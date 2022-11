El diputado de Coalición Canaria por Fuerteventura, Mario Cabrera, ha denunciado la supuesta manipulación de informes de la Reserva de la Biosfera para justificar la construcción del proyecto Dreamland sobre un ámbito territorial de 160.000 metros cuadrados destinado a actividades terciarias.

Mario Cabrera ha cuestionado al Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos por avalar desde el Gobierno de Canarias proyectos que "no respetan la idiosincrasia ni la planificación territorial de la isla majorera" y por apoyarse en la figura del decreto de interés general o insular, cuando "todos sabemos que el único beneficiario es el que explotará tal industria u otra y no el vecino y vecina de Fuerteventura", apostilló.

Mario Cabrera ha lamentado el uso "torticero" que se está haciendo sobre un informe de un organismo defensor del territorio y sello distintivo de Fuerteventura como es la Reserva de la Biosfera y ha denunciado que a través de las redes y con el objetivo de confundir a la opinión pública "se está manipulando información que en su día elaboró la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura (sin avalar, apoyar o postularse hacia un lado u otro), todo ello, para justificar un proyecto que no debería nunca construirse sobre un espacio virgen".

Cabrera ha indicado que dicho informe, fechado en febrero de 2021, "ha permanecido relativamente oculto entre la maraña de documentación, pasando desapercibido cuando todo hace indicar que es el informe definitivo para explicar la realidad de la situación del proyecto".

En este sentido, el diputado nacionalista quiso recordar que el grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteventura ya expresó que si bien el proyecto cinematográfico Dreamland "puede atraer diversificación económica y empleo y ser beneficioso para todos, no debe levantarse sobre un suelo de alto valor paisajístico como el planteado", por lo que desde la formación nacionalista instan a buscar "otras alternativas que respondan, verdaderamente, al interés general".

Mario Cabrera incidió en que Coalición Canaria lideró hace años desde el Cabildo la creación de Fuerteventura Film Commission para dinamizar este sector, destinando recursos, personal, trabajo e infraestructuras para poner en marcha esta línea de gestión de rodajes cinematográficos, "y debemos seguir trabajando en ello pero no a costa de destrozar nuestro paisaje más identitario y atractivo", consideró Cabrera, planteando de nuevo buscar otro emplazamiento de menor impacto.

"UN ATENTADO Y DESPROPÓSITO"

El diputado majorero consideró "un atentado y despropósito permitido por el Gobierno de Canarias, con Ángel Víctor Torres (PSOE), Román Rodríguez (NC) y Noemí Santana (Podemos) como cómplices de la instalación de torretas eléctricas con el falso argumento de que los majoreros necesitamos consumir más energía".

"No podemos dejar que campen a sus anchas y se hagan con la isla las grandes multinacionales, sobre todo, por el impacto brutal sobre el paisaje que ello supone y porque es una falta de respeto después del trabajo del Ayuntamiento con el resto de instituciones y asociaciones vecinales, entre otros agentes implicados, para desarrollar un Plan General de Ordenación y marcar un modelo de isla ejemplar", manifestó.

"El Pacto de las Flores, el de los supuestos progresistas y ecologistas, obedece a los intereses urbanísticos o expansivos de grandes entidades españolas, como es el caso de Red Eléctrica, y para ello están haciendo mal uso de los decretos de interés general o insular, sin respetar las competencias del Cabildo", afirmó Cabrera.

"Dicen que defiende el territorio, pero no sabemos dónde, porque aquí no", aseguró el diputado. "Mientras avanza la instalación de torretas en el trazado de Puerto del Rosario a Corralejo que nosotros conseguimos tumbar en los tribunales, ya están permitiendo que Red Eléctrica avance hacia al sur, destrozando gavias, bordeando los pueblos de Ampuyenta, Antigua y Tiscamanita, y anulando cualquier opción de cultivo o cuidado de cabras", agregó.

"Antes de que sea tarde, todas las fuerzas políticas, estamos en la obligación de redefinir qué asuntos son de interés general o insular y cuáles son claramente particulares, y hacer un buen uso de las administraciones, puesto que no es de recibo que agilicen proyectos de dudoso beneficio para la isla, mientras los majoreros siguen esperando por infraestructuras educativas o sanitaria, o por el tramo de la carretera del Aeropuerto al Cruce de Pozo Negro, entre otras demandas que no avanzan porque no hay voluntad ni ganas", concluyó Mario Cabrera.