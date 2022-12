Tras su anterior publicación, centrada en el centenario del puerto de Gran Tarajal, ahora nos acerca a la cuestión de los desterrados en Fuerteventura en 1924. Aunque el título es sugerente, ¿por qué deberíamos leer esta obra?

Estimo que el mayor interés que presenta esta nueva investigación es profundizar en el papel que los desterrados, exiliados, confinados del año 1924 han tenido para la proyección del conocimiento de la Isla para el resto de España e incluso de todo el mundo occidental. Especialmente por la importancia que habían tenido los tres que lo fueron en esa ocasión: marqués de Cortina, Miguel de Unamuno y Rodrigo Soriano, en la crítica hacia el nuevo Gobierno surgido desde septiembre de 1923, el de Primo de Rivera. Pero no solo por ello, pues he intentado sumar un conocimiento que hasta el presente había pasado desapercibido: aunando las noticias y publicaciones de los desterrados en la prensa, tanto la regional como la nacional y parte de la internacional. En total se recogen 192 artículos de prensa referidos a las vivencias de los desterrados y la obra que crearon durante sus cuatro meses de permanencia en la isla Cenicienta, y en base a ello se realiza lo que hasta ahora, prácticamente, no se había hecho: combinar la historia y evolución del acontecimiento histórico con la producción literaria.

La figura de Unamuno parece hacer desaparecer las otras dos personalidades que arribaron a la Isla en esa fecha tan señalada. ¿A qué cree que se debe?

Sin contar al marqués de Cortina, que logró el indulto estando en Gran Canaria, justo antes de tener que partir hacia Fuerteventura, es cierto que la figura del escritor y profesor bilbaíno, miembro más destacado de la Generación del 98, terminó por eclipsar a la del también genial periodista Rodrigo Soriano. Ello atiende a la actitud que cada uno adopta con respecto al destierro que ambos sufrieran. Mientras Soriano terminó por odiar y rechazar a la Isla y a sus habitantes, resistiéndose al destino que el dictador le había impuesto, Unamuno empezó a aceptar con calma un destierro que no sabía cuánto duraría, pasando a afrontarlo con más alegría y resignación que su compañero de estancia. Y es que el vasco empezó a escribir cosas acerca de la Isla, de su paisaje y su paisanaje, de su historia y su naturaleza, dando ello como resultado un Unamuno que se enamora de la Isla hasta el tuétano y que añorará hasta el día de su muerte. Reflejo de ello son sus famosas obras De Fuerteventura a París o Fuerteventura, un oasis en el desierto de la civilización, que, aunque escritas tras marchar al exilio en Francia, fueron pensadas y medio digeridas durante su estancia, aportando en ello no pocas reflexiones de su traductor al inglés John Ernest Crawford Flitch, caso de aquella: “Fuerteventura, un oasis en el desierto de la civilización”, tomadas e inmortalizadas después por el genial escritor vasco.

Habla usted de que con la estancia de estos desterrados en la Isla se empezó a dar a conocer a Fuerteventura en buena parte del mundo. ¿Cómo ocurrió?

A pesar de que ya se conocen desterrados a la Isla desde varios siglos antes, algunos de los que también se recogen en esta obra, el culmen de Fuerteventura como isla de exilio y destierro se alcanzaría en 1924 con las condenas del marqués de Cortina, don Rodrigo Soriano y don Miguel de Unamuno. Si bien el aristócrata y exministro no alcanzó a pisar la Isla, el periodista metido a político y el eminente escritor, filósofo y pedagogo, amén de catedrático y exrector de la Universidad de Salamanca, permanecerían por espacio de cuatro meses entre los majoreros. Estas circunstancias dieron lugar a una campaña mediática de seguimiento de los acontecimientos en la prensa de múltiples países, tanto europeos como americanos, pasando a poner la Isla en el mapa, así como sus virtudes y deficiencias, todo ello se recoge en la investigación, cobrando especial significación uno titulado Puerto de Cabras, playa de moda, que parecía adelantarse en décadas a la dedicación económica de la isla de Fuerteventura.

Por lo tanto, es una investigación novedosa que persigue acercarse a las noticias que sobre el destierro aparecían en la prensa, desmontando con ello no pocos falsos históricos, así como a la obra que ambas personalidades produjeron durante su forzada residencia en la isla de Fuerteventura, mucha de la cual vuelve a ver la luz tras casi un siglo de olvido. Descubriendo, entre otras muchas cosas que si bien Unamuno determinó que en caso de morir durante su estancia en la Isla, se le enterrara en Montaña Quemada, aportó otra posible ubicación: Playa Blanca, a la que tantas veces fue a pasear y reflexionar.

Sabemos que esta obra no se encuentra aún en las librerías, ¿cómo podríamos adquirirla?

Muy cierto, y es que repartiéndose el beneficio entre transportistas, distribuidores y libreros, lo de publicar lo que uno escribe es antieconómico, y de momento, solo podrá conseguirse en las presentaciones de la obra o a través del siguiente e-mail: torrecarmelo@hotmail.com.