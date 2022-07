El alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, decretó ayer la retirada de las competencias que tenía delegadas el concejal José Juan Herrera Martel después de conocerse la sentencia que condena al mismo por un delito de acoso sexual a cuatro meses de cárcel, el mismo tiempo de inhabilitación y una multa de 3.000 euros a la víctima, la exasesora municipal Yaiza Sotorrio. De momento, el edil condenado seguirá manteniendo su acta. En caso de que Herrera renunciara a la misma, accedería al Consistorio la mujer víctima del acoso sexual, dado que concurrieron en la misma candidatura. El alcalde, Juan Jiménez, denunció que detrás de todo este proceso judicial han existido intentos para desestabilizar al Ayuntamiento de Puerto del Rosario con una moción de censura.

El regidor capitalino, con el apoyo del grupo de gobierno, conformado por PSOE, Ciudadanos, Podemos y Nueva Canarias, adoptó la decisión de decretar el cese de forma inmediata a Yose Herrera de las áreas de Comercio, Consumo, Obras, Servicios y Cementerios. Herrera concurrió a las pasadas elecciones bajo la Agrupación de Electores de Puerto del Rosario (AEPR), aunque desde hace meses ha formado un nuevo partido político bajo la denominación de Plataforma por Fuerteventura.

En los próximos días se procederá a la reestructuración de las áreas que estaban delegadas a Yose Herrera y mientras tanto será el alcalde portuense quien, momentáneamente, asuma las competencias de dichas concejalías.

Cesado al no haber renunciado

El alcalde justificó su decisión de cesar al edil señalando que «el martes se conoció la sentencia en relación al concejal Yose Herrera y como no se produjo renuncia alguna, hemos tomado la decisión de cesarlo en las áreas que tenia delegadas: Obras, Servicios, Consumo, Comercio y Cementerio.

Juan Jiménez apuntó que acogieron la sentencia condenatoria «con pleno respeto al proceso judicial y obviamente al dictamen de la misma. Las administraciones públicas como garantes de los intereses de los ciudadanos tienen que ser ejemplares a la hora de asumir cualquier dictamen que emane de las instancias judiciales. En el caso de Yose Herrera se ha adoptado una decisión de apartar al concejal por esta causa».

Asimismo, el regidor portuense trasladó la enhorabuena a la exasesora municipal, Yaiza Sotorrio y víctima de este espinoso asunto. «Hay que trasladarle la enhorabuena porque se había embarcado en una aventura que no sabía el cariz judicial del mismo. Entiendo que ha estado sometida a muchas presiones, juicios sociales y mediáticos, pero espero y deseo que esté bien».

El alcalde desveló que independientemente del fallo judicial que condena a Yose Herrera «pudiera o no entender que más allá hubieron motivaciones política. No lo digo por esta señora [Yaiza Sotorrio], en absoluto. Lo digo porque desde principio de esta legislatura hasta anteayer ha habido continuos intentos de desestabilización política en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario».

Además, el regidor capitalino añadió que «no digo que la hayan utilizado a ella para este fin, pero partidos de la oposición lo han intentado continuamente. Con este caso de trasfondo, es posible porque se ha utilizado para desestabilizar. Claro que sí es evidente, no se puede negar».

Por otra parte, miembros de la Agrupación de Electores de Puerto del Rosario (AEPR) mostraron ayer su malestar con la decisión adoptada por el alcalde capitalino Juan Jiménez. «Debió de haber esperado porque la sentencia no es firme. Se ha precipitado, porque seguro que ha recibido presiones. Lo más lógico es que nos hubiera trasladado la decisión que iba a adoptar porque no puede olvidar que formamos parte del gobierno municipal y somos miembros de la Mesa del Pacto. Pensamos que no es forma de actuar», critican.