«Desde CC trataron de bloquear mis iniciativas con fines electorales»

¿Cuál ha sido el motivo concreto por el que cesa a los consejeros de Coalición Canaria?

El motivo no es otro que el haber votado en contra, en el Consejo de Gobierno celebrado el 12 de diciembre pasado, de la adquisición por parte del Cabildo de unos 15.000 metros cuadrados urbano-industrial en la urbanización la Cerquita, en Antigua, junto a la ITV y la gasolinera, que vendía la empresa pública GESTUR, en la que el Cabildo de Fuerteventura tiene una pequeña participación, por algo más de 600.000 euros, lo que supone aproximadamente a unos 40 euros el metro cuadrado, con la intención de disponer de suelo apto para poder construir un nuevo Matadero Insular y un Parque de Bomberos para los servicios a las zonas rurales de Antigua, Tuineje y Betancuria.

¿Pero tan grave es la cosa, como para directamente quedarse en minoría y poner en riesgo su gobierno, porque parece que muchos amigos no tiene en los otros grupos?

Claro que es muy grave, porque con la postura de Coalición Canaria, mayoritaria y bloqueante para futuras resoluciones del Consejo de Gobierno, el Cabildo rechazó dicha compra, impidiendo la posibilidad de garantizar la construcción de dos infraestructuras importantísimas para la isla, como son el nuevo Matadero Insular y el Parque de Bomberos de las zonas rurales de Antigua, Tuineje y Betancuria, expediente que contaba con todos los informes favorables, con informes del propio servicio de Agricultura, dirigido por David de Vera, quien incluso firmó una propuesta razonada a favor de dicha compra, que prácticamente lleva un año de tramitación y que incluso tanto CC como PP votaron a favor de destinar esa cantidad de dinero en la incorporación de remanentes para la compra de los terrenos de La Cerquita.

Los únicos responsables de poder construirse el Dreamland cerca de la dunas son CC y PP

¿Entonces, perdió la confianza y decide cesarlos?

Yo no puedo mantener en el Gobierno a un partido que vota en contra de uno de los proyectos que venía trabajándose por el gobierno, sin motivo justificado alguno, porque dicha compra es muy buena para los intereses de la isla, que es una oportunidad única y una ganga, porque entonces les estoy diciendo que pueden votar en contra de todos los asuntos que yo lleve, que pueden bloquear lo que políticamente les interese. Prefiero quedarme en minoría y arriesgarme a que puedan presentar una moción de censura, que es una posibilidad real y legal y que estarían en su derecho de interponerla. Ya el PSOE se ha ofrecido a apoyarla si entran en el Gobierno. Todos los pactos y acuerdos son legítimos. Prefiero que CC, PP y PSOE presenten una moción de censura y gobiernen el Cabildo, que gobernarlo yo en esas condiciones de no poder aprobar un solo asunto si no le apetece a Coalición Canaria.

En estos días su vicepresidente segundo, Claudio Gutiérrez, le ha acusado de seguir una línea errónea y de cabezonería y que no puede haber políticos que, a la primera ‘saquen la pistola y disparen’.

A mí es el primero al que no me gusta tomar este tipo de decisiones, pero si tengo que tomarlas las tomo. No creo que sea cabezonería, sino coherencia, la coherencia de una persona que viene a trabajar y a sacar las cosas para adelante y no considero que yo a la primera saque la pistola y dispare. Ya lo he explicado antes, pues aparte de otras acciones y actitudes que pudieran poner en duda la lealtad de Coalición al Pacto de Gobierno, como Presidente del Cabildo no puede permitir que unos socios impidan tomar los acuerdos necesarios para lograr el interés general para Fuerteventura. El PP no votó a favor de dicho acuerdo porque se abstuvo y por eso no los cesé, porque considero que un socio pueda tener dudas respecto a cualquier actuación y no quiera que su apoyo conste y se abstenga, pero no impiden el acuerdo. Coalición votó en contra e impidió el acuerdo de una compra beneficiosa para el Cabildo y para la isla, por su solo interés electoral o estratégico de bloquearme en mis iniciativas.

Pero, como dice el Partido Popular ¿Con su decisión ha puesto en peligro el funcionamiento del Cabildo y puede paralizar la isla?

No lo creo, pues no es verdad que la Ley no permita que el Consejo de Gobierno se conforme con un número inferior a tres, ya que la Ley no establece ningún mínimo y se podrán llevar todos los temas de la competencia del Consejo de Gobierno. Si el PP no está en el Consejo de Gobierno los presupuestos sí podrían pasar por dicho Consejo y los presupuestos si se pueden prorrogar. Me gustaría seguir contando con el Partido Popular en el Gobierno, pero evidentemente esa es una decisión suya. Por mi parte no pretendo ni echarlos, ni quitarle competencias, ni nada, pero evidentemente no podría permitir una actuación como la que hizo Coalición Canaria de impedir los acuerdos que se lleven al Consejo. En cualquiera de los casos, no se va a producir el caos en el Cabildo, ni en estos últimos días del año, ni en el año que viene.

¿Contempla la posibilidad de gobernar solos el Cabildo, Juan Nicolás Cabrera y Vd, o considera como Jessica de León (PP) que es imposible que dos personas puedan gobernar la isla?

En todos estos temas las circunstancias mandan y ya se verá si nos vemos abocados a gobernar solos el Cabildo o no. Siempre los otros grupos tendrán el comodín de la moción de censura. Sobre si es imposible que dos personas puedan gobernar la isla, no lo sé, porque nunca se ha dado, pero lo mismo se puede hacer. Nosotros estamos mentalizados y dispuestos a hacerlo si es necesario.

¿Pero lo que no podrán hacer los dos solos es aprobar el presupuesto?

Por supuesto que no, para eso se necesita mayoría en el Pleno del Cabildo, que son 12 votos, pero lo que si podemos hacer es prorrogarlos actuales si no se aprueban. Voy a presentar el Presupuesto de una forma más o menos inmediata, en las mismas condiciones en que se venía conformando. El miércoles ya pedimos el informe de Fiscalización, que no se había hecho y tan pronto como estén culminados todos los documentos e informes los someteremos a su aprobación por el Pleno.

Estoy a favor de la Ciudad del Cine aunque como majorero preferiría otra ubicación

Coalición Canaria, tanto por parte de Mario Cabrera como de Lola García, lo acusan de que el verdadero motivo de la expulsión de sus siete consejeros se debe al voto en contra de los mismos a la declaración de interés insular al Dreamland. ¿Es así... ?

No hay nada de cierto, por lo menos por nuestra parte. Una muestra de ello es que los consejeros del PP, que también votaron en contra de dicha declaración sobre el Dreamland, no fueron cesados y actualmente están en el Gobierno y si lo dejan de estar será por su propia voluntad. Yo distingo muy claramente cuando un asunto es de gobierno y que los distintos grupos del gobierno puedan votar lo que quieran cuando un asunto no forma parte de lo pactado. El asunto del Dreamland no deja de ser un expediente administrativo a instancias de un particular, que intenta ejercer sus derechos según le indican las leyes. Es como cuando un vecino quiere construir una vivienda en un terreno y presenta un proyecto y la Administración está obligada a resolver y si cumplen los requisitos legales se le tendría que aprobar, pero todos los consejeros y consejeras pueden votar lo que quieran sin que ello afecte al Pacto de Gobierno. Lo que si puede ser es que la actitud del voto en contra de CC en el Consejo de Gobierno para la compra de los terrenos de La Cerquita se pueda deber a una reacción a que yo llevará al Pleno el asunto del Dreamland y fuera aprobado, pues si no lo llevas no se hubiera podido votar.

¿Y por qué llevó el asunto del Dreamland al Pleno?

Por cumplimiento de la ley y por responsabilidad política. Yo no vine a la política y a las instituciones para hacer cacicadas, para que mi voluntad impere por arriba de la ley. Si un particular hace una petición tenemos la obligación de resolvérsela y de acuerdo con la Ley. Si la ley dice que le corresponde hay que decirle que si y si no le corresponde hay que decirle que no, todo ello en el contexto de un procedimiento administrativo y con informes de los distintos técnicos. El asunto del Dreamland se había dejado sobre la mesa por aportación insuficiente de documentación y una vez subsanada dicha documentación, corresponde volver a llevarlo al Pleno para ver si se considera que dicho proyecto tiene ‘interés insular’ en los términos previstos legalmente.

¿Y el debate sobre la ubicación de dicho Proyecto?

El proyecto del Dreamland es un proyecto para ordenar y diseñar una actividad industrial o análoga de carácter estratégico, de forma autónoma, de iniciativa privada, al amparo de los artículos 123 y siguientes de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales de Canarias, aprobada a mediados de 2.017, que lo permite. Según el procedimiento establecido, formulada la solicitud por el promotor, acompañada de la documentación exigida, el Cabildo debe resolver sobre el interés insular del proyecto. En este primer momento el Cabildo solo resuelve sobre el interés insular del Proyecto. Yo estoy a favor de considerar que dicho Proyecto tiene un interés insular estratégico, como prácticamente todos los partidos políticos menos Coalición Canaria y todas las organizaciones empresariales, que entendemos que el Dreamland es muy bueno para la economía, formación y empleo en la isla. Solo se puede decidir sobre el interés insular, el debate sobre la ubicación viene en un segundo momento, tras la tramitación del expediente, después de los trámites de información pública, informes sectoriales de los distintos organismos del Gobierno Canario, de las consideraciones de la Declaración de Impacto Ambiental, donde se tienen que valorar “alternativas” a la ubicación principalmente propuesta. En esa fase es donde se tiene que ver si dicha ubicación es posible, por no afectar a cuestiones ambientales, o no es posible. En esta segunda fase se podrá decidir no autorizar dicho proyecto en esa ubicación, pero en la primera fase solo se mira si tiene interés estratégico insular o no. Si votamos que no en esta primera fase, se acaba el procedimiento, porque consideramos que no tiene interés estratégico insular y no puede ser emplazado en ningún lugar de Fuerteventura. Los que están diciendo que ellos están a favor del proyecto, pero no de la ubicación y votaron en contra de la declaración de interés estratégico insular, no saben ni lo que están haciendo, ni lo que realmente dice la Ley. El Partido Popular, cuando el otro día votó en contra de la declaración de interés insular, está votando que no quiere el Dreamland en Fuerteventura, no que no lo quiera en la ubicación que propone el promotor.

Y usted, está a favor o en contra de la ubicación propuesta por el promotor del Proyecto Dreamland?

Yo estoy a favor del proyecto, como majorero preferiría otra ubicación, pero como Presidente del Cabildo tengo la obligación de tramitar lo que se presente. Sobre la ubicación tienen que definirse los estudios ambientales y jurídicos, el órgano ambiental de Fuerteventura, según las condiciones urbanísticas y ambientales de dicha ubicación, cosa que aún ni ha comenzado. Si el órgano ambiental, los Técnicos y Expertos, determinan que en la ubicación propuesta no se puede implantar dicho Proyecto porque tiene afecciones urbanísticas o ambientales que lo impiden, pues yo estaré en contra de dicha ubicación. A lo largo del procedimiento se tendrán que examinar todos estos aspectos, por los órganos y departamentos competentes, con los mejores expertos. Yo no me considero con la capacidad de poder determinar si la ubicación es procedente o no, al igual que la generalidad de los ciudadanos. Lo tendrán que hacer los expertos.

¿Entonces, porqué tanto revuelo y tanta polémica?

La verdad es que hay verdaderos artistas levantando nubes de polvo y confusión. Yo entiendo que los que están profundamente en contra de este tipo de actuaciones y los partidos que siempre lo han defendido, como Podemos o Nueva Canaria, puedan agitar el debate y la discusión, porque para ellos ese objetivo tiene que ser prioritario, sin importarles los tiempos ni lo establecido por las leyes, porque el derecho al disenso y a luchar contra lo establecido tiene que ser una seña de identidad del ser humano, pero no es comprensible que esto lo estén haciendo partidos como el Partido Popular o Coalición Canaria y, especialmente, políticos como Mario Cabrera y Lola García, que han sido los que han generado el problema.

¿Cómo es eso de que Mario Cabrera y Lola García son los que han generado el problema?

Bueno, ellos dos y treinta y uno más, que son los 33 votos que aprobaron la Ley del Suelo de Canarias en julio de 2.017 en el Parlamento de Canarias (Coalición Canaria, Partido Popular y Socialistas de la Gomera). Tanto Mario Cabrera como Lola García votaron a favor esa Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias que permite la tramitación de Proyectos Estratégicos Insulares, también por particulares, en cualquier clase de suelo y de forma autónoma, aunque no estén en el planeamiento. Por ese motivo no puedo entender que Mario Cabrera diga que no se pueden avalar proyectos que no respetan la idiosincrasia ni la planificación territorial de la isla y que se acojan a la figura del interés insular cuando todos sabemos que el único beneficiario es el que explote tal industria y no el vecino o vecina de Fuerteventura y que este proyecto no debería nunca construirse sobre un espacio virgen, porque esto fue lo que le dijeron precisamente el Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias en el debate de la aprobación de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales de Canarias en 2.017.

Creo que Juan Nicolás Cabrera puede llevar diez o doce consejerías con brillantez

¿Quiénes son los responsables de que se pudiera construir el Proyecto de Dreamland en la ubicación pretendida, próxima a las dunas de Corralejo?

Nosotros evidentemente no, porque nos estamos limitando a cumplir la ley. Los responsables son los que hicieron dicha ley, es decir, Coalición Canaria y Partido Popular. En el caso de Coalición Canaria es más grave aún, porque también, por el año 2.000, aprobó el PIOF sin otorgar ninguna protección a la zona donde se pretende ubicar el Proyecto Dreamland, ni siquiera la paisajística y, además, estuvieron presidiendo el Cabildo prácticamente durante 20 años, sin que se les ocurriera modificar el PIOF para otorgar algún tipo de protección a ese suelo, que yo creo que todos los majoreros estaríamos de acuerdo con ello, pero no lo han hecho y han dejado ese suelo sin ningún tipo de protección y lo consideran Suelo Rústico Común, la clase de suelo más parecida a la urbanizable y encima hacen una Ley que, contra toda la trayectoria legislativa de Canarias, permite que cualquier particular presente una iniciativa para este tipo de proyectos, en “cualquier clase de suelo” y de forma autónoma e independiente al planeamiento.

Lo que no pueden pretender ni Coalición Canaria ni el Partido Popular es que los particulares no hagan uso de una posibilidad que les da una ley aprobada por ellos, ni que las Administraciones no cumplamos la Ley y repito que esto no es un proyecto ni del Cabildo, ni del gobierno del Cabildo y que los gobernantes no debemos a cumplir la Ley.

¿Está usted diciendo que en este caso ni Coalición Canaria ni el Partido Popular están cumpliendo la ley?

Si, exactamente, pero además la ley que ellos hicieron y aprobaron, fue votada además especialmente por Mario Cabrera y Lola García.

¿Pero a fin de cuentas usted llevó el tema al Pleno y votó a favor?

Vuelvo y repito, yo me limito a cumplir la ley, que en este caso era la de la obligación de llevar el tema al pleno y votar a favor de considerar el proyecto como de interés estratégico insular, pero ni voté la Ley del Suelo de Canarias, ni voté el PIOF, ni he tenido ocasión de modificar el PIOF para otorgar algún tipo de protección a dichos terrenos. Tampoco estoy dispuesto a actuar de cacique, aprobando solo lo que me gusta o interese. Siempre actuaré respetando los derechos de los ciudadanos sin llegar a poner ni un gramo de discrecionalidad en mis decisiones.

¿Cómo ve el futuro político para su partido?

Yo lo veo bastante bien, aunque a nosotros para mejora nos hace falta poco. Hasta ahora no éramos muchos ni teníamos la oportunidad de demostrar que sabemos gestionar, pero en esta legislatura, con la Alcaldía de Pájara y la Presidencia del Cabildo si lo hemos podido hacer, por lo que esperamos que si la percepción de los ciudadanos es positiva esto se refleje en las urnas y podamos tener unos muy buenos resultados. Creo que estamos con bastante fuerza en Betancuria con Marcelino Cerdeña, en Pájara con Pedro Armas, en Antigua con Juan Cabrera y en Puerto del Rosario con Manuel Travieso. En Tuineje ya estábamos fuerte en las últimas elecciones. Ahora con la gestión en Pájara y en el Cabildo creo que podemos mejorar mucho los resultados.

¿Se ve ganando las elecciones al Cabildo?

Eso es difícil de predecir, pero en AMF somos muy optimistas para las próximas elecciones. Manuel Travieso, que de esto sabe bastante, está convencido de que seremos la primera fuerza en el Cabildo y hasta se ha aportado un par de cenas a que sí. Pero en estos temas hay que tener mucha cautela y precaución

¿No cree que la carga que ha asumido Juan Nicolás Cabrera, con la asunción de diez o doce consejerías, es demasiado?

Yo confío en que las pueda llevar y con brillantez, las referencias que tengo así me lo indican, pues hay que tener en cuenta que en su época en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario no llevaba menos, como Hacienda, Personal, Urbanismo, Servicios, etc y en el Cabildo también llevó Medio Ambiente, Ordenación del Territorio (fue el responsable de tramitar y aprobar el PIOF). Él lo ha aceptado sin problemas y con entusiasmo. Estoy seguro que Juan Nicolás va a cumplir la tarea con muy buena nota. Ese puede ser el gran problema que tienen los que atacan esta situación, que se demuestre que dos personas pueden llevar el Cabildo.