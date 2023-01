Coalición pide amparo a la Delegación del Gobierno ante la crisis del Cabildo

La portavoz de Coalición Canaria(CC) en el Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha solicitado amparo al Gobierno de Canarias y al delegado del Gobierno en Canarias ante la situación de inestabilidad política que sufre la institución insular, donde el grupo de gobierno lo conforman solo dos consejeros, el propio presidente, Sergio Lloret, y Juan Nicolás Cabrera, frente a los 23 miembros de la oposición. Lloret y Cabrera se reparten la totalidad de las consejerías y los cargos institucionales. La situación actual del Cabildo se produce después del cese de los siete consejeros nacionalistas y la marcha del Partido Popular, que hasta ahora formaban parte de la mayoría de gobierno.

García, que fue vicepresidenta primera con Sergio Lloret y cuyo partido aupó al mismo a la Presidencia, considera que la actual coyuntura no solo afecta al funcionamiento interno del Cabildo, sino que bloquea grandes temas que preocupan a la ciudadanía majorera y que son de máxima prioridad.

«Advertimos en su momento de que recurriríamos a todas las administraciones públicas y entidades que fueran necesarias, y así lo estamos haciendo, con el objetivo de acabar con esta situación que está llevando al Cabildo a un estado de paralización e inseguridad jurídica sin precedentes», expresó García.

CC solicita al consejero Julio Pérez que inste a Lloret a cumplir con la legalidad vigente

Lola García ha trasladado un escrito al delegado del Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, y al consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, pidiendo que se inste a Lloret a cumplir con la legalidad vigente, tomar las medidas necesarias para acabar con estas irregularidades y dirimir las responsabilidades que sean necesarias «para que no se siga creando un perjuicio mayor a la institución, su personal y la población de Fuerteventura». Además, añadió que «se ha advertido a Lloret, por todas las vías posibles, de que se ha quedado sólo, su gobierno en minoría no cumple con la legalidad y no dispone del quorum mínimo para adoptar acuerdos en Consejo de Gobierno».

A juicio de la nacionalista. Lloret «ha hecho caso omiso y ha tomado acuerdos de dudosa legalidad, poniendo en riesgo no solo a la propia institución, por las consecuencias económicas que implica la nulidad de los acuerdos, sino también a los funcionarios del Cabildo que se deben al cumplimiento de la legalidad y se están viendo presionados».

La exvicepresidenta primera del Cabildo lamenta que se esté tratando de amenazar y presionar a aquel personal del Cabildo que, en el ejercicio de sus funciones y cumplimiento de la legalidad, no comparte las directrices que proceden el gobierno insular en minoría compuesto por Lloret y Cabrera. «Una situación que es muy grave, especialmente cuando contamos con un informe de la Secretaría General del Cabildo que ratifica el tope mínimo de tres miembros para la validez del Consejo de Gobierno y que es totalmente preceptivo en nuestro ejercicio como consejeros del control y fiscalización de los órganos de gobierno».

Dimisión

Tras hacerse público el informe de Miguel Ángel Rodríguez, secretario general del Cabildo, que aunque no es vinculante ratifica que el número de miembros mínimo para la adopción de acuerdos en Consejo de Gobierno es de tres, y no de dos como viene ocurriendo actualmente, los nacionalistas exigieron la dimisón de Lloret.

«A pesar de la dudosa forma de gobernar que está demostrando, el señor Lloret no tiene la más mínima intención de dimitir», añade Lola García, quien reitera el llamamiento al resto de fuerzas políticas para «dar la estabilidad que merece Fuerteventura». Además, considera que «la situación creada por Lloret no se sostiene por si sola, sino que lo hace con la complicidad y beneplácito de un Partido Socialista más preocupado por las próximas elecciones que por solucionar los problemas que atraviesa Fuerteventura».

«No solo hablamos de repercusiones económicas y legales desde el punto de vista indemnizatorio a terceros afectados, sino que se están poniendo en juego grandes temas de interés para la sociedad majorera», afirma la consejera nacionalista.

Manuel Travieso, asesor de Lloret en el Cabildo insular, ya invitó a Coalición Canaria y Partido Popular a acudir a los tribunales de Justicia si consideran que el gobierno insular está actuando al margen de la legislación. Travieso, no solo defiende la legalidad de la celebración de las sesiones del Consejo de Gobierno, sino que criticó al secretario general por un informe que no le fue solicitado.