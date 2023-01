«CC y PP dieron alas a Lloret para ser presidente y ahora quieren cortáselas

¿Cómo describiría usted la anómala situación política en el Cabildo Insular?

Vergonzosa. El epílogo de algo que comenzó mal, con traiciones, frivolidad y muy poco fundamento, y que acaba peor aún. Me preocupa la poca responsabilidad que expresan en sus declaraciones quienes hasta hace unas pocas semanas eran socios. Las acusaciones vertidas por Lloret para cesar a los consejeros de CC son muy graves, y las explicaciones dadas por los dirigentes nacionalistas suenan a excusas de mal pagador.

Cuando se les pregunta sobre el tema responden hablando del Dreamland y conspiraciones para así cambiar de tema y desviar la atención; Tampoco las razones utilizadas por el PP para irse del gobierno dan luz sobre lo que realmente ha ocurrido. Se les llena la boca hablando de responsabilidad pero no la practican. Aún nadie entiende por qué se fueron. Todo responde a la crónica de un despropósito anunciado. Sabían y fueron advertidos, incluso se les ofrecieron alternativas desde el PSOE para conformar gobiernos alternativos. Pero prefirieron renunciar a sus propias posibilidades de presidir el Cabildo y votaron para hacer presidente a Lloret. Todo con tal de desbancar de la presidencia a Blas Acosta y a los socialistas. Ahora se lamentan y buscan culpables, incluso nos culpan a a nosotros. Es una desfachatez. Ellos y solo ellos son los responsables de estos dos años de inestabilidad política e inacción en la gestión de la principal institución de Fuerteventura, en unos momentos además muy complicados para la gente de nuestra Isla que somos quienes al final pagamos la cuenta.

Pero desde el PP y CC han instado al PSOE a participar en una moción de censura contra el presidente Lloret. ¿ Es así... ?

Nos invitan a solucionar un problema muy serio que ellos han generado y al mismo tiempo nos acusan con infundios de estar sosteniendo al presidente que votaron ellos.

Es como para que se lo manden a mirar. Si ha habido una postura coherente, transparente y responsable ha sido la del PSOE. Observo muchos titulares de prensa destilando demagogia electoralista pero poca o ninguna voluntad real de llegar a acuerdos. Incluso siguen manteniendo el pacto en Pájara a pesar de haber sido expulsados del Cabildo. Inaudito. En las conversaciones y reuniones mantenidas con los secretarios generales de CC y PP en las últimas semanas cada uno nos propone a sus candidatos como presidente para esa moción de censura. Si realmente quisieran un acuerdo no empezarían por ahí. De todas maneras, sinceramente lo digo, creo que tampoco hay tiempo material para una moción de censura a escasos dos meses de la convocatoria de la campaña electoral.

Es una desfachatez que CC y PP nos culpen a nosotros de la situación de crisis que vive el Cabildo

¿ Y si la hubieran planteado antes de aprobar los Presupuestos?

Si CC o bien el PP nos la hubieran planteado en diciembre seguramente la habríamos resuelto ese mismo día, pero después de que no se dignaran a hablar con nosotros ni atendieran nuestras propuestas mientras estaban en el gobierno, y que votaron a favor del presupuesto en el Pleno estando ya en la oposición, quemaron los puentes de diálogo. Le dieron las alas a Lloret que ahora le quieren cortar. Y ahora nos exigen un cheque en blanco.

Ahora que se dan cuenta de su error, deberían empezar por ser generosos. En cualquier caso así no se genera la confianza ni la credibilidad mínima necesaria para negociar un acuerdo.

Pactar en política no es exigir o imponer a los demás, sino establecer el marco con lo que se pretende hacer y para qué y después negociar acuerdos cediendo en algo para que se materialice. A nosotros siempre nos van a encontrar ahí y hemos demostrado que sabemos llegar a acuerdos y respetamos todos nuestros pactos. No todos pueden decir lo mismo.

¿Y cual sería para el PSOE una solución para garantizar la gobernabilidad del Cabildo ?

El PSOE es la alternativa seria de gobierno a todo esto que está ocurriendo.

Somos muy conscientes, tenemos un magnífico equipo con experiencia demostrada y un proyecto ilusionante para Fuerteventura, pensando en la gente, y estamos actuando en consecuencia, con serenidad y verdadera responsabilidad, y lo vamos a seguir haciendo, garantizando el máximo de ejecución presupuestaria posible, sobre todo en los asuntos de internes general, con o sin las demás fuerzas, y a la espera de que las elecciones del 28 de mayo definan el nuevo marco político, en el cual, por cierto, tenemos muchas posibilidades de ser la fuerza más votada en muchos municipios de la Isla y presidir el Cabildo.

¿Pero no me ha dicho su propuesta?

Que cada uno de los partidos políticos incorpore a un consejero al Consejo de Gobierno para garantizar la estabilidad en la toma de decisiones hasta las elecciones, confiar en la profesionalidad de los funcionarios y jefes de servicio del Cabildo, que también son servidores públicos y conocen muy bien su trabajo, y por supuesto tratar de llegar a consensos con otras fuerzas para imponer la mayoría y las prioridades en los plenos, en los ordinarios y en extraordinarios si fuera necesario, de manera que el presidente accidental y un consejero no decidan por decreto. Esta es un propuesta seria, lo demás que venimos escuchando hasta ahora son cuentos o experimentos peligrosos como judicializar el día a día del Cabildo que es un error total que refleja la impotencia de algunos y que además pervierte los espacios y los tiempos de la política.

El rechazo social al Dreamland no son 30 personas gritando en el Cabildo o en las redes sociales

¿Entonces no hay posibilidades de entendimiento entre las principales fuerzas políticas para gestionar el presupuesto del Cabildo para el 2023 hasta las elecciones?

Por nuestra parte hay predisposición pero haciendo las cosas bien y con el objetivo de que avancen los grandes asuntos y para que no se bloquee la institución, pero pensando en la gente, en el tejido empresarial, en el tercer sector social. El pacto que nació sin más objetivo que sacar a Blas Acosta de la presidencia interrumpió un proyecto transformador que los socialistas habíamos emprendido, una apuesta ambiciosa para superar muchos de los problemas de nuestra Isla como el del agua, el planeamiento, las infraestructuras o los residuos y afrontar de una vez la diversificación económica y el cambio de modelo energético para ser más sostenibles y también más competitivos y que tengamos un futuro, abriendo espacios para la economía verde, azul y la del conocimiento. Lo teníamos todo a favor: presupuesto, recursos, un gran equipo de trabajo y capacidad de interlocución directa municipal, con el Gobierno de Canarias y el de España. Pero se impuso otra aritmética de gobierno y todo quedó en el limbo. Se impuso el no a todo. Nosotros en medio de una pandemia logramos ejecutar más presupuesto que ellos que han tenido ademas las reglas del gasto suspendidas. O nosotros somos muy buenos o ellos muy malos gestionando. En cualquier caso no les aceptamos lecciones.

La polémica en torno al Dreamland tiene nuevos giros con la presentación de una PNL en el Parlamento y la denuncia en Fiscalía a todos los consejeros que votaron a favor. ¿Se mantiene el PSOE en su posición?

El PSOE de Fuerteventura ha estado, está, y estará a favor de la diversificación económica de nuestra isla y que este proyecto nos parece muy interesante, estratégico, y que se merece la consideración de interés insular. Vamos a seguir en esta posición. Que no le quepa a nadie ninguna duda. Y también hemos dicho y aclarado que nuestro apoyo está únicamente limitado por el respeto a la legalidad, lo cual es una obviedad, pero que me gusta subrayar, y a que se desarrolle en un suelo adecuado que no genere rechazo social. Pero rechazo social no son 30 gritando en la puerta del Cabildo o 20 odiadores en las redes sociales. Lo triste es que no estamos afrontando con la serenidad y rigurosidad adecuadas este asunto.