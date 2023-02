El Parlamento debatirá dos iniciativas para la ubicación de la Ciudad del Cine

El Parlamento de Canarias debatirá dos iniciativas de los grupos políticos que rechazan la ubicación de la Ciudad del Cine y proponen una alternativa que no genere rechazo social y que esté en armonía con la conservación del entorno natural. Por otra parte, los promotores del Dreamland Studios han realizado un llamamiento a las empresas de la Isla para que realicen la obra de construcción de este complejo audiovisual, que consiguió la aprobación del inicio de la declaración del interés insular a finales del pasado mes de noviembre por parte del Cabildo majorero, que se encuentra actualmente en periodo de alegaciones.

El proyecto, que ha suscitado una contestación social a la ubicación donde se pretende desarrollar, en las cercanías de las dunas de Corralejo, en el municipio de La Oliva, cuenta con el rechazo de cinco de los seis ayuntamiento de Fuerteventura, así como de diversas asociaciones, colectivos y formaciones políticas, aunque la patronal le ha mostrado su apoyo.

Mario Cabrera: «Los proyectos de interés insular no pueden beneficiar a las grandes empresas»

Además, el secretario general de CC y parlamentario regional, Mario Cabrera, ha denunciado que «los decretos de interés general o insular no pueden beneficiar a las grandes empresas a costa de nuestro territorio. En ese suelo no habrá Dreamland. Vemos como siguen empeñados en provocar a la población con una publicidad engañosa y este no es el camino para obtener una solución, sino que esta viene a través del consenso y el diálogo para buscar alternativas».

Ocho alegaciones de Coalición

Los nacionalistas han presentado hasta ocho alegaciones al interés insular del Dreamland, mostrando su disconformidad con la ubicación de este megaproyecto de iniciativa privada en una parcela rústica de 160.000 metros cuadrados colindante con el Parque Natural de las Dunas de Corralejo.

«Una zona tampón de la Reserva de la Biosfera de alto valor paisajístico y hábitat de especies de aves en peligro de extinción», aseguran. Mientras surgen las diferencias con el proyecto, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, presidirá el próximo martes, a partir de las 19,30 horas, en el Auditorio Insular, una reunión abierta a colectivos, asociaciones, empresas, instituciones y ciudadanos donde se pretende explicar el trámite de información del expediente relativo al proyecto de la construcción de la Ciudad del Cine

La polémica por la construcción del citado parque temático ha llegado al Parlamento de Canarias, que deberá debatir próximamente dos proposiciones no de ley que rechazan la ubicación del mismo en el sitio previsto.

Primero fueron Podemos, Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) quienes mostraron en su iniciativa el rechazo al proyecto Dreamland. Ya en el pleno del Cabildo, donde parte del público manifestó su rechazo, nacionalistas y populares rechazaron la declaración de interés insular y su ubicación. Por contra, el único consejero de la formación morada, Andrés Briansó, apoyó el mismo.

Ahora, son el PSOE, Nueva Canarias (NC) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) quienes apuestan por una ubicación alternativa a la pretendida, que no genere rechazo social y en armonía con la conservación de medio natural de Fuerteventura.