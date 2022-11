«Para mi sería un orgullo y un honor ser la primera alcaldesa de Puerto del Rosario»

Con Ciudadanos consiguió el acta de concejal en las pasadas elecciones junto a su compañera Sonia Álamo y ahora presentan Fuerteventura Avanza. ¿Qué les hizo tomar esta decisión?

Lo más fácil para nosotras sería decir que dejamos Ciudadanos porque el partido está en decadencia y próximo a la desaparición, sin embargo, seguimos estando afiliadas y no abandonamos porque tenemos palabra y un compromiso con los vecinos que nos dieron su confianza. La dirección de Ciudadanos en Canarias nos dejó prácticamente abandonadas desde la anterior campaña, no nos ha prestado ningún tipo de atención en esta legislatura, al margen del intento de expulsión del partido por pactar para entrar en el Gobierno municipal. Nunca se han interesado por los problemas reales de los majoreros y por nosotras, Madrid queda muy lejos. Por eso surge Fuerteventura Avanza, una idea de varias personas que hace bastante tiempo pensaron en la creación de una formación que respondiera a las necesidades de las personas y no dependiera de partidos con otros intereses.

¿Qué aspiraciones tiene Fuerteventura Avanza y a qué instituciones se presentará?

Tenemos muchísima ilusión en el proyecto, pero somos conscientes de que es una formación de reciente creación, que nos resultará un poco más difícil que a otros partidos políticos y que tendremos que trabajar para que esa ilusión se transforme en buenos resultados. Las ganas y el trabajo no nos van a faltar. Creemos que los vecinos conocen nuestra gestión y esa es nuestra mejor carta de presentación. Fuerteventura Avanza propondrá su candidatura al Cabildo Insular y al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Hemos venido para quedarnos y para gobernar. Esperamos en un futuro poder afianzar nuestro proyecto con candidatos en los diferentes municipios de la isla.

Si revalidan o mejoran los resultados de 2019, según algunas encuestas que se manejan, Peña Armas podría convertirse en la primera mujer alcaldesa de Puerto del Rosario. ¿Qué piensa sobre ello?

Para mí sería un orgullo, un honor y una responsabilidad, pero las quinielas de fútbol se hacen los jueves y no los lunes, queda mucho por recorrer, mucho trabajo por hacer y aún tenemos que explicar a los ciudadanos nuestro proyecto y por qué deben depositar su confianza en un equipo joven y preparado. Contamos con personas que tienen muchas ganas de poner su granito de arena para hacer que Puerto del Rosario y Fuerteventura avancen, con ideas realizables y realistas, sin promesas fantasiosas y repetitivas que llevamos años oyendo a los diferentes partidos que han gobernado nuestra tierra.

Es de imaginar que algunas formaciones políticas se hayan acercado a usted para proponer algún pacto. De ser así, ¿Fuerteventura Avanza está abierta a concurrir en coalición a las elecciones?

Fuerteventura Avanza es un partido abierto a la negociación con cualquier formación política que confluya con nuestro pensamiento y nuestra forma de hacer las cosas. Somos el partido de las personas y somos el partido del trabajo, todo lo que se aleje de estas dos premisas no tendrá ni un segundo de nuestra atención. Es lógico que los partidos busquen cooperación por la atomización que sufre la política majorera, donde coexisten partidos pequeños con partidos con gran tradición electoral, pero hemos decidido afrontar en solitario las próximas elecciones y tras conocer los resultados tomar las decisiones en base a ellos.

¿Qué es a su juicio lo que diferencia Fuerteventura Avanza de otras formaciones políticas?

En Fuerteventura Avanza creemos que todos somos importantes y que todas las ideas, si son consensuadas, tienen cabida. Nuestra forma transversal de pensar, no excluyente, nos define. Aquí cabemos todos, creemos en las personas, en la diversidad, y en que ser diferentes nos aportan las claves para lograr la igualdad de pleno. Nuestros objetivos son claros, sin distracciones y sin engaños. Hemos demostrado que con trabajo se pueden conseguir muchas cosas y esa es la filosofía que queremos mantener y poner en práctica. Tenemos palabra y la vamos a seguir manteniendo. Nos vamos a alejar de aquello que los ciudadanos majoreros conocen muy bien, el engaño permanente durante años, la inoperancia, la ineficacia, la ineficiencia y la dejadez con la que se ha tratado constantemente a Puerto del Rosario y Fuerteventura a lo largo de casi 40 años. Esa es la diferencia, hechos y no palabras vacías.

Una de las acciones que han llevado a cabo es la apertura de su sede por las tardes para atender a los vecinos. ¿Ha sido positiva la experiencia?.

Muy positiva, empezamos abriendo un día a la semana y actualmente lo hacemos de lunes a jueves para dar la oportunidad a los vecinos de trasladarnos sus inquietudes en un horario más cómodo para ellos. Además, tienen la oportunidad de ponerse en contacto directo con las concejalas y exponer sus problemas a los que tratamos de dar solución. Creo que es una de las cosas que este Ayuntamiento debería haber puesto en marcha hace muchos años y que, por supuesto, mantendremos si tenemos la posibilidad de gobernar. Algo bueno debe tener esta iniciativa cuando varios partidos, siguiendo nuestro ejemplo, la han puesto en práctica recientemente. Esto nos hace pensar que la política majorera venía padeciendo un déficit de ideas y propuestas innovadoras. En Fuerteventura Avanza contamos con un equipo de personas que llevan meses trabajando para dar forma a un proyecto que, sin duda, generará ilusión y con el que los vecinos y vecinas de nuestro municipio y nuestra isla se sentirán tremendamente identificados. La ciudadanía lo que demanda de nosotros son soluciones a sus problemas reales, los del día a día, y no megaproyectos que no aportan nada, solo sobrecostes innecesarios.

Se acaba la legislatura sin romperse el pacto en el Ayuntamiento. ¿Qué valoración hace del gobierno municipal?

Una experiencia positiva sin duda. Nadie apostaba por este pacto y hemos sabido aunar esfuerzos para alcanzar casi todas las iniciativas presentadas. Reconozco que no siempre ha sido fácil. Cuando cohabitan diferentes formas de pensar y de trabajar, hay que tener cintura política y anteponer siempre el bien común a los intereses de partido. Y en el aspecto negativo de la legislatura que termina, la nula colaboración de la oposición. Una oposición lamentable, oportunista y faltona, que enfanga todo a su paso y a la que la ciudadanía, estoy segura de ello, penalizará en las próximas elecciones.