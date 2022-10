El Hospital General de Fuerteventura, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, celebró hoy un acto institucional de conmemoración de su 40 aniversario, organizado por el Área de Salud de la isla, que contó con la asistencia del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el consejero de Sanidad del ejecutivo regional, Blas Trujillo y el director del SCS, Conrado Domínguez; además de trabajadores de la Gerencia de Servicios Sanitarios en activo y jubilados que revivieron la larga trayectoria de este centro hospitalario.

El gerente de Servicios Sanitarios, José Luis Rodríguez, recordó el tránsito de la antigua residencia Virgen de la Peña al actual Hospital General que en sus inicios contaba con apenas 150 camas y 230 trabajadores, en un espacio de 14.000 metros cuadrados que, con el paso de los años y el incremento poblacional, fue exigiendo ampliaciones sucesivas hasta llegar al actual centro hospitalario de un total de 52.000 metros cuadrados, con 1.836 profesionales y un total de 228 camas de hospitalización y 36 servicios, entre los 18 especialidades médicas, las ocho quirúrgicas y los diez centrales como laboratorio, anatomía patológica, farmacia etc.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, resaltó la apuesta de los profesionales sanitarios y el esfuerzo de todas las administraciones a lo largo de estos cuarenta años para que Fuerteventura tenga hoy un hospital modélico, con infraestructuras que permiten que los pacientes no tengan que desplazarse a otras islas. "Es el caso de la unidad de radioterapia, el acelerador lineal, la nueva unidad de hemodinámica, que hacen que los majoreros y majoreras tengan infraestructuras a su alcance, lo que es también la justicia de los territorios".

Remarcó que "hoy es un día feliz, son 40 años que han marcado historia. Hace 40 años nació el Estatuto de Autonomía de Canarias, y, añado, el Hospital General de la Isla de Fuerteventura". Asimismo agradeció a todos los hombres y mujeres que en estos 40 años han intentado mejorar la vida de los majoreros, con la mejor atención e intentando salvar vidas.

"Si hay algo que iguala a las personas es que tengamos, como tenemos en nuestro país, como tenemos en nuestras islas, una sanidad pública de la que podamos sentirnos orgullosos", concluyó.

La ministra de Sanidad se unió al reconocimiento al personal sanitario y no sanitario que ha formado parte de estos 40 años de trayectoria del Hospital "porque han dado lo mejor de sí para atender a la salud de la población de Fuerteventura".

Además, Darias recordó que, dentro del Plan de Inversión en Equipamiento de Alta Tecnología para Canarias llevado a cabo con fondos europeos Next Generation, al Hospital General de Fuerteventura se han destinado tres millones de inversión. "Fuerteventura se ha convertido en la primera isla no capitalina en disponer de una unidad de Oncología Radioterápica gracias a la instalación del acelerador lineal que permite que los pacientes de Fuerteventura no tengan que desplazarse a otras islas", matizó

También insistió en que este acelerador lineal va acompañado con un angiógrafo, una unidad de hemodinámica y un PET-TAC de calificación, equipamiento que "favorecerá que haya un antes y un después en la sanidad majorera; una determinación del Gobierno de España junto al Gobierno de Canarias en materia sanitaria para seguir avanzando en la salud", concluyó Darias.

El consejero de Sanidad Blas Trujillo destacó que los profesionales del Hospital General de Fuerteventura han demostrado a lo largo de estos 40 años su profesionalidad y entrega en la atención a la salud de la población majorera. Además, reiteró el compromiso de la Consejería de Sanidad y del SCS de continuar desarrollando iniciativas, infraestructuras y proyectos que contribuyan a dar la mejor respuesta a las demandas de la ciudadanía.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, agradeció la importante labor y compromiso desarrollada por el personal sanitario e hizo hincapié en el gran avance para la sanidad majorera que supone la puesta en marcha de la unidad de Oncología Radioterápica.

Además, ese mostró dispuesto a seguir colaborando con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para continuar impulsando mejoras tanto en materia de infraestructuras sanitarias como en recursos humanos vinculados al sector.

Con este acto institucional da comienzo un programa de actos conmemorativos del 40 aniversario, que incluirá la celebración de jornadas, conferencias y actos para profesionales y pacientes.

Intensa actividad

Los profesionales del Hospital General de Fuerteventura atendieron durante 2021 a 5.225 pacientes ingresados, un total de 153.943 consultas y realizaron 6.065 intervenciones quirúrgicas; una intensa actividad en un año marcado por sucesivas olas pandémicas que han limitado la labor de los hospitales en todo el territorio nacional. Además el servicio de Obstetricia y Ginecología atendió 840 partos, mientras que los de Urgencias registraron 36.006 asistencias.

Asimismo, durante 2021 se realizaron 50.564 estudios radiológicos, 1.859.674 determinaciones analíticas, 10.561 estudios anatomopatológicos; además en el Hospital de Día se administró 7.592 tratamientos y se ofreció 5.867 sesiones de hemodiálisis.

Balance trimestral nuevo servicio de Oncología Radioterápica

A lo largo de estos cuarenta años son muchos los hitos históricos que ha experimentado el Hospital General, destacando especialmente como de los más reivindicados por la sociedad majorera, en los últimos años, la puesta en marcha de un servicio de Oncología Radioterápica que de servicio a la población de la isla sin tener que trasladarse al hospital de referencia de Gran Canaria para tratamientos y consultas. Hoy ese servicio es ya una realidad, en pleno funcionamiento. Desde su puesta en marcha en el mes de junio y hasta el 30 de septiembre ha atendido a un total de 416 pacientes, realizado 716 consultas y 686 tratamientos de Radioterapia en la isla, con el apoyo de los profesionales de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, sin que los pacientes tengan que trasladarse de su área de salud.

Otros hitos históricos destacados