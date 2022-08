Juan Jiménez González: «La imagen de Puerto del Rosario ha mejorado mucho en sólo tres años de esta legislatura»

Se han cumplido recientemente tres años de legislatura. ¿Se siente satisfecho con la gestión realizada?

Muy satisfecho. Vinimos a cambiar las cosas, a hacer lo que no se había hecho durante las últimas legislaturas y lo hemos logrado, aunque queda poco menos de un año y en mayo de 2023 se podrá apreciar mejor incluso esa transformación.

¿Dónde han estado los momentos más difíciles de la legislatura?

Hemos vivido un periodo histórico marcado por la pandemia del Covid-19, que ha condicionado todos los órdenes de la vida y, por ende, el trabajo de las administraciones públicas. Nos hemos empeñado en superar esa situación en nuestro ámbito, con todo nuestro esfuerzo, lanzando líneas de ayuda de emergencia, al alquiler, a los centros educativos, a los autónomos, a la restauración, implementando recursos económicos y materiales allí donde fuera necesario. Es lo que había que hacer.

¿Qué destacaría en el conjunto de las obras?

Son numerosas y muy distintas, como la avenida marítima, mejoras en las playas; como los rodonales o plataformas únicas en Puerto y Tetir; como el ambicioso plan de asfaltado, que ya ha cubierto más de treinta calles, más las que ahora se afrontarán, o distintas rotondas y glorietas; infraestructuras culturales como los dos museos que empezarán a construirse en breve o la Molina de La Charca, centros culturales, adecuación de muchos centros educativos, mejoras de los espacios deportivos, etc.

Desde el minuto uno de su toma de posesión ya estaba en el ambiente la moción de censura. ¿Se puede gobernar con esta presión?

Para comprender ese clima de continuos intentos de desestabilización al gobierno en Puerto del Rosario hay que tener en cuenta el hecho de que, desde el siglo pasado, venían gobernando desde la alcaldía los nacionalistas y no han asumido un cambio de rumbo como el que se ha dado. Lo cierto es que te llegas a acostumbrar al asedio, si bien echo en falta la necesaria humildad con la que la oposición debería conducirse.

"La avenida marítima es nuestro proyecto más emblemático y pronto será una realidad"

¿Con tantos partidos en el gobierno se ha sentido respaldado o en algunas ocasiones le ha entrado desconfianza de algunos de ellos?

Para gobernar se necesita estabilidad y lealtad, condiciones que he sentido presentes permanentemente, al margen de las normales diferencias que distintas sensibilidades y pareceres se pueden encontrar en el equipo de gobierno y que se resuelven con diálogo y acuerdos. Al fin y al cabo, en eso consiste la política.

¿Ha trabajado el gobierno local en la diversificación económica de Puerto del Rosario?

Sí. Una muestra palpable de ello es el continuo impulso a la obra pública que, a su vez, genera empleo. Asimismo, el propio ámbito turístico ha dado un giro muy importante, en el que Puerto del Rosario ha experimentado un salto cualitativo y cuantitativo, sin olvidar a la restauración, donde el municipio está creciendo exponencialmente, o el cambiante contexto energético.

¿Las ayudas al alquiler es uno de los logros del grupo de gobierno?

Nos hemos empeñado en reforzarlas de manera permanente y creciente cada año, teniendo en cuenta la necesidad que muchas familias tienen de este tipo de ayudas. El objetivo es tratar de llegar al mayor número posible de beneficiarios. Hemos lanzado tres convocatorias que han llegado a más de setecientas personas.

¿El Instituto Municipal del Suelo y la Vivienda será una realidad algún día?

Claro. De hecho, ya hemos dado el primer paso para ello con su aprobación plenaria y ahora vamos a firmar el convenio con el Gobierno. Somos pioneros en Canarias en impulsar una iniciativa así, que está en consonancia con el que creo que es el mayor problema de la isla. Ese ente nos dará la posibilidad y la potestad de promover vivienda pública con recursos propios para ponerla a disposición del pueblo.

Ha habido una apuesta clara por la generación de empleo. ¿Cree que se ha conseguido el objetivo?

Sin duda. Cada año hemos puesto en marcha entre diez y once programas de empleo que ha dado trabajo a cientos de personas. Hay que tener en cuenta que Puerto del Rosario es actualmente el municipio de más de cuarenta mil habitantes con mejores datos de empleo de nuestra provincia, con el mejor dato para nosotros, por cierto, de los últimos catorce años. Esa es una realidad incuestionable que vamos a seguir reforzando.

La capital sigue abriéndose al mar: el paseo marítimo a Playa Blanca, el paseo de El Charco, la piscina natural... ¿Existen otros proyectos?

Se está cambiando el paradigma en cuanto a hacer posible esa idea que se lleva persiguiendo desde hace décadas. La avenida marítima es, sin duda, el mayor ejemplo de ello y la obra más emblemática. Desde ese punto de vista, al margen de los ejemplos citados, también hay que tener en cuenta las actuaciones que se van a llevar a cabo en el litoral de Puerto Lajas, para lo que ya he recibido la autorización de Costas, con las que se va a mejorar ostensiblemente ese pueblo tan pintoresco.

La llegada de Juanma Verdugo a la concejalía de Cultura ha cambiado radicalmente la oferta cultural.

A Juanma Verdugo le gusta la cultura y eso se nota en la gestión de ese área. Hoy, Puerto del Rosario es, sin duda, la capital cultural de la isla, con muestras como los festivales musicales, ópera, conciertos de música clásica, encuentros poéticos, el festival Tanit, el Simposium de Escultura, etc.

En varias ocasiones ha denunciado que el Cabildo frena el desarrollo de Puerto del Rosario. ¿Se mantiene en esta denuncia?

Es cierto que ha habido momentos en los que he pensado que la relación interinstitucional entre ambas administraciones era francamente mejorable, si bien yo siempre he abogado por el entendimiento y la colaboración mutua como la fórmula con la que mejorar los servicios y las obras conjuntamente. En todo caso, he de reconocer que actualmente hay muy buena sintonía, que es lo que, al fin y al cabo, desea la ciudadanía.

¿Cree que el caso del concejal condenado es una cuestión política?

No, en absoluto. Lo que ocurrió es que los grupos de la oposición trató de utilizar en su provecho lo que era un caso personal. Lo adecuado es que ese tipo de cosas quede en un ámbito extrictamente privado, por el bien de todas las personas afectadas.