Los pacientes con cáncer ya pueden recibir tratamiento en Fuerteventura

Los pacientes oncológicos ya pueden recibir sus tratamientos en Fuerteventura sin necesidad de trasladarse hasta Gran Canaria. La Consejería regional de Sanidad puso ayer en marcha la unidad de Oncología Radioterápica del Hospital Virgen de La Peña. Con la activación del acelerador lineal se da respuesta a una demanda histórica para que la isla majorera contase con una unidad para el tratamiento del cáncer.

Con la puesta en marcha de este servicio se evita que los pacientes que requieren de tratamiento radioterápico tengan que trasladarse al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, lo que redunda positivamente en la asistencia recibida y, por tanto, mejora su calidad de vida y comodidad. Además, permitirá no solo acercar el tratamiento sino continuar con la atención integral a pacientes oncológicos de Fuerteventura.

La entrada en funcionamiento de esta unidad médica se ha llevado a cabo una vez se ha culminado el proceso de calibración y acreditación del acelerador lineal por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Como paso previo al inicio de la actividad de esta unidad, desde el pasado 13 de junio el centro hospitalario majorero está llevando a cabo las consultas médicas de seguimiento de los pacientes oncológicos de Fuerteventura. De esta manera, los pacientes son atendidos en el Hospital majorero por los mismos profesionales que los atendían en Gran Canaria y siguiendo las mismas pautas que tenían hasta ahora.

Mario Cabrera denuncia el enorme retraso para realizar las autopsias por la falta de persona

La adquisición, instalación y mantenimiento del acelerador lineal del Hospital General de Fuerteventura supuso un importe de 4,3 millones euros, financiado con fondos europeos NextGeneration a través del Plan InVeat que ha consensuado el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas para reducir la obsolescencia del parque tecnológico del Sistema Nacional de Salud y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del eje 9 del Programa Operativo Canarias 2014-2021.

Durante estos meses tras finalizar la instalación del acelerador lineal, personal cualificado ha estado desarrollando los trabajos de ajuste y calibración de este equipo de alta tecnología para poder ofrecer los tratamientos de una manera segura y eficaz.

La radioterapia es parte del tratamiento multidisciplinar del cáncer, utilizándose hasta en el 70 por ciento de los pacientes que lo padecen. El tratamiento de radioterapia incluye, además de la radioterapia externa, otras técnicas tales como, braquiterapia y radioterapia intraoperatoria, que pueden utilizarse de manera aislada o de forma combinada.

La integración de este nuevo equipo en el servicio de Oncología Radioterápica permitirá ofrecer a los pacientes todos los recursos y la experiencia acumulada durante los años de evidencia científica en este campo.

Para la directora del Área de Salud de Fuerteventura, Sandra Celis, y el gerente de los Servicios Sanitarios, José Luis Rodríguez, la entrada en funcionamiento de esta unidad «supone un salto cualitativo en las prestaciones que se ofrecen a la ciudadanía majorera, pues los pacientes oncológicos recibirán sus tratamientos de radioterapia en la isla propia, mejorando su comodidad y la de sus familias, al tiempo que supone un avance importante en la cartera de servicios del Área de Salud».

Humanidad

El diputado del grupo nacionalista Canario y secretario general de Coalición Canaria (CC) en Fuerteventura, Mario Cabrera, reclama más humanidad y menos burocracia al Gobierno de Canarias, para dotar urgentemente de personal forense a las islas no capitalinas. «No hay justificación posible para explicar por qué las familias de Fuerteventura, o de otra isla que no sean Gran Canaria o Tenerife, tienen que esperar hasta una semana para poder despedir a sus seres queridos. Es una cuestión de sensibilidad y de justicia para todos los canarios».

A juicio de Cabrera, el caso que se ha conocido esta última con el fallecimiento de Esteban P. D., donde la familia tuvo que esperar para darle sepultura casi una semana por la falta de un técnico forense que posibilitara la realización de la autopsia. «Ha sido gracias a la valentía de una familia que se ha atrevido, en un momento muy doloroso, a denunciar públicamente algo que desgraciadamente ocurre demasiado a menudo». Además, añade el diputado nacionalista majorero, que «el problema no termina ahí, porque el hecho de que el Gobierno de Canarias no dote a las islas no capitalinas de auxiliares forenses, se extiende mucho más allá».

El parlamentario nacionalista asegura que no se trata únicamente de la patología forense, «sino que son muchas las labores que dependen de esta figura, como realizar informes de toxicología en fallecimientos con indicios de criminalidad, en materia de agresiones sexuales, u otros asuntos relacionados con la actividad judicial, como por ejemplo determinar la edad de las personas migrantes que se declaran menores al llegar a la Isla».