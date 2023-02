El aceite Teguerey se consolida como el mejor de Canarias con otro premio

El tesoro gastronómico de Fuerteventura ya no es solo el queso. Desde hace unos años, el aceite de oliva virgen cosechado y procesado en la Isla viene demostrando una excelente calidad hasta el punto que ha logrado importante premios a todos los niveles.

Fuerteventura se ha convertido en la reina del oro líquido de Canarias. Por segundo año consecutivo, el aceite de hojiblanca-picual, de la marca Teguerey, elaborado por Luis Hernández Santana ( San Mateo, 1950), aunque con muchos años residiendo en la Isla, ha sido elegido como la mejor producción de Canarias en el concurso oficial de Aceite de Oliva Virgen Extra Agrocanarias 2023. Con ello, Teguerey revalida título en esta séptima edición del concurso tras obtener en 2022 el premio al mejor aceite de las Islas.

Luis Hernández consolida su liderazgo como el productor del mejor aceite de Canarias. Empresario vinculado al sector de la hostelería y restauración en Gran Canaria, en 2005 decidió cambiar de actividad y se vino a la isla majorera, donde compró varios terrenos con el objetivo de producir aceite. Y con él, su fiel escudero y su hombre de confianza, Mohamed Galdi, el hombre que ha adquirido una enorme formación sobre el cultivo del olivo y la producción de aceite. «Él es el que hace posible que el producto salga. Lleva conmigo unos 15 años. Estaba trabajando conmigo en Gran Canaria y me lo traje para acá y aquí reside con su mujer e hijos», afirma el empresario que se deshace en elogios hacia su trabajador y amigo.

Hoy tiene plantados 2.500 olivos en Teguerey, una zona ubicada entre los pueblos de Tiscamanita y Tuineje, de las variedades arbequina (1.600 ejemplares), medio millar de hojiblanca y 400 de la picual.

El secreto para producir el mejor aceite del Archipiélago se centra, en opinión de Luis Hernández, en varios factores «desde la tierra que es excelente, a la poda, el riego, la maduración, el batido o el centrifugado, pero la clave está en que tras la recogida el fruto se va directamente a la almazara y en menos de una hora ya está el aceite en el bidón».

Hernández dispone de dos almazaras propias para realizar el proceso de transformación de la aceituna en aceite. «Nosotros luchamos por la calidad, no por la cantidad».

Sin embargo, el empresario se queja de que el Gobierno de Canarias no otorga premios en metálicos a los ganadores del concurso. «Solo te dan un papel. No solo a mí, sino a otros concursos como el aloe, el gofio... etc. Creo que el esfuerzo realizado debe compensarse económicamente», declara.

Este nuevo premio, de los siete cosechados como el mejor aceite de Canarias lo comparte con su familia y con Mohamed.