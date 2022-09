El exalcalde de Puerto del Rosario y expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, ha abierto una puerta a su regreso a la política activa y no descarta la posibilidad de volver a ser candidato a la Alcaldía capitalina en las próximas elecciones de 2023, y se pone a disposición de su partido, Coalición Canaria (CC). Además, apuesta por la reunificación del nacionalismo tanto en Fuerteventura como en el resto del Archipiélago. Morales muestra su preocupación por la gestión que se está llevando a cabo en la institución donde fue alcalde durante diez años.

Morales barajó su regreso a la política en el programa El Magacín, en Onda Fuerteventura, donde se mostró muy crítico con el actual gobierno local. «Son un desastre. Estoy sumamente preocupado con lo que estoy viendo porque no me gusta nada». Además, añadió que «una institución como el Ayuntamiento de Puerto está manga por hombro. Cualquier parecido con una institución seria que lidere una capital y unas expectativas y necesidades de sus gentes es pura coincidencia». Además, añade que la gestión municipal « es una continua improvisación, un caos constante, quejas continuas de los vecinos, mientras que el PGOU no se ha tocado y de la Concejalía de Urbanismo los empresarios se quejan por el enorme retraso de las licencias».

En opinión de Morales, ante esta situación «no me puedo quedar quieto porque soy una persona responsable y quiero preocuparme por lo que pasa a mi alrededor, y la política tiene un papel clave porque decide muchas cosas para hacer mejor la vida de la gente y no se puede renunciar a eso».

El exalcalde portuense considera que las dos fuerzas nacionalistas de la isla, CC y NC «tienen una responsabilidad y una gran oportunidad porque se dan condiciones para que las fuerzas políticas vayan juntas en Antigua, Cabildo y Puerto del Rosario. Es una gran oportunidad porque crearía mucha ilusión y daría estabilidad a las instituciones».

Marcial Morales acumula experiencia política. Fue director general de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, consejero regional de Empleo y Asuntos Sociales, concejal y alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y presidente del Cabildo majorero.