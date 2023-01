El exalcalde de Antigua, Juan José Cazorla, fundador de partidos de ámbito local como APA y AlxAN, ha asegurado que no se presentará a las próximas elecciones de mayo, saliendo al paso de informaciónes que lo situaban en la órbita de AMF, el partido que lidera el presidente del Cabildo majorero, Sergio Lloret.

«Mi vida política terminó. Me alegro y agradezco que se hayan acordado de mi y me hayan ofrecido puestos en las listas electorales, pero no voy a concurrir en las elecciones», señaló Cazorla a este periódico. Además, añadió que «agradezco no solo a las fuerzas políticas sino a la gente de Antigua que me recuerden, pero ahora vivo centrado exclusivamente en mi familia».