AMF pide a Sergio Lloret que despida a los cargos de confianza de CC y PP

Las relaciones entre los socios de gobierno en el Cabildo de Fuerteventura -Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF)- se deterioran a medida que avanza el mandato. El presidente de los insularistas y alcalde de Pájara, Pedro Armas, propondrá al comité de dirección que ordene al presidente del Cabildo majorero, Sergio Lloret, el cese de los cargos de confianza de nacionalistas y populares en la institución insular, como respuesta a las críticas vertidas por CC y PP a la contratación como asesora en el Cabildo de la pareja del presidente insular, al margen de calificar de «deslealtad y ataque al presidente Lloret y al mismo pacto».

El origen del enfrentamiento entre los socios de gobierno en la corporación insular se produce tras conocerse que Lloret contrató mediante un decreto a su actual pareja, Yurena Vera, también concejal en el Ayuntamiento de Tuineje, aunque en la oposición. Vera fue contratada para ocupar la plaza de asesora con la categoría profesional de C1 y con un sueldo anual de 42.982,14 euros.

Ante esta situación, desde CC y PP consideraron que la actuación del presidente Lloret «era poco ética» y responsabilizaban al propio presidente insular de la situación creada con la contratación.

Pedro Armas le recuerda a Lola García, vicepresidenta y consejera de Empleo, «si considera ético, moral o profesional que contrate a la pareja de un consejero del Cabildo de CC para una plaza de administrativo, no de cargo de confianza, sino como personal que se queda, cuando ya trabajaba de auxiliar administrativa en el Cabildo y se tira de la bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Antigua, donde estaba bien posicionada, y no se recurre a otras bolsas, como la del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, donde por lo visto no hay personas afines a CC colocadas en los primeros puestos».

Armas aclara que la decisión del nombramiento de Yurena Vera «como asesora del grupo C-1, no le corresponde al presidente del Cabildo, sino a AMF, que fue quien tomó la decisión, de forma estratégica para el partido, por el alto nivel de compromiso, de responsabilidad y de lealtad que ha demostrado a lo largo de los años con su militancia y su respeto a las directrices del partido y porque pensamos que su papel en la coordinación de los municipios se hace mejor desde el Cabildo» .

Según expone Armas, «ya estaba trabajando como asesora en el Ayuntamiento de Pájara y lo único que ha hecho AMF es cambiarla de institución».

El presidente de AMF defiende la decisión de nombrar a Yurena Vera como asesora de área en el Cabildo y considera «injustas y discriminatorias las acusaciones del PSOE. Calificar como «nepotismo» la decisión de AMF de designar a una compañera para un puesto que ya había ejercido, poniendo de relieve algo tan personal e íntimo como su relación de pareja, es, cuanto menos, una interpretación perniciosa y que supone una discriminación de género». En opinión de Armas, «el PSOE de nepotismo entiende un rato, son profesionales, y también de sinvergonzonerías, pero desde AMF no queremos señalar a nadie, pues no caeremos en la misma injusticia que se está cometiendo con Yurena Vera, porque si consideramos que si una persona tiene la formación, la capacitación y la confianza de su partido para un puesto político, sus relaciones personales y familiares no deben ser cuestiones a resaltar, ni para bien ni para mal».

Desde AMF se entiende que se debe cesar a los cargos de CC y PP y se aporten nuevos nombres para cubrir esos puestos, «pues así cumplimos el pacto y opinamos también sobre las personas que deben ser cargos de confianza».