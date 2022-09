Los vecinos del barrio de Altavista, a escasos metros de Gran Tarajal, que cuenta con unos 80 residentes, continúa su lucha particular por conseguir mejoras en la zona y que las instituciones públicas solucionen los graves problemas que afectan a la barriada desde hace años. El Diputado del Común ha reconocido las reivindicaciones de los vecinos. Un encuentro entre los vecinos, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Tuineje, que se celebrará en la jornada de hoy, tratará de buscar un solución a los graves problemas que afectan a los vecinos.

El citado barrio comenzó a fraguarse en los años 60 cuando tres o cuatro propietarios del suelo comenzaron a vender parcelas a varias personas, especialmente vecinos de Gran Tarajal, que comenzaron a construirse sus viviendas. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido los dueños del suelo no han cedido al Ayuntamiento de Tuineje el suelo que corresponde a la institución municipal para que la institución pueda actuar en la zona, bien en el acondicionamiento de las calles y otras infraestructuras para una mejor calidad de vida de los vecinos.

«Después de tantos años de luchar contra el estado de abandono en que se encuentra el barrio lo que pedimos al Ayuntamiento de Tuineje, es que ponga a trabajar con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio como bien le pide el Diputado del Común.», señalan desde la Asociación El Vachuelo. Además, añaden que «el barrio está en un estado de abandono tremendo por la dejadez de las funciones no solo de esta Corporación, que estaban en la oposición queriendo solucionar el problema, ahora miran para otro lado».

Los vecinos, que pagan religiosamente sus impuestos, reclaman que el barrio cuente con alumbrado público, alcantarillado o terrenos para parque infantil, entre otras reivindicaciones para que las 80 familias que residen pueden tener laos mismos derechos que el resto de barrios del municipio sureño.

«Hay tres o cuatro propietarios que no se ponen de acuerdo, que no entregan el suelo donde se ubican las calles, y tampoco hace nada el Ayuntamiento para que sea así», afirman desde el colectivo vecinal. También, agregan que nosotros lo que pedimos es algo fundamental y necesario « que se lleve a cabo una expropiación forzosa de este suelo para que el Ayuntamiento pueda actuar, pues no hay que olvidar que el municipio de Tuineje se gestiona por unas Normas Subsidiarias desde el año 1986, unas normas que no arreglan y coarta nuestros derechos y calidad de vida».