"No creo en la política como profesión, ni que todo vale en la vida política"

Acaban de anunciar la convocatoria de becas de estudio del Cabildo haciendo repaso por todos los hitos. ¿Satisfecha?.

Siempre se puede hacer más, desde luego. Pero sí que estoy muy satisfecha y orgullosa de todo el trabajo que hemos hecho en este tiempo en la Consejería de Educación y Juventud, de manera especial en lo relativo a becas.

Los números hablan por si solos. Cuando llegamos al gobierno había 1.428.000 presupuestado para becas. El curso pasado destinamos 3.980.000 euros para becas de estudio.

¿Esto habrá hecho que más gente pida la beca?

Sí, fíjese que hace tres años no se llegaba las 2.000 solicitudes y el curso pasado tuvimos 4.860 y este año solo en los primeros 10 días del plazo alcanzamos más de 2.000, lo que apunta que para esta convocatoria sobrepasaremos las 5.000 solicitudes.

Esto también se produce porque hemos creado más líneas de becas y modificado las bases para dar cobertura a estudiantes que hasta ahora no tenían cabida en las ayudas del Cabildo, como la gente que estudias en la UNED desde Fuerteventura o entras universidades a distancia, los cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 años o la FP de grado medio de fuera de la isla.

Además, han sido pioneros en el Cabildo en la eliminación de documentación para realizar los trámites.

Sí, debería ser lo común hoy en día pero que sin embargo hemos sido pioneros en la Consejería de Educación y Juventud. Casi el 80% de los solicitantes no tendrá que presentar ningún documento. Sin embargo, antes la gente tenía que ir al Ayuntamiento a solicitar un certificado de empadronamiento o a los centros educativos a pedir certificado de nota y matrículas. Hoy todo eso ha sido sustituido por la intermediación de datos con otras administraciones públicas.

Esto unido al registro de solicitudes a través de un pagina web intuitiva, ha hecho posible acabar con las colas en las oficinas de registro en las épocas de becas.

Todo ello, además, se ha traducido en mayor rapidez a la hora de resolver las solicitudes. Hoy en día con más solicitudes de beca, se resuelven antes y por tanto más pronto llega el dinero a los estudiantes.

"Hemos sido pioneros en eliminar la documentación para solicitar las becas"

Acaba de anunciar, también, la creación del Consejo Escolar Insular, el primero de Canarias.

Es un proyecto que me hace mucha ilusión, creo mucho en la participación ciudadana porque vengo de ella, de participar en diferentes movimientos sociales. Crear un espacio ordenado para debatir sobre la realidad educativa de Fuerteventura nos permitirá avanzar como sociedad. Un espacio en el que se podrá encontrar la comunidad educativa para hacer propuestas al Cabildo, pero también al Gobierno de Canarias, algo que dará más fuerza a las demandas educativas de esta isla.

Que siguen siendo muchas, ¿no?

Sí y lo peor es que no hay ni el más mínimo atisbo de preocupación en el Gobierno de Canarias. Fíjese que en casi 4 años de mandato la consejera de Educación solo ha venido una vez contada a la isla; no recibe a la comunidad educativa ni al Cabildo de Fuerteventura.Creo que es un verdadero despropósito. Yo me he recorrido los centros educativos de la isla y hablado con la comunidad educativa y hay muchas demandas que pasan por la gestión de comedores, transporte escolar, mantenimiento de los centros educativos, falta de profesorado, etc. Sin embargo, la respuesta que les dan en la oficina insular de Educación es el silencio y la indiferencia.

Y en materia de juventud, ¿el Centro Insular de Juventud cuándo arrancará?

Nuestra previsión era que ya estuviese en marcha, pero ya se sabe que a veces los tiempos en la administración tienen muchas singularidades. En unos días comenzaremos las obras de adecuación del espacio y ya está en licitación tanto el equipamiento como el personal para la dinamización del espacio. Este es uno de los proyectos más apasionantes en los que estoy trabajando. Creo que el Centro Insular de Juventud de Fuerteventura será un referente, un espacio para el encuentro, la formación, el debate y el ocio de los jóvenes de esta isla. Un espacio que han diseñado ellos mismos a través de la Escuela de Arte y el alumnado de las becas prácticas del Cabildo.

"Se ha demostrado en el procedimiento de acoso laboral del que me acusaron, que no existió nada"

Hace unas semanas conocíamos el archivo de la denuncia de acoso laboral contra usted. ¿Cómo se encuentra?

Igual de tranquila que al principio. Quien me conoce sabe cómo soy. He sido muy respetuosa con todo el procedimiento. No existe tal acoso, desde el primer momento he trabajado en equipo con todo el personal de la Consejería de Educación y Juventud del que me siento profundamente orgullosa porque tienen un gran sentido de la responsabilidad y del servicio público.

¿Y cómo queda con el partido?

Igual que antes, igual que siempre. Creo que es importante separar las cosas. El Partido Popular es un gran partido del que me siento muy orgullosa y en el que hay excelentes equipos que trabajamos cada día en diferentes frentes para mejorar la vida de la gente, y esto es lo importante.

¿Se ve con posibilidades de volver a repetir en las listas del Cabildo de cara a las próximas elecciones?

Con las mismas posibilidades que cualquier otro afiliado del partido que quiera trabajar por esta isla.

La gestión de los cuatro consejeros del partido está acreditada, creo que hemos demostrado nuestra capacidad y empeño. Hoy hay proyectos de nueva infraestructura deportiva en camino, las subvenciones al deporte han mejorado, en el peor momento económico Fuerteventura registra datos históricos en turismo, se han puesto en marcha iniciativas para fomentar el consumo.

¿Así que le gustaría volver a ser consejera?

No le voy a decir un sí rotundo, pero tampoco un no. Me gustaría ver funcionando el Consejo Escolar Insular, el Centro Insular de Juventud, seguir mejorando la política de becas o poner en marcha el Consejo de la Juventud. Ahora, también le digo, afortunadamente tengo a donde volver y no creo en la política como profesión y creo que no todo vale en política, ya lo demostré hace algunos años.