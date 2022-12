El Juzgado anula la reforma de los dos mayores parques infantiles capitalinos

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas tumba la reforma de los parques de Las Américas y Avenida Reyes de España, ambos en Puerto del Rosario al estimar el recurso presentado contra el Ayuntamiento en el que se solicitaba anular el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la licitación del contrato de estas obras. Además, la corporación capitalina es condenada a pagar 900 euros de las costas judiciales, aunque la sentencia no es firme y se puede recurrir en 15 días.

En la demanda se explica que en mayo de 2021 se redacta un proyecto para la ejecución de las obras de reforma y accesibilidad y del parque de Las Américas y del parque de la Avenida Reyes de España, pero el demandante opina que la opción de redactar un proyecto por separado es decisión política de carácter arbitrario sin base técnica o legal. Así, expone en su recurso, en la memoria justificativa se exige a todos los licitadores las clasificaciones de G-6, J-5 y K-5 todos de la categoría 4, ya que la cuantía del contrato es igual o superior a 840.000 euros e inferior a 2.400.000 euros.

En la demanda contra el Ayuntamiento se indica que no está justificada el que no se ejecute el contrato por lotes, ya que en este caso se trata de dos sencillas obras de reforma y accesibilidad de dos parques no muy grandes, sin que revista complejidad técnica alguna en que se ejecuten por separado. De hecho, el demandante expone en su recurso que antes al contrario en la ejecución por lo que separado no hay que coordinar ejecución de las diferentes partidas pues la ejecución es independiente y se consigue mayor participación de contratistas, ya que en los dos casos la cuantía sería inferior a 840.000 euros.

La demanda cree injustificada la decisión y Parques dice que la licitación quedó desierta

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario adjudicó el proyecto para la renovación de los parques infantiles públicos de los distintos pueblos y barrios del municipio en noviembre de 2021 para convertirlos en inclusivos y que cumplan con la normativa de seguridad europea. La inversión supuso inicialmente más tres millones de euros para el arreglo y acondicionamiento de más de 40 de estos espacios de juego y ocio para los más pequeños de la capital. Sin embargo, ahora se encuentran inoperativos primero por el cierre ante la pandemia y después por demoras en los trabajos, por lo que el Partido Popular reclama la dimisión de la concejala de Parques y Jardines.

Por su parte, desde el grupo de gobierno se aclara que la sentencia corresponde a un procedimiento que quedó desierto, mientras que desde comienzos de 2022 se iniciaba un nuevo procedimiento abierto al que no se presentaron recursos, y se adjudicaba en febrero de 2022 a Obras Públicas Canarias SL (OPC) el contrato de los parques de Las Américas y Avenida Reyes de España, por lo que no afecta a sus obras.