiento de Pájara, viene de mucho antes de perder la última votación el grupo de gobierno, eso lo vengo denunciado desde hace mucho tiempo.

¿Cómo es posible que se haya tardado siete meses en dar viabilidad a un asunto previsto en la legislación y avalado por el Secretario de la Corporación?

El día 15 de noviembre de 2021, se convoca una comisión con este asunto que había solicitado el grupo Podemos, y se dictamino llevar este asunto a pleno, después de cuatro meses de procedimientos reglamentarios, el grupo de gobierno decide dejarlo sobre la mesa, sin atender el informe del Secretario, para remitir la consulta al Consejo Consultivo y posteriormente a la FECAM , que inadmitieron la consulta. Hasta que recientemente se voto resolver este tema y se acordó por 10 votos de la oposición contra 8 del grupo de gobierno, el pase al grupo de los no adscritos de este concejal.

¿Qué pretendía el alcalde Pedro Armas con retrasar el pase al grupo de los No Adscrito del concejal Berdullas?

Es del dominio público la afinidad del Sr. Alcalde con este concejal, de lo que no tengo nada que objetar, al que seguramente llevara en sus listas en las próximas elecciones.

Usted dijo que con la llegada de Pedro Armas a la Alcaldía con el apoyo de CC volverían los años del hormigón y los planes parciales al municipio. ¿Se ratifica en sus palabras?

Lo que dije es que detrás de la moción de censura que nos hicieron, estaba la inminente licitación y adjudicación de la redacción del Plan General de Pájara, cosa que efectivamente se produjo.

¿Qué pasa con las urbanizaciones pendientes de recepcionar por parte del Ayuntamiento?

Hay tres urbanizaciones recepcionadas tácitamente por sentencia judicial, y no por gestiones de este grupo de gobierno. El problema endémico de este Ayuntamiento y de otros es que hasta que no se reciben las cesiones obligatorias contempladas en los planes no se puede recepcionar, ni dar ningún tipo de licencias. A raíz de estas sentencias esta claro que se tiene que actuar, porque pueden contaminar a otras urbanizaciones, y no se han logrado consensos en años de negociaciones.

La falta de planeamiento en Pájara. ¿A quien beneficia y a quien perjudica?

Tengo claro que no beneficia a nadie, en un Ayuntamiento sin planeamiento, no puede existir ningún tipo de desarrollo, de ahí la angustiosa necesidad de tener aprobado el Plan General de Pájara.

¿Cree que su antiguo partido, CC, se ha mostrado sumiso con AMF que sólo tiene un consejero en el Cabildo y le entregó la presidencia o en Pájara menos concejales y le entregaron la alcaldía?

Ya he manifestado mi punto de vista sobre el asunto, y dicho que para mi ha sido un suicidio político, opinión que comparten muchos ciudadanos de la isla y en particular de Pájara. El tiempo dará o quitara razones.

Los trabajadores municipales han denunciado que el ambiente en el Consistorio de Pájara es insostenible. ¿Es así ?

Sí. Esto se palpa dentro de la Corporación. Nunca había sucedido esto en la institución, la falta de ilusión y motivación es un grave problema que afecta a mucho al personal del Ayuntamiento.

¿Es cierto que alto un alto número de la plantilla del Ayuntamiento está de baja laboral?

Mas del 20% de la plantilla de personal laboral y funcionariado esta de baja medica. Con lo infra dotado que están la mayoría de departamentos del ayuntamiento, lo que da a entender claramente que algo sucede, y ya fue tratado el tema en el último pleno municipal.

¿Por qué apoyó al PSOE en el pleno sobre el pase de Berdullas al grupo de los no adscritos?

Apoye la solicitud de convocatoria de pleno extraordinario, porque después de 7 meses de haberlo dejado sobre la mesa, y estando el asunto concluso, después de haber recibido las contestaciones a las consultas realizadas por el Sr. Alcalde, había que determinar si procedía o no, votar el informe y propuesta del Secretario, habilitado nacional de primera categoría, de determinar el pase del concejal afectado al grupo de los no adscritos. Ahora dicen que el inductor fue Miguel Graffigna.

¿ Ahora ingresa en Nueva Canarias . ¿Es una decisión meditada?

He manifestado y demostrado que mi ideología es nacionalista progresista, y que en caso de que opte por seguir una legislatura mas en política lo haría en NC. Todavía no he ingresado ni firmado nada al día de hoy.

¿Ve con futuro la confluencia de formaciones municipalistas para las próximas elecciones ?

Se han celebrado diferentes reuniones, bajo el paraguas del municipalismo y donde en las diferentes formaciones políticas, se tenga claro que en los ayuntamientos exista una independencia absoluta, sin ningún tipo de tutelas ni influencias externas, y se pueda posteriormente confluir con vistas al Cabildo insular y al Parlamento de Canarias.