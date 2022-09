Las aguas en el Partido Popular (PP) majorero bajan turbia. La crisis se ha instaurado en el partido conservador, aunque ya se venía arrastrando desde hace meses, tras conocerse que la pareja del presidente insular, Fernando Enseñat, denunció a la consejera insular de Educación y Juventud, María Saavedra, uno de las principales baluartes del PP, por un presunto acoso laboral. Las bases del partido conservador, así como cargos públicos apoyan a Saavedra y arremeten contra Enseñat por no haber puesto en conocimiento de los órganos del partido las intenciones de su pareja.

No sólo han sido militantes y trabajadores de la Consejería de Educación y Juventud quienes se han puesto de lado de la consejera María Saavedra, sino que incluso extrabajadoras del citado departamento han mostrado su apoyo a la misma, e incluso miembros de otras formaciones políticas a sabienda de la profesionalidad y calidad humana de Saavedra y de la jefa de Servicio, Elsa Quesada.

El Cabildo de Fuerteventura activó el pasado viernes el protocolo de acoso ante la denuncia de una trabajadora de la institución, en concreto I. L. S., que asegura en su escrito encontrarse recibiendo acoso laboral por parte de los cargos superiores de la citada Consejería. La denunciante es pareja del presidente del Partido Popular (PP) majorero, Fernando Enseñat, que además es diputado regional y concejal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

La trabajadora I. L. S., adscrita a la Consejería de Educación y Juventud con la categoría de Técnico Superior, presentó un escrito de denuncia ante la Junta de Personal, Recursos Humanos y la Presidencia, alegando que sufría acoso laboral. Ante ello, la institución insular se vio obligada a activar el protocolo en estos casos, que deberá resolver un órgano externo que tiene 30 días de plazo para resolver el expediente.

En el seno del PP insular se viven momentos de enorme tensión, especialmente por la actitud de Enseñat, que «no fue capaz de poner en conocimiento de los órganos del partido la denuncia. Era consciente de que su pareja la iba a presentar y lo ocultó», señala un cargo del PP que pidió mantener el anonimato.

Desde el partido conservador se mantiene un total mutismo al respecto, aunque en los pasillos todos se atreven a aventurar que la etapa de Fernando Enseñat al frente del partido tiene los días contados. Ya hablan sin ningún rugor de la formación de una gestora que podría encabezar el actual secretario insular Claudio Gutiérrez.

La dirección regional, está al tanto de la difícil situación que vive el partido en la isla. Sobre la denuncia de acoso laboral, el presidente regional, Manuel Domínguez, tampoco se ha pronunciado. Su círculo más cercano señaló que «no está previsto que el presidente haga declaraciones al respecto. Es un asunto que debe resolverse por las vías pertinentes. Solo deseamos que el órgano competente resuelva cuanto antes».

La desconfianza entre los militantes, cargos orgánicos y públicos del partido conservador y Enseñat, no se oculta aunque se evita hacerlo en público. «No queremos hacer daño al partido. Las cosas de casa se lavan en casa, pero el ambiente no es bueno. Estamos convencidos, porque conocemos a María desde hace muchos años, que no hay nada. Si la resolución dice que no hay acoso, nos preguntamos que hará Fernando Enseñat», dijeron a este periódico.