Armas desafía a CC y castiga a su portavoz al apartarle de Parque Móvil

Las relaciones políticas en el gobierno municipal de Pájara se tensan. Los líderes de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) conocedores de la debilidad actual de Coalición Canaria (CC) donde solo gobierna en este municipio, de momento, han decidido echarle un pulso a los nacionalistas. Tras el cese de los consejeros de CC del Cabildo por parte del presidente, Sergio Lloret, ahora el alcalde de Pájara y presidente de AMF, Pedro Armas, revoca las competencias de Parque Móvil al portavoz de CC y candidato a la Alcaldía sureña, Alexis Alonso, por un acto calificado por los insularistas de «deslealtad y pérdida de confianza». La concejalía retirada a Alonso será asumida directamente por el regidor Armas.

Sin embargo, le mantiene las áreas de Urbanismo, Planeamiento, Planificación y Desarrollo, Vivienda, Obras y Obras Públicas, las mismas que ostentaba el líder nacionalista tras una resolución del pasado 27 de septiembre. La decisión del alcalde sureño supone un serio desafío a Coalición Canaria (CC), su socio de gobierno en el Ayuntamiento de Pájara, tras ridiculizar a su portavoz y y candidato a la Alcaldía de Pájara en las elecciones del próximo 28 de mayo, no solo con la retirada de las citadas competencias delegadas, sino con las desautorizaciones públicas que le ha hecho hace escasos días por su gestión.

Un comunicado de Coalición donde se apuntaba el logro de llevar la señal de la televisión, la causa

Los continuos desencuentros entre AMF y CC no tendrán consecuencias políticas, ya que los insularistas son conocedores de que el PSOE no moverá ficha para afear a AMF, ni en Pájara ni en el Cabildo, donde el pasado mes de diciembre el presidente Lloret cesó a los siete consejeros nacionalistas y a pesar que solo gobierna con dos consejeros de los 23 de la institución insular, el tiempo pasa y no habrá decisiones drásticas.

El origen del conflicto de AMF y CC, entre otros muchos desencuentros, entre los que destaca el envío de un vehículo municipal a Cuba, se localiza en un comunicado de CC anunciando que los vecinos de La Pared y Ugán, en la costa oeste del municipio, iban a recibir finalmente señal de televisión, «gracias al desbloqueo de la situación por parte de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Pájara, que coordina Alexis Alonso».

Además, añadían, que el citado edil nacionalista «muestra su satisfacción al poder anunciar que que por fin los vecinos y vecinas de estas localidades van a poder acceder a este servicio básico, tras muchos años sin poder recibirlo. Una situación que era insostenible en pleno siglo XXI y que finalmente va a ser solventada».

La reacción del alcalde Armas no se hizo esperar y no solo desautorizó a su primer teniente de alcalde, sino que advirtió a los nacionalistas que «no tolerará más engaños a los vecinos acerca de la finalización de los trabajos para la la señal de televisión», viéndose obligado a pedir disculpas por las informaciones erróneas de Coalición Canaria.