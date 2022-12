El presidente insular del Partido Popular (PP), Fernando Enseñat, aseguró ayer que seguirán, de momento, en el equipo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura por responsabilidad y con el objetivo de poder sacar adelante los presupuestos de la institución insular para 2023.

Después del cese el martes de los siete consejeros de Coalición Canaria por parte del presidente del Cabildo majorero, Sergio Lloret, la institución insular se ha quedado con solo dos miembros de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) y cuatro del PP.

En rueda de prensa, Fernando Enseñat ha calificado de «muy penosa la situación que se está viviendo, en estos momentos, en el Cabildo para Fuerteventura y los majoreros». Además, ha acusado a Lloret «de tomar una decisión errónea y precipitada en unos momentos en los que estaba pendiente de aprobarse el presupuesto insular».

Enseñat ha advertido de que si no salen adelante esos presupuestos se podrían ver afectados los sueldos de 200 familias contratadas a través de planes de empleo y temas de inversión en cuestiones como carreteras o plazas sociosanitarias. «Marcharnos ahora sería una irresponsabilidad y paralizaríamos Fuerteventura, pues no se podrían aprobar los presupuestos. Pediremos una mesa de seguimiento del pacto , no para hablar de futuro, sino de presente», señaló el presídente de los conservadores.

En este sentido, el portavoz de los populares en el Cabildo, Claudio Gutiérrez, adelantó que seguirán en el gobierno pensando en los presupuestos, «pero no estaremos para mendigar o aguantar un cargo y si el presidente sigue en la línea errónea y de cabezonería, no seguiremos en el gobierno». También quiso dejar claro que «no nos quedaremos por un sueldo ni un sillón».

Por su parte, la consejera insular de Turismo, Jessica de León, se ha sumado a la defensa de continuar en el grupo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura «pues toca elegir entre responsabilidad o rentabilidad política».