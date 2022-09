Pedro Armas Romero: «Garantizaremos la celebración del Campeonato Mundial de Windsurf»

Pedro Armas Romero accedió a la Alcaldía de Pájara tras la renuncia del anterior regidor Miguel Ángel Graffigna. Avala la legalidad de la compra de la Finca de Ajuy, considera que la empresa Melía y René Egli ningunearon al Ayuntamiento con el Campeonato Mundial de Windsurf y que la empresa FuertCan no cumple con sus obligaciones en el suministro de agua a la localidad turística de Costa Calma.

Tras la situación creada con el abastecimiento de agua en Costa Calma y, en general, el municipio de Pájara últimamente, ¿en qué situación se encuentra ese asunto en la actualidad?

Nuestro principal objetivo ha sido siempre dar una solución a los vecinos. Esa ha sido nuestra prioridad y en esa línea hemos dirigido todos nuestros esfuerzos. Hemos mantenido una relación fluida con el Consorcio de Abastecimiento de Agua a Fuerteventura (CAAF) para buscar soluciones definitivas a estos problemas, e incluso hemos mantenido encuentros con representantes del mismo y del Cabildo de Fuerteventura para solventar los problemas de desabastecimiento en el municipio. Se declaró hace algunas semanas la emergencia hídrica, por lo que nosotros exigimos ante esa situación más agilidad y efectividad administrativa para poner freno a los cortes de agua.

Desde el Ayuntamiento consideramos que los problemas que estaban surgiendo en el norte de la Isla, en el Consorcio, siempre acaban afectando al sur, dejando a la población con restricciones y problemas de suministro agua en épocas tan complicadas como el verano, tan caluroso que estamos viviendo.

Con respecto a Costa Calma, como ya hemos aclarado anteriormente, FuertCan es la empresa adjudicataria del servicio y, por tanto, los encargados de suministrar el agua a la ciudadanía de la localidad. No están cumpliendo con sus obligaciones y, por ello, desde el Consistorio hemos tomado varias medidas en los últimos meses en favor de los vecinos y vecinas, quienes siempre salían perjudicados.

Como última acción del Ayuntamiento, hemos decidido cortar el suministro del pueblo de madrugada, entre las 2:00 y las 4:00 horas, para que el grupo electrógeno que da luz a la estación de bombeo permanezca desconectado, proceder a su repostaje durante las noches, y asegurar el un suministro ininterrumpido durante las horas del día.

Hace un tiempo ya que se ha puesto en marcha un plan para la recuperación del palmeral en Costa Calma, ¿en qué estado se encuentran las actuaciones? ¿cree que se podrá recuperar este espacio verde tan importante para el municipio?

Después de finalizar unas primeras actuaciones de reconocimiento y retirada urgente de palmeras en mal estado en Costa Calma, la empresa GMR, dependiente del Gobierno de Canarias, que se encarga de la evaluación de los ejemplares, el Ayuntamiento sacó a licitación y, a través de la empresa adjudicataria, empezó en julio la segunda fase del mismo. Al darnos cuenta de la cantidad de palmeras en mal estado, con plagas o incluso muerta, lo primero que estamos haciendo, tras el reconocimiento general, es talar los ejemplares enfermos que pueden presentar riesgos para las personas, para la circulación y para el medio ambiente. De esta forma, la empresa inició la tala de unos 200 ejemplares en estas condiciones.

En la primera fase determinamos que más del 60% del total de las palmeras tenía alguna plaga, así que es fundamental eliminar aquellas a las que no se les pueda tratar ya y limpiar las que sí pueden recibir cuidados.

Actualmente, estamos trabajando ya en una tercera fase de actuación y limpieza de la zona, con la colaboración del Cabildo insular, que esperamos que en los próximos meses se pueda ejecutar, volviendo a dar vida al pulmón verde del sur de Fuerteventura, por su importancia simbólica para Costa Calma, su valor ambiental y por el atractivo paisajístico de la zona.

En el último año han comunicado en varias ocasiones la situación del desempleo en Pájara, mejorando los datos cada mes, ¿cuáles son las cifras de paro actuales y a qué cree que se debe la mejoría?

Actualmente, hemos conseguido bajar por primera vez en más de cinco años la cifra de 1.000 desempleados en Pájara, con datos mucho mejores que durante la pandemia de la COVID-19, e incluso más positivos que antes de la crisis sanitaria. Concretamente hay 992 parados en el municipio, en comparación a los casi 2.000 que había en julio del año pasado, por lo que en solo un año hemos disminuido la tasa de desempleo en más de un 50%. La última vez que rozamos la cifra de los 1.000 fue en 2017.

De estas personas, la mayoría son mujeres y mayores de 45 años, por lo que dentro de los principales retos para bajar aún más las cifras está la inclusión en el mundo laboral de colectivos más afectados por el paro o más vulnerables, y para ello hemos ido apostando estos años por cursos, formaciones y planes de empleo para personas mayores de 45 años o con menor nivel académico.

Los buenos datos se fundamentan en el trabajo conjunto realizado sobre todo durante la pandemia para mantener vivas nuestras empresas y al sector turístico, que es el principal motor económico de Pájara y de la Isla. Buena muestra de ello es la inversión realizada para comenzar las obras de rehabilitación del Stella Canaris, que sumará 4.000 camas turísticas al municipio.

El Campeonato Mundial de Windsurf de Pájara fue finalmente suspendido, ¿podría aclarar los motivos?

Para nosotros este campeonato siempre ha sido muy relevante, sobre todo por su vinculación a las playas y el ámbito turístico de nuestro municipio, pero como ya hemos explicado, nosotros nos sentimos ninguneados por parte del Meliá y por René Egli, ambas empresas responsables de la suspensión del campeonato internacional de Windsurf y Kitesurf 2022. El Ayuntamiento de Pájara no podía permitir que ninguna entidad dude de un contrato firmado con una administración pública, que es lo que estas dos empresas han hecho.

En otras ocasiones, no hubo ningún problema para firmar un contrato y, en base a ese documento, comenzar a trabajar, y de hecho desde enero habíamos empezado a trabajar en este evento porque conocemos el esfuerzo que implica y los periodos para los permisos. Nuestra sorpresa fue que, poco antes de la suspensión de la prueba, el contrato no había sido firmado por la empresa organizadora. Estábamos a tres semanas de un campeonato que conlleva muchos preparativos y nos exigían que, para firmar ese contrato, deberíamos entregar todos los permisos.

Nos parece una falta de respeto de ambas empresas hacia Pájara y, después de tantos años de cooperación, esto no se podía permitir. Por ello, la decisión la tomó el grupo de Gobierno. Fue bastante meditada pero debíamos imponernos ante esta actitud. Nosotros íbamos a invertir un presupuesto importante y debíamos tener las garantías de que este se iba a celebrar, y es por eso por lo que decidimos cancelar el campeonato.

No obstante, he mantenido una reunión con las empresas Meliá y René Egli y hemos llegado a la conclusión de que debemos seguir trabajando juntos. En los próximos meses firmaremos el contrato para garantizar la celebración del próximo campeonato y no vuelva a ocurrir este tipo de cuestiones. El diálogo debe imponerse y así lo hemos demostrado sentándonos con los representantes de las empresas y buscando celebrar esta prueba tan importante en el municipio.

¿Por qué motivo decidió el Ayuntamiento la compra de la Finca de Ajuy?

En diciembre del año pasado, firmamos ante notario un acuerdo para la adquisición de la Finca de Ajuy, un espacio de gran valor en el entorno natural de Fuerteventura y considerado ‘la primera piedra de Canarias’. Esto nos permitiría gestionar un espacio de valor medioambiental y paisajístico intangible para nuestro municipio.

Para la adquisición de este espacio se han cumplido todos los requisitos procedimentales exigidos por la ley y, desde el año pasado, contábamos con un acuerdo de adquisición preferente sobre este suelo rústico para darle un uso de interés municipal.

Para efectuar la adquisición directa de este espacio, no es necesario un proyecto que justifique la actividad que se va a llevar a cabo por parte de la institución municipal, según informes técnicos que constan en el expediente, por lo que los técnicos municipales que emitieron el supuesto informe desfavorable no están en lo cierto, que es perceptivo, y para nada vinculante, mientras que existen informes que avalan la compra.

Se encargará el proyecto de gestión, pero se estima que esta Finca puede generar empleo para unas 100 personas, según valoraciones previas a la explotación.