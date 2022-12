El Partido Popular reclama la dimisión de Sergio Lloret para salvar la Isla

El Cabildo de Fuerteventura aprobó sus presupuestos para el próximo año por 13 votos a favor de los 23 que conforma la institución insular. No se trata de una inocentada, dado que ayer se celebró la efemérides de los Santos Inocentes, sino que Lloret, que solo cuenta con dos apoyos en el gobierno insular, sacó adelante las cuentas anuales gracias al visto bueno de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), que se habían comprometido a sostener el presupuesto que habían elaborado durante su presencia en el grupo de gobierno de la corporación. El grupo socialista, Podemos y la consejera Sandra Domínguez votaron en contra. El grupo popular pidió la dimisión del presidente del Cabildo, Sergio Lloret.

Las cuentas de la institución insular ascienden a más 175 millones euros, casi 40 millones más que en el ejercicio de este año lo supone un incremento del 28,8% y que coloca el presupuesto del próximo año «en una cifra histórica, no solo de la inflación, sino del esfuerzo realizado por toda la corporación, en un compromiso conjunto por la recuperación económica y social de nuestra Isla», señaló el presidente de la Corporación, Sergio Lloret.

La corporación insular aprueba los presupuestos gracias a los votos de CC y PP

Sobre las cuentas, destacó Lloret que son el reflejo de que «Fuerteventura se ha puesto en marcha. Recuperamos la esperanza y la prosperidad, en pro de la recuperación económica y que podemos observar en el incremento de los capítulos del 1 al 5 del presupuesto, que crecen en casi 27 millones de euros, fruto del esfuerzo que se hizo en reactivar la Isla y que se pone de manifiesto en el crecimiento de todos los sectores económicos tras la pandemia».

Además, el presidente añadió: «Es el presupuesto de Fuerteventura para Fuerteventura, el que necesita la isla y los majoreros. Un presupuesto que tiene en cuenta las necesidades de los majoreros, desde la atención sociosanitaria hasta la mejora y conservación de sus carreteras, pasando por servicios tan básicos como la garantía del agua potable».

Lloret destacó que más de 58 millones de euros del total del gasto previsto se gestionará desde el Área Insular de Infraestructuras, Planeamiento, Carreteras y Ordenación del Territorio. «Un área que continuará realizando inversiones a través de los planes de cooperación con el resto de administraciones, como es el caso del Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal», explicó.

De forma notable se incrementan también las dotaciones presupuestarias destinadas a la gestión de Residuos, que se colocan en casi 17 millones de euros en 2023, que se suman a los casi cinco millones de euros que se destinarán a Medio Ambiente y Gestión Medioambiental.

Por su parte, en palabras del vicepresidente y consejero de Economía, entre otras muchas áreas bajo su gestión, Juan Nicolás Cabrera, el único consejero que apoya actualmente al presidente Lloret, se trata de un presupuesto que «atiende aspectos necesarios para el devenir de la sociedad de Fuerteventura, que atiende a las necesidades de la población, a la familia, a proyectos y programas de empleo. Aporta recursos para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Apoya a los jóvenes, al deporte, recoge, defiende y promueve aspectos sociales importantes, con inversiones reales, que suman del orden de 50 millones de euros, que se traducirán en servicios para todo el territorio insular. En resumen, es un presupuesto que atiende y defiende a las necesidades de la población de la isla Fuerteventura».

El PP exige la dimisión

La consejera del grupo popular Yessica de León señaló que «estos son unos no presupuestos, porque la continuidad de Sergio Lloret en la presidencia del Cabildo, bloquea estas cuentas por lo que desde el PP le pedimos responsabilidad y que presente su renuncia, de manera que pueda conformarse una mayoría real que gestione este Cabildo».

De León recordó en el pleno celebrado ayer que «el Cabildo no puede gestionarse solo con dos consejeros» e hizo un repaso por la legislación que señala que el quórum para poder celebrar reuniones del Consejo de Gobierno es de al menos tres consejeros. Además, matizó: «Este gobierno no tiene quórum para convocar a un órgano colegiado y, de hacerlo, usted sabe presidente porque así se lo remitimos por escrito, que los acuerdos serán nulos de pleno derecho y no nos temblará la mano para pedir amparo a cuantas instituciones sea necesario».

La consejera popular, que será la candidata de su partido a la Presidencia del Cabildo el próximo mayo, hizo un llamamiento al resto de grupos de la Corporación, «tengamos altura de miras, altura política, generosidad y, sobre todo, amor a esta isla. Demostremos de una vez, que la política es el instrumento que resuelve problemas de los ciudadanos y que no los crea. Demostremos que es en los grandes partidos donde está el futuro de la Isla y dejemos que los ciudadanos, en mayo, nos coloquen a cada uno en nuestro lugar. Demostremos en definitiva que Fuerteventura importa más que mayo, más que el poder, más que nuestras siglas».

Los consejeros del PSOE justificaron su rechazo a las cuentas, señalando: «No han sido atendidas de forma adecuada las 60 medidas propuestas por nuestro grupo por más de 74 millones de euros, y apostamos por un proyecto alternativo y más social, eficiente en el gasto y que crea en el futuro nuestra isla».

El PSOE rechaza las cuentas por no atenderse las 60 medidas que había propuesto al texto

Por su parte, la exconsejera nacionalista de Economía, Lola García, valoró «un trabajo al que se ha dado absoluta prioridad para poder tener aprobada en tiempo y forma una financiación que se dirige a dar respuesta a las necesidades de las personas: mientras otros preparaban Dreamlands y campañas de acoso, nuestro equipo trabajaba en el presupuesto que se ha aprobado tal cual lo dejamos hecho».

Por su parte, aseguró la portavoz de CC, el área de Infraestructuras y Carreteras recibe mayor financiación, con un total de 58,6 millones de euros. «Resulta curioso el hecho de que para el cese de los consejeros de CC se alegara que no prestábamos suficiente atención a esta área».