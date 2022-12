La crisis política en el Cabildo de Fuerteventura se agudiza a pasos agigantados. Los consejeros del Partido Popular (PP), socios del gobierno insular, no acudieron ayer al consejo de Gobierno, al no estar incluido en el orden del día los presupuestos para el ejercicio de 2023. Solamente hicieron acto de presencia el presidente, Sergio LLoret, y el consejero Juan Nicolás Cabrera, que apoya al presidente insular. Al no haber el quórum necesario, que son tres consejeros, no se celebró la sesión.

En el orden del día se había incluido de nuevo la compra de un suelo por parte del Cabildo majorero en el polígono industrial La Cerquita, que pertenece a la empresa pública Gestur, y que en la última sesión del Consejo de Gobierno no fue aprobado ante el rechazo de los consejeros de Coalición Canaria (CC) y la abstención del Partido Popular. Este hecho provocó que el presidente insular Sergio Lloret decretara el pasado día 13 el cese de los siete consejeros nacionalistas.

Claudio Gutiérrez y Yessica de León, consejeros del PP y miembros del Consejo de Gobierno, siguieron las instrucciones del partido de no acudir a la convocatoria porque el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, había incumplido su compromiso de incluir en el primer Consejo el asunto de los presupuestos. Ante la ausencia de los conservadores, Gutiérrez, consejero de Deportes y Caza y secretario insular del PP majorero, señaló que «nos cese si quiere».

El presidente regional del PP, Manuel Domínguez, se mostró muy crítico con la gestión del presidente del Cabildo Sergio Lloret. En declaraciones a Onda Fuerteventura, señaló: «No vamos a ir al Consejo de Gobierno hasta que no se plantee el debate de los Presupuestos. Que quede claro, el PP sigue en el gobierno del Cabildo por responsabilidad. En un primer momento habían dos elementos que nos llevaban a debatir si nos íbamos o nos quedábamos y la balanza se inclinó a quedarnos. Uno era hablar con el presidente para ver cuál era su postura, su estrategia y los apoyos que tenía para dar una mayoría al Cabildo de Fuerteventura». Además, añadió: «Hemos visto que todo nos lo ha comunicado a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, ha nombrado al vicepresidente sin contar con nosotros y nos enteramos a través de los medios de comunicación, ha distribuido una serie de áreas, entre ellas, la de Economía sin contar con el PP y nos enterramos por los medios, con lo cual primer elemento e incógnita resuelta: el presidente del Cabildo de Fuerteventura no quiere hablar con el PP, algo que sigo sin entender. Y en segundo lugar, hemos planteado que no nos podíamos ir hasta que no se aprobasen los presupuestos, pero hemos visto como el presidente no ha llevado al Consejo de Gobierno esos presupuestos, algo que no entendemos porque ya están en manos de Intervención, ya se han analizados, estaban hechos y por lo tanto creo que es responsabilidad aprobarlos».

A juicio del líder del PP canario, «una vez aprobado los presupuestos, si el diálogo del presidente Lloret sigue el mismo que en la actualidad, el PP no puede estar en un circo mediático y en una Administración donde no se quiere que este».

Domínguez reflexionó sobre la grave situación de ingobernabilidad que sufre el Cabildo de Fuerteventura «creo que llega el momento de la responsabilidad de los grandes partido: PSOE, CC y PP para plantear qué hacer con un Cabildo que no va a tener gobernabilidad por mucho que se quiera empeñar a designar consejeros no electos, o cosas que la simbología me ha invitado a conocer».

Sin embargo, el presidente popular aclaró: «No hemos barajado este asunto de los tres partidos mayoritarios porque no sabemos lo que piensa el presidente del Cabildo y no sabemos si tiene una estrategia concreta. No sé como se puede cometer un acto de irresponsabilidad como el que ha cometido. No podemos permitir que una Administración tan importante como el Cabildo de Fuerteventura esté en la cuerda floja».