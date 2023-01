Menudo final de legislatura en el Cabildo de Fuerteventura.

La verdad es que es una mezcla de sensaciones. Vergüenza, porque siguen existiendo políticos que se aferran a sillones y posturas sin salidas antes que a su isla y a mejorar la situación. Pena, por lo que queda sin hacer. Rabia, porque la gente nos iguala a todos en este desastre e impotencia, porque lo poco o mucho que puedas hacer en esta situación nunca estará a la altura de lo que merece esta isla.

¿Se imaginaba que alguna vez pudiera pasar una situación similar en la vida política?

Bueno, he vivido unas etapas tumultuosas en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y ahora en el Cabildo. Pero esta situación es una tragicomedia que nunca creí que fuera a suceder, ni en las peores pesadillas. Creo que los políticos deben ser discretos en su gestión, porque están trabajando en soluciones y salir en las fotos cuando el problema esté resuelto y se haya conseguido algo bueno para el ciudadano. Esa es la fórmula que hemos aplicado en nuestro grupo. Pero en este caso, el político es el problema. Que un presidente decida dinamitar un pacto estable porque sí, amenace al único grupo que le quedaba de apoyo y después decida saltarse la ley para mantenerse en el cargo. Y solo para sacarse fotos al lado de obras que ya iban a salir y priorizar sobre las únicas áreas que va a saber cómo están porque las ha gestionado: obras y carreteras, pero abandonando el pulmón económico de la isla, condenando al sector ganadero que iba a necesitar de un nuevo rescate de emergencia o poniendo en riesgo todas las ayudas sociales y económicas para estudiantes, pymes, autónomos. Es surrealista y solo espero que en mayo las urnas se lo digan más alto que la oposición.

¿Qué imagen se le está ofreciendo a la ciudadanía ?

Siempre intento hablar claro: una imagen vergonzosa con la que nadie se siente identificado. El grupo del PP creo que ha sido el único que ha pedido perdón a los ciudadanos por este espectáculo bochornoso donde no se piensa en la Isla, en los problemas de los ciudadanos, sino en cómo llegar a mayo entre fotos y titulares. Si todos los partidos pensaran en el bien de la Isla, Sergio Lloret ya no sería presidente. Tanto el PSOE como CC saben que pueden contar con el PP para que la Isla tenga estabilidad, se cumpla la ley y que, después, en mayo, el ciudadano nos coloque a cada uno en nuestro lugar en las urnas. Si yo fuera el secretario general del Partido Socialista sería más valiente que egoísta y antepondría mi isla a cualquier cosa. Pero mayo está ahí y tienen miedo, lo entiendo aunque no lo comparto.

El 22 de diciembre el PP abandona el grupo de gobierno en el Cabildo. ¿ Se solidarizaron con CC o fue una decisión meditada?

Fue una decisión muy meditada. Fue una semana intensa, incómoda donde no existió ni una llamada de teléfono del presidente Lloret al grupo que se quedaba en el gobierno. Solo nos llamó a su despacho un día, después de haber asumido todas y cada una de las áreas, para decirnos lo que ya sabíamos que había hecho y para pedirnos que fuéramos a un consejo de gobierno porque le corrían prisa dos expedientes. Allí le dijimos que lo urgente era la estabilización del personal y el presupuesto y que no tensara más la cuerda. Como se dice vulgarmente, por un oído le entró y por el otro le salió. Nos trataba como a la comparsa del quórum en el consejo de gobierno y el colmo fue que pidiera un informe jurídico para amenazarnos si faltábamos a un consejo de gobierno. Y por ahí no íbamos a pasar. Nos fuimos, renunciamos a nuestra dedicación exclusiva y eso implica que hay consejeros que ni siquiera tendremos derecho a paro. No nos importó. Pero entiendo que en política no se está a cualquier precio. Empiezas por aferrarte a un sillón y acabas siendo presidente con una persona, saltándote la ley convocando consejos de gobierno sin el quórum, con lo que eso significa para cualquier procedimiento: que será nulo de pleno derecho desde el origen.

Le hago esta pregunta porque a menudo se comenta que el PP es la ‘marca blanda’ de los nacionalistas. ¿Es así?

Si hubiéramos sido la marca blanda, nos hubiéramos ido el mismo día que los cesaron. Creo que el PP ha liderado en los dos últimos años discursos importantes: hemos sido los que hemos ampliado el presupuesto en becas casi el doble que cuando gobernaba el PSOE, y la resolución y pago de las becas se realiza 5 meses antes. Las ayudas al autoconsumo se han duplicado, hemos modernizado las bases de deportes, llegando a más clubes y poniéndoselo más fácil a los colectivos. En turismo, récord de plazas aéreas para Fuerteventura y un año bastante bueno en el gasto. En el Dreamland creo que fuimos la única fuerza que puso el acento en el verdadero problema que tiene Fuerteventura, que es que no está definido el modelo de isla que queremos. Y dijimos alto y claro lo que pensábamos: sí al proyecto y no a la ubicación. También ocurre que, viendo la situación actual con la crispación constante en la política, no se está acostumbrado a que dos partidos gestionen de la mano y en equipo a pesar de pensar distinto. ¡Y pensamos distintos en muchas cosas y ha habido encontronazos! Pero los hemos solucionado en una mesa, hablando, donde hay que hacerlo. Pero eso, lejos de preocuparme, me llena de orgullo porque es lo que el PP quiere de los pactos: que antes que en las siglas, se piense en Fuerteventura, en los majoreros y en la mejor gestión del dinero de sus impuestos.

Dice que la situación con el presidente Sergio Lloret era insostenible. ¿Por qué?

Porque ya no contábamos para él, nos daba lentejas: o las tomas o las dejas. Lo fácil hubiera sido quedarnos, vender nuestra gestión y mirar a otro lado en temas de calado. Pero creo que en política, y especialmente en los pactos, no se está para eso.

El PP denunció que no se podía convocar un consejo de gobierno con cientos de puntos y aprobar más de 500 expedientes. ¿Es así?

No se puede convocar un consejo de gobierno para 15 minutos después y leerte en esos 15 minutos 500 folios de expedientes. Eso es ningunearte, eso es no contar, e ir al consejo a levantar la mano y, si no estás de acuerdo, no importa porque sale con el voto de calidad del presidente, como el último de carreteras de 45 millones de euros o la compra de La Florida o La Cerquita y es normal que quieras mirar antes de votar el informe jurídico y de intervención.

¿ Se puede gobernar un Cabildo con sólo dos personas?

Evidentemente, no. Y creo que es poco humilde decir que sí. Son 8 horas de trabajo del personal de más de 50 áreas distintas que necesitan directrices por parte de los políticos que están al frente. Humildad es lo que falta para reconocer que no se puede, más allá de la foto y del titular.

¿ Por qué han pedido la dimisión de Sergio Lloret ?

Porque no se puede condenar a una Isla a la paralización por querer aferrarte a un sillón. La Isla no lo merece después de dos años de Covid y a las puertas de una recesión económica. Deberíamos estar pensando en cómo captar fondos europeos para nuestras empresas, presentar el mayor número de proyectos posibles para captar talento y retenerlo.

Ha sido elegida candidata del PP a la Presidencia del Cabildo. ¿Con qué modelo de osla sueña?

Una isla donde definamos dónde, cómo y en qué crecer; qué industrias son las prioritarias, definir los suelos en los que se puedan instalar y dónde generen mejor desarrollo sin afectar al paisaje, al medio ambiente. Creo que ese modelo es posible y, además, necesario. Poner la luz larga, pensar en la Fuerteventura de dentro de 20 años, dónde necesitaremos residencias, hacia dónde crecen nuestros pueblos, nuestras zonas residenciales y turísticas, qué infraestructuras son necesarias y dónde se pueden situar, levantar e invertir en la rehabilitación de nuestro patrimonio, incentivar la rehabilitación más que la nueva construcción, poner en valor esta joya de Isla que tenemos, sus paisajes y su luz. Apostar por la calidad y la no masificación, por la calidad de vida. Es un modelo que desde luego no pasa por decir que nuestro suelo rústico es un secarral que se vende a 0,50 porque no hay nada. Esta isla es preciosa, la mires por donde la mires .

¿Qué balance hace de la gestión de su partido en la institución insular ?

Humildemente, creo que hemos sido cuatro consejeros coherentes con lo que dijimos en la oposición, con las propuestas que hacíamos, y que después aplicamos en el gobierno del Cabildo con gestión.