Yaiza Sotorrio Espinel (Puerto del Rosario, 1980), la exasesora municipal que presentó una querella criminal contra el concejal capitalino José Juan Herrera Martel, mostró su satisfacción tras conocer ayer la sentencia que condena al edil por un delito continuado de acoso sexual. Y además, mostró su lado solidario al considerar que la condena es un triunfo de todas las mujeres que son acosadas.

«Por fin se hizo justicia, aunque todavía queda mucho camino por recorrer desde el punto de vista social, institucional e incluso de los medios de comunicación», señaló Sotorrio tras conocer los detalles del fallo de la jueza Alicia Buendía Fleitas. Además, añadió que « No es no y animo a todas las mujeres acosadas que denuncien, que aunque el procedimiento es largo y muy duro, vale la pena. Hay que perder el miedo al qué dirán e incluso a las amenazas, como he recibido yo tras cursar la querella contra el edil Yose Herrera».

La exasesora municipal narró el sufrimiento que ha padecido con este caso de acoso sexual de un cargo público en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario: «He pasado mucho dolor porque a mi no se me ha escuchado en estos dos años. Muchos no me han creído y se dedicaron a condenarme. Ahora, la Justicia ha hablado y ha puesto a cada uno en su sitio».

Sotorrio tuvo palabras de agradecimiento para su familia, amigos y personas anónimas que le mostraron desde el primer momento su apoyo. «El papel de mi abogada Eleida Lances ha sido magistral, ha realizado un magnífico trabajo».