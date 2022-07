José Juan Herrera Martel, el concejal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario condenado por un delito de acoso sexual a una trabajadora municipal, ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas contra la sentencia condenatoria dictada a principio de este mes.

El recurso se presenta después de la aclaración de la sentencia solicitada a la magistrada Alicia María Buendía, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario, que dicto la sentencia, la cual «ha aclarado que ella no ha podido examinar el contenido de los volcados de los mensajes telefónicos que dice haber aportado el perito de la acusación particular porque el Juzgado no tiene el programa para acceder a ello», según se recoge en el citado recurso.

Asimismo, el secretario del Juzgado de lo Penal ha certificado al letrado de la defensa, Raúl Miranda López, que aunque constan tres pendrives aportados a la causa, «en uno de ellos el informe pericial esta dañado».

La defensa de Yose Herrera recurre por cinco motivos de apelación, pero el más contundente y que contiene graves acusaciones a la juzgadora, se refiere precisamente «al hecho de que se haya dado por valido el contenido de una pericial que expresamente reconoce, al igual que los peritos de la defensa, que no ha podido ver. Esa circunstancia genera indefensión y provoca la nulidad absoluta de esa prueba».

Además de ello, el concejal Herrera niega la autoría de los mensajes de contenido sexual, alega que la relación con la Yaiza Sotorrío era de confianza, y prueba de ello es que ella reconoció en el juicio y en la instrucción que «le hacía llamadas personales para desahogarse cuando le quitaron la custodia de sus hijas y se la dieron al padre. Ese tipo de confidencias no se le hacen a una persona con la que no existe confianza».

Además de lo anterior, el recurso considera bastante atacable los hechos probados de la sentencia y entiende que no está probado de ninguna manera el resultado grave y objetivamente hostil o humillante que exige el artículo 184 del Código. Es decir, que «en los hechos probados no se hace mención a ese resultado y que, en contra de lo que dice, el despido de la trabajadora municipal Yaiza Sotorrio, como ya consta en resolución judicial firme, se produjo no por el supuesto acoso, sino por decisión declarada legal del alcalde, ratificada en firme por la Audiencia Provincial y condenada a costas»

Miranda hace constar en el escrito del recurso de apelación que «según consta en la instrucción y ratificaron en el juicio oral los señores Manuel Travieso, Mayra Marichal y Yaiza Sotorrio se reunieron en el despacho del señor Travieso el sábado 26, antes de su declaración el día 29 de septiembre de 2020, según la señora Marichal, no para de hablar de su declaración, «sino del procedimiento, algo absolutamente increíble».

Además, se añade en nota de prensa que «el acusado está convencido de que la reunión fue para coordinarse e inventarse la escena del mes de junio que no incluyeron en la querella inicial». Y alega también que «el único interés de la señora Sotorrio y de los concejales Manuel Travieso y María de los Ángeles Marichal es espurio, económico y político, y prueba de ello es que sin esperar a la firmeza de la sentencia solicitaron un pleno extraordinario para que José Juan Herrera renuncie al acta y entre la señora Sotorrio para garantizar una nueva mayoría y un sueldo público a la misma».

La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife con sede en Puerto del Rosario, Alicia María Buendía condenó a Yose Herrera a cuatro meses de cárcel por un delito de acoso sexual continuado, inhabilitación por el mismo tiempo de la condena e indemnizar a la víctima con una indemnización por un importe de 3.000 euros.

Herrera fue apartado de las áreas de Obras, Servicios, y Comercio por el alcalde portuense.