«El Cabildo ha cometido una injusticia con el proyecto de la Ciudad del Cine»

La Oliva organizó las jornadas ‘Hablemos de Turismo. ¿Qué conclusiones sacó ?

El encuentro donde acudieron mas de cien profesionales, sirvió para exponer por mi parte las acciones que pusimos en marcha desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy. Todos coincidimos en afirmar que La Oliva fue un enclave turístico muy activo durante estos dos años duros y que nos permitió mantener abierto el comercio y la restauración, así como una alta ocupación en las mas de 2.000 viviendas vacacionales legales del municipio, principalmente con jóvenes teletrabajando aquí. Las conclusiones serán las bases denuestro Plan Estratégico.

Después de casi 20 años se cambia la imagen de promoción de La Oliva. ¿ Por qué ?

Hemos rentabilizado al máximo la imagen anterior y nos sentimos muy orgullosos por ser una de las marcas turísticas mas influyentes en Canarias. Necesitábamos darle un impulso de frescura y cambiar la tipología que ya estaba desfasada. Creo que hemos logrado, después de meses de trabajo, contar con la nueva imagen cargada de colores que habla y definen nuestra tierra, el mar, la cultura, la historia y lo que ofrece La Oliva a sus visitantes. Mantenemos nuestro slogan, “Corralejo Grandes Playas”, que es la marca conocida por los operadores turísticos y que está bien situada en los canales de ventas.

La rehabilitación del Paseo Marítimo de Corralejo es una vieja aspiración. ¿ Será una realidad ?

De momento lo que es una realidad es la rehabilitación del pavimento, alumbrado, mobiliario urbano y saneamiento que se llevará a cabo, tras el convenio firmado por el ayuntamiento y el gobierno de Canarias, a través del Plan de Infraestructura Turística de Canarias con una subvención de casi medio millón de euros. Esta obra se llevará a cabo en el tramo consolidado desde la calle La Ballena hasta Hoplaco.

La Oliva ha apostado por el proyecto Dreamland en el municipio. Sin embargo, desde el Cabildo de Fuerteventura se rechaza.

La industria del cine puede ser una de las vías de negocios que nos permita no tener tanta dependencia del turismo. Dreamland es el proyecto perfecto para hacer realidad la apuesta de Fuerteventura por el cine y planteándolo en en La Oliva, por supuesto la defensa es total. Aporta empleo y genera economía, riqueza entre nuestras empresas. Creo que es compatible con el respeto al medio natural y con la oposición del gobierno insular, se ha cometido una injusticia con la ‘Ciudad del Cine’ y el futuro económico de Fuerteventura.

¿Por qué no cuenta La Oliva con un centro de estudios y formación para la hostelería, restauración y comercio?

Sábenos que es una necesidad imperiosa para nuestros empresarios. Estamos sufriendo la carencia de personal para cubrir la demanda en la hostelería, si además no hay formación, quien padece estos inconvenientes son los clientes que en masa apuestan cada día por nuestros hoteles y restaurantes. Ya hemos puesto en marcha nuestro proyecto de centro de formación que denominamos Mercado del Mar, situado en el antiguo mercado de Corralejo. Este proyecto lo incluimos desde la Concejalía de Turismo en el Plan de Sostenibilidad que el Cabildo Insular presentó y que se aprobó recientemente. Contempla 80 plazas de formación y un espacio gastro-mercado en la planta baja, con un presupuesto total de 1.450.000,00 euros.

Corralejo atesora varios hoteles inacabados y obras que rompen la armonía con la imagen turística.

Tenemos muy identificadas estas obras abandonadas que causan una mala imagen a Corralejo y a Parque Holandés. Yo soy partidario de no consumir mas terreno y si de terminar estos proyectos que en alguno de los casos ya está en vías de solución .

El muelle de Corralejo es el más rentable de Puertos Canarios. ¿ Por qué se han retrasado tanto las obras de ampliación?

No corresponde el trato que se le ha dado al muelle y su entorno con respecto a otros donde se ha invertido en ampliaciones y mejoras de terminal, aparcamientos… A mi particularmente me parece vergonzoso el nivel de abandono que está sufriendo la puerta de Corralejo por el mar, teniendo en cuenta la actividad que tenemos cada día. Me aventuro a decir que no corresponde los ingresos que ocasiona este puerto con la inversión que se ha llevado a cabo, por el estado en que está. Afortunadamente se está finalizando la ampliación de atraques y espero que pronto se adjudique el resto de proyectos previstos.

¿ Los nómadas digitales han encontrado en La Oliva un destino favorito para trabajar y disfrutar de sus encantos. ¿ Cómo valora este hecho?

Valoro de manera muy positiva la llegada de estos jóvenes durante la pandemia y valoro mucho también la reacción de nuestras empresas creando espacios de trabajos y medios para facilitar su labor, en bares y establecimientos turísticos. La mayoría de estos jóvenes trabajan para empresas muy potentes y han encontrado en La Oliva el lugar ideal para desarrollar su trabajo y para vivir las experiencias que nuestro municipio propone. De inmediato, pusimos en marcha una campaña de reclamo que llegó a todos los países europeos y que denominamos Floworker, que conquistó el corazón de nómadas digitales a través de las bellezas naturales y recursos turísticos de La Oliva.

¿ Ha hecho daño a la imagen del municipio los problemas que se han generado en torno a los hoteles de RIU y Tres Islas ?

Yo primero lo veo desde el punto de vista social y económico, porque ha supuesto para la isla y especialmente para nuestro municipio un motor creador de empleo directos e indirectos y que a día de hoy es vital en la economía de La Oliva. Estamos por defender la actividad de estos dos hoteles, sus trabajadores y todas las empresas que en parte dependen de ellos. Haremos el ruido que haga falta e iremos hasta donde sea necesario. La postura del Gobierno de España en este caso, carece de base legal y nos parece un acoso y derribo a los hoteles de RIU.

La Oliva pertenece a la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. ¿Supone un rechazo a la política del Patronato de Turismo de Fuerteventura?

Para nada la participación de La Oliva es para darle la espalda al Patronato de Turismo. La consejera de Turismo ha devuelto a los ayuntamientos el papel que se merecen. Es cierto que hubo momentos de distanciamiento total con el anterior consejero y gerente del Patronato, pero eso no fue el motivo del ingreso del municipio de La Oliva en la AMTC.