Blas Acosta: «Mi familia y yo hemos sufrido mucho durante estos años»

Casi a la misma hora, aunque un día más tarde de que se hiciera pública la sentencia de la absolución del viceconsejero de Economía y Externalización del Gobierno de Canarias, Blas Acosta, el expresidente del Cabildo majorero y líder de los socialistas en la Isla, mostró su satisfacción por la sentencia a la vez que ratificó su inocencia en el llamado caso Gesturpa, donde la Fiscalía solicitaba un año y nueve meses de prisión por un delito de administración desleal durante su gestión como administrador único en la empresa municipal Gesturpa, una sociedad mercantil con capital exclusivo del Ayuntamiento de Pájara constituida en julio de 1996.

Acosta compareció ante los medios de comunicación con semblante tranquillo y con una sonrisa de satisfacción, aunque en algún momento logró emocionarse, en especial cuando recordó el sufrimiento de su familia durante todo el tiempo en que se ha prolongado este asunto judicial.

Rodeado de cargos públicos de su partido, especialmente el alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez; el director general de Ganadería, José Cabrera, así como consejeros del Cabildo, el viceconsejero canario de Economía señaló: «Siempre he sostenido mi inocencia a pesar del tiempo transcurrido, más de una década, y en contra de las muchas opiniones y acusaciones públicas que me condenaban mucho antes de que hubiera juicio y sentencia, y que han servido para llenar muchas páginas de periódicos y programas de radio y televisión».

«Me absuelven de los delitos que se me imputaban, ya que no hay pruebas que sostengan las acusaciones», sentenció. Además, prosiguió: «Es un día importante para mi en lo personal, como podrán suponer, pero también lo es para el PSOE de Fuerteventura y para la Justicia, la Libertad y la Democracia en nuestra Isla».

«Ahora podré concentrarme en tratar de cambiar mi isla para mejor», afirma Acosta

¿Este juicio paralelo y la pena de telediario han podido perjudicar a mi carrera política en determinados momentos?, se preguntó Blas Acosta. «Seguramente en algo sí. Desde luego ha dado muchos disgustos y sinsabores a mi familia y amigos, pero les aseguro que en ningún momento ha condicionado mis decisiones de gobierno ni ha nublado mis sentidos ni tampoco mi buen juicio».

En opinión del líder del PSOE majorero, no ha sido fácil. «Compadezco a aquellos que puedan estar pasando por situaciones similares porque no es una experiencia agradable». Además, añadió: «No todo vale en política».

Para Acosta, todo este procedimiento judicial «comprendo que forma parte de la obligada rendición de cuentas que todo servidor y administrador público debe asumir. He confiado pacientemente en la Justicia y al final he obtenido justicia». El vicepresidente de Economía del Ejecutivo autónomo no quiso olvidarse de quienes durante todos estos años en que se prolongó el caso Gesturpa estuvieron a su lado y confiaron en su inocencia. «En este momento siento un gran agradecimiento hacia aquellas personas que confiaron en mi inocencia y que han permanecido a mi lado a pesar de las adversidades. Han sido muchas, que sé que hoy se alegran de verdad. A todos ellos y ellas: gracias».

Después de ser absueltos de los delitos que le imputaban, Blas Acosta, que ha sido nominado de nuevo candidato a la Presidencia del Cabildo de Fuerteventura para las elecciones de 2023, señaló que se centrará ahora en sus responsabilidades en la Viceconsejería y «podré concentrarme en lo que realmente me apasiona que es tratar de cambiar mi isla para mejor».

Sin delito

Entre los meses de julio de 2011 y junio de 2015, Acosta fue nombrado administrador único de la entidad Gestión Urbanística de Pájara, S.L. (Gesturpa, SL), sociedad mercantil cuyo socio único, con el 100% de sus participaciones, es el Ayuntamiento de Pájara.

«En el ejercicio de su cargo, formuló y propuso la aprobación de las cuentas anuales de cada uno de los ejercicios sin que conste probado que las mismas contuvieran constantes y graves irregularidades contables», se señala en la sentencia decretada por la magistrada del Juzgado de lo Penal de Arrecife.

Acosta señaló ayer que Gesturpa tenía una deuda en el año 2003 que ascendía a más de 2,7 millones de euros y «se entregó con unos beneficios contables de más de 300.000 euros y tras adjudicar 398 viviendas, estadios de fútbol, centro de salud, tanatorio y guarderías públicas».

El líder del PSOE majorero aseguró en su comparecencia que la contabilidad de Gesturpa «no las hacía el Administrador. Las cuentas se realizaban en base al plan general de contabilidad y conforme a la legislación contable. La transparencia ha sido total».