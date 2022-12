Los consejeros del PP en el Cabildo de Fuerteventura han renunciado este jueves a sus cargos en el gobierno insular, lo que deja al presidente de la corporación, Sergio Lloret (AMF), en completa minoría, con el único apoyo de su compañero de partido Juan Nicolás Cabrera.

Los cuatro consejeros populares en Cabildo han anunciado en rueda de prensa que abandonan el equipo de gobierno, lo que agrava la crisis abierta el día 13 tras la decisión de Lloret de destituir a los siete representantes de su socio mayoritario, Coalición Canaria.

El presidente de los populares en la isla, Fernando Enseñat, ha recordado este jueves que decidieron quedarse en la institución tras el cese de los consejeros nacionalistas por dos compromisos: aprobar los presupuestos en el Consejo de Gobierno y dar gobernabilidad al Cabildo.

En aquel momento, Enseñat ha recordado que advirtieron de que no iba a "permitir decisiones unilaterales del presidente ni que se nos tratara como el convidado de piedra", pero "por desgracia, ha sido imposible dar esa gobernabilidad".

Ante las decisiones "unilaterales" del presidente Lloret "sin consenso ni acuerdo", los cuatro consejeros del PP han abandonado sus áreas de gobierno por "coherencia y responsabilidad", ha asegurado Enseñat, que ha recordado que por delante de interés de mantenerse en sillones "está la isla de Fuerteventura".

El origen de la crisis del pacto de gobierno

La crisis de gobierno se desató el pasado día 13 cuando los consejeros de CC votaron en contra de la adquisición de unas parcelas en el polígono La Cerquita, en Antigua, a la empresa pública Gestur.

Lloret volvió a llevar ayer en el orden del día, además de la aprobación de los presupuestos, la compra de los terrenos de La Cerquita y la adquisición de las viviendas de La Florida, en el municipio de Tuineje. Los populares votaron en contra de las dos adquisiciones argumentando "serias dudas jurídicas".

A pesar de votar en contra, "a nosotros no se nos ha cesado por lo que entiendo que se ha tratado de estrategias políticas", ha apuntado el portavoz del PP en el Cabildo y consejero de Deportes hasta su renuncia, Claudio Gutiérrez.

El popular ha reconocido que la marcha del grupo de gobierno ha sido "una decisión complicada y difícil", pero han "visto que no hay interés en dialogar ni llegar a consensos" y no quieren "ser muletilla de nadie".

Claudio Gutiérrez ha advertido de la situación en la que queda la institución con solo dos personas en el grupo de gobierno, sobre 23 consejeros que componen el pleno, y sin la posibilidad de tener quorum para convocar el Consejo de Gobierno, una situación, ha adelantado, que deja al Cabildo "bloqueado".

La consejera popular y candidata al Cabildo por el PP en las elecciones de 2023, Jéssica de León, ha lamentado "el bloqueo" y ha puesto como ejemplo el capítulo IV de los presupuestos, el de Transferencias y Subvenciones, que "queda bloqueado".

En este sentido, se vería afectado todo lo que tiene que ver con las becas de estudiantes, convenios de ayuda a ONG, servicios sociales, ayudas a pymes y pequeñas empresas, subvenciones al deporte, etcétera, cuyas bases de convocatorias tienen que votarse en Consejo de Gobierno.

Consejo de Gobierno fallido

El pasado martes, Sergio Lloret convocó un Consejo de Gobierno que no se pudo celebrar ante la ausencia de los dos consejeros del PP, Claudio Gutiérrez y Jéssica de León, molestos por no haber incorporado en el orden del día la aprobación de los presupuestos.

"Como no asistimos al Consejo de Gobierno, el presidente nos remitió a primera hora del miércoles un escrito amenazando de que por nuestra ausencia nos haría responsables patrimoniales por la demora de los expedientes", ha explicado de León.

Ayer, miércoles, el presidente dictó una providencia para solicitar a la asesoría jurídica del Cabildo un informe "para saltarse el quorum" del Consejo de Gobierno, denuncia el PP.

De León ha advertido de que la ley y el reglamento del Cabildo "son claras" y nunca se puede reunir un Consejo de Gobierno en un número inferior a tres consejeros. "Lloret se ha intentado saltar el socio de gobierno con el que intentaba dar estabilidad al Cabildo de Fuerteventura", ha explicado.

"No podemos quedarnos siendo la comparsa y el comodín porque en todo aquello en lo que el grupo popular no estuviera de acuerdo en el Consejo de Gobierno iba a salir adelante con el voto de calidad y Fuerteventura no merece que nada de interés general se apruebe con voto de calidad", ha manifestado.

La situación en la que queda ahora el Cabildo de Fuerteventura obliga a las fuerzas políticas representadas en el plenario a buscar soluciones. En este sentido, el presidente del PP, Fernando Enseñat, ha insistido en que la situación es "insostenible e ingobernable".

Por ello, ha abogado a la necesidad de que CC, PP y PSOE se sienten a hablar sobre el futuro de la "principal institución de Fuerteventura y la que rige el destino de la isla".

La única situación que parece posible para dar estabilidad en el Cabildo pasaría por una moción de censura a Lloret firmada por los siete consejeros de CC, los cuatro del PP y el socialista Miguel Andújar, el único consejero del PSOE que no ha firmado una moción de censura esta legislatura.

"Hasta ahora no ha habido contactos, aunque ahora se abre una situación nueva y es el momento de dar un paso al frente y poder hablar", ha comentado Enseñat sin querer entrar en más detalles.

El pleno del Cabildo de Fuerteventura, que la semana próxima tiene que debatir los presupuestos de 2023, está conformado por 23 consejeros: siete de Coalición Canaria, siete del PSOE, cuatro del PP, dos de Podemos, dos de AMF y una no adscrita.