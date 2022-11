Los vecinos de Puerto Lajas, un pueblo que pertenece al municipio de Puerto del Rosario, que se sitúa a escasos kilómetros de la capital y que cuenta con medio millar de residentes, están en lucha. Los residentes muestran su incertidumbre ante el futuro incierto que se cierne sobre su zona de residencia y se muestran críticos con el Ayuntamiento capitalino, al que acusan de no atender sus demandas. Para analizar toda esta situación, así como la adopción de medidas, se reunirán hoy en el Centro Cultural.

Casa por casa y puerta por puerta. Los miembros de la asociación de vecinos El Pino se dedicaron ayer a entregar una amplio dossier a los vecinos donde explican el abandono institucional al que someten al pueblo desde hace años sin que hasta el momento se hayan aportado soluciones.

La nueva autovía y su afección al pueblo, aislamiento de viviendas en tiempos de lluvia, desaparición de los parques infantiles, abandono en la atención de los jardines, falta de información sobre la calidad del agua de la playa, ausencia de fibra óptica, ausencia de información respecto al proyecto de la avenida marítima, alumbrado a la salida sur de la playa, asfaltado de la zona norte, cierre de vehículos a la playa o caños para el desvío del agua por las precipitaciones. Estos son algunos de los temas que los vecinos reclaman al Consistorio capitalino y que reiteran a lo largo del encuentro de esta tarde.

Los residentes creen que existen otras prioridades que atender antes que el paseo marítimo

La nueva junta de gobierno de la asociación de vecinos viene solicitando reuniones e información al Ayuntamiento desde septiembre de 2019 y hasta la fecha no han obtenido respuesta desde algunas concejalías. Sin embargo, reconocen la labor de la nueva concejala de Obras, Peña Armas, en cuanto a la construcción de una nueva sala de informática en el Centro Cultural, en construcción; la ampliación de la pérgola, ya encargada o la reposición de la placa de hormigón a la entrada del centro, ya colocada. También destacan que el edil Juan Manuel Verdugo asignó seis ordenadores para el aula de informática y están pendientes de instrumentos para las clases de cuerda y otros enseres.

Los vecinos también critican la inanición del Cabildo en algunos temas, en especial el puente de la zona norte para evitar el aislamiento de los vecinos durante las lluvias. «Nos reunimos con el entonces consejero de Aguas, Carlos Rodríguez, pero hasta el momento el proyecto sigue sin actuación alguna». Además, añaden que «se solicitó al alcalde Juan Jiménez la reactivación del proyecto del citado puente, y sigue olvidado».

Los residentes de Puerto Lajas critican también que no han sido consultados respecto al proyecto de la avenida marítima. «No solo no fuimos invitados cuando presentaron el convenio, sino que desde la asociación de vecinos no hemos demandado ese proyecto porque hay otras prioridades».