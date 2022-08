Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), socios de gobierno en el Cabildo de Fuerteventura junto a Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), califican de poco ética la contratación de la pareja del presidente insular, Sergio Lloret, como asesora en el Cabildo majorero. Fue el propio presidente quien vía decreto autorizó el fichaje de Yurena Vera.

La contratación de la pareja de Lloret en la primera institución ha generado un tsunami de críticas en las redes sociales. Aunque el presidente tiene competencias para la contratación directa del personal de confianza y, por lo tanto, se ampara en la legalidad vigente, los ciudadanos muestran su indignación.

La vicepresidenta primera, Lola García (CC), reconoce que «no sabía nada» respecto a las intenciones del presidente insular de colocar a su pareja como asesora de área del grupo C1. «No es ético ni moral contratar parejas cuando se está en un gobierno. Esto es una decisión del presidente y, por tanto, la única responsabilidad es de Sergio Lloret».

En opinión de García, «yo no lo hubiera hecho. Nunca hubiera contratado a mi pareja. Repito que no es ni ético ni profesional». Además, quiso aclarar que «la contratación de la pareja del presidente como asesora no tiene relación con la Consejería de Recursos Humanos. Accede a la institución mediante un decreto del presidente Sergio Lloret».

El vicepresidente segundo de la corporación insular, Claudio Gutiérrez, que además es secretario general del Partido Popular (PP), también manifestó a este periódico su rechazo a la contratación de Yurena Vera, pareja del presidente insular y concejala en la oposición en el Ayuntamiento de Tuineje.

«No lo comparto, podrá ser muy legal pero desde luego no es nada ético. Nosotros desde luego que no lo haríamos», señaló Gutiérrez. Además, agregó que «con estos comportamientos es normal que la gente tenga cada vez menos confianza en la clase política».

El secretario insular del PP también quiso dejar claro que la decisión de la contratación de la concejal de AMF y pareja del presidente del Cabildo «es de Sergio Lloret que tiene competencias para contratar a los cargos de confianza en la institución».

El PSOE fue el primer partido en denunciar públicamente el polémico contrato señalando que esta acción «es un ejemplo de nepotismo y sinvergonzonería».

Yurena Vera fue contratada vía decreto por el presidente Lloret con fecha del pasado martes con un coste para las arcas del Cabildo de 42.982,14 euros.

A pesar de los reiterados intentos de este periódico por conocer la opinión desde Presidencia del Cabildo majorero, ayer, de nuevo se declinó hacer declaraciones.