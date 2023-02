Isai Blanco: «La falta de seguridad en el municipio y en Corralejo es un serio problema»

De nuevo candidato a la Alcaldía de La Oliva. ¿Cómo afronta este reto?

Pues con muchas ganas la verdad. Con mucha gente que me para por la calle a decirme que así no podemos seguir. Que esto no es normal. Que hay que hacer algo. Así que viendo como estamos, no me podía quedar sentado.

Realmente creo que en La Oliva podemos estar mejor que ahora, así que había que dar la cara y tirar para adelante. En su momento le dimos un buen empuje a la administración, y estoy convencido de poder volver a hacerlo.

¿Cómo valora la gestión del grupo de gobierno y, en especial, el papel de la alcaldesa Pilar González?

En esto debo ser sincero, la gestión no hay por donde cogerla. Se han instaurado unas dinámicas de funcionamiento que recuerdan a las peores épocas de La Oliva. No quiero ser desagradable, pero caos sería la palabra que mejor lo podría definir. Un gobierno cada vez más pequeño encerrado en sí mismo, con un liderazgo autoritario que hace que cada uno vaya a la suya y el ambiente sea desagradable. No es para estar contentos, no.

¿Ha superado la traición de Gana Fuerteventura que supuso la censura que lo sacó de la Alcaldía?

Ni por uno mismo ni por la gente a la que representamos podemos quedarnos en los hechos del pasado. Es cierto que no fue una experiencia personal agradable porque estás muy implicado para hacer que las cosas funcionen y sientes que otros estaban más preocupados por otras cosas, pero la verdad es que los que perdimos en esto como se ha visto ha sido el pueblo. Yo he tenido más tiempo para mis cosas y he aprendido a fiarme menos de los intereses ocultos de según qué gente.

La Oliva es un municipio donde habitan numerosas nacionalidades. ¿Cómo se puede llegar a todas esas sensibilidades y explicarles sus propuestas electorales?

La realidad es que La Oliva es claramente un pueblo multicultural. En él convivimos muchos tipos de personas aportando todos, y de eso estoy muy orgulloso. Y al tener nuestras vidas diarias tan mezcladas, tenemos con las distintas nacionalidades una relación muy fluida. Cuando los escuchas te das cuenta de que son ciudadanos muy interesados en que La Oliva mejore, así que es mucho más fácil de lo que parece, ya que todos quieren sumar para mejorar el pueblo.

¿Cuáles son los principales problemas del municipio?

Es un poco triste decir que el principal problema del municipio es la incapacidad de gestión que hay en el Ayuntamiento que impide solucionar el resto de los problemas, pero es así. La limpieza, la seguridad ciudadana, la ordenación urbanística; no pueden mejorar con el caos que hay ahora. Tenemos varios problemas sí, pero lo peor es que muchos son creados por ciertos políticos, y lo seguro es que en todos ellos siempre salimos perdiendo los ciudadanos.

El Ayuntamiento no ha presentado los presupuestos de 2023 y se han prorrogado los de 2022. ¿Cómo valora este hecho?

Lo venimos diciendo hace 2 meses, es una muestra más de lo que es este grupo de gobierno: desgobierno, falta de planificación, y falta de equipo. Mientras otras administraciones empiezan el año con un presupuesto expansivo debido al aumento de los ingresos que ha sido generalizado, con una planificación y una hoja de ruta definida, en La Oliva seguimos viendo como improvisan a cada minuto. El hecho clave que lo demuestra no es que se hayan tenido que prorrogar unos presupuestos diseñados en 2021, ¡sino que ni siquiera quisieron tramitarlos y presentarlos! Dejadez absoluta por los asuntos públicos.

Sin presupuestos no se pueden prorrogar las subvenciones nominadas bien sean deportivas, culturales, etc. ¿Es así?

Así es. Es una de las consecuencias, aquellos colectivos que hacen una labor muy importante en nuestro municipio, en diferentes ámbitos y muchas veces llegando a donde la Administración no puede llegar, empiezan el año sin crédito y con la incertidumbre de qué va a pasar. Es evidente, y así se ha manifestado en algún pleno, la poca importancia que le dan la alcaldesa y el PSOE a estos colectivos a la labor que realizan, que en nuestra opinión es de gran importancia.

El pleno del Ayuntamiento rechazó la ubicación prevista para el Dreamland en el municipio. ¿Y ahora?

Realmente lo que hizo el pleno fue rechazar el emplazamiento, no la construcción. Creemos que Dreamland es un proyecto con mucho potencial si se hace bien. Y para que se haga bien, no puede hacerse en ciertos lugares. Fuerteventura vive de su espacio, de su paisaje. Y si acabamos con eso, acabamos con la economía de la isla. Y eso significa acabar con el futuro de todos. CC ha anunciado que acudirá a la vía judicial para denunciar la aprobación del interés insular del Dreamland. ¿Ya han acudido o es un farol?

Farol ninguno. Además, fue el pleno del Ayuntamiento el que lo aprobó, no solo nosotros que lo pedimos. Si no se lleva a cabo será porque la alcaldesa no cumple con lo que decide el propio pueblo. Pero además de hacer seguimiento del tema, como organización presentaremos alegaciones en contra.

Ustedes han denunciado que el presupuesto está agotado por el descontrol económico de algunas concejalías.

El problema no es agotarlo sino la forma de hacerlo, con partidas que desde muy iniciado el año ya no contaban con crédito y en multitud de ocasiones sin llevar a cabo los procedimientos correctos. De ahí los reparos de Intervención. Es evidente que no hay nadie coordinando esa parte importante de la gestión municipal, y cuando no existe equipo y cada uno hace la guerra por su lado, estos son los resultados.

También han denunciado el despilfarro en la Concejalía de Festejos.

Cierto, pero el despilfarro no es solo en Festejos, es en todo. En Festejos ha sido más viral. Pero pasa con todo el Ayuntamiento, con obras y servicios, deportes… ¡a mitad de año todo el presupuesto estaba ya comprometido! El derroche ha sido la constancia. Como si fuera dinero propio, no de toda la ciudadanía.

¿Y el Consultorio Médico de El Cotillo?

Llevaron hace dos años una propuesta a pleno para ceder un terreno al Gobierno, y nosotros propusimos otra alternativa. No solo nos dijeron que no, sino que nos acusaban de no apoyar algo tan importante y con el tiempo, nos han dado la razón, ya que el Gobierno de Canarias les ha dicho que ese terreno no vale y hay que proponer otro. Aun así, lamentablemente, como otras infraestructuras en el municipio, La Oliva no es importante para este Gobierno de Canarias del ‘Pacto de las Flores’.

Una de las quejas vecinales es la falta de seguridad en el municipio y especialmente en Corralejo.

Eso es verdad, y es un problema gordo. No es de ahora, es de hace tiempo. Pero cada vez vamos a peor. Cada vez somos más viviendo aquí, y por el contrario se reduce el número disponible de policías, así que el problema todavía crece más. No hacer previsiones hace que las jubilaciones, bajas por enfermedad e incluso quitar una plaza de policía para destinarla a otras labores, nos deje en precario. Sí, es un problema que llevamos tiempo arrastrando, pero hay que ser valiente y afrontarlo, no esperar a que venga otro a solucionarlo.

Se ha valorado mucho la unidad del grupo de concejales que lidera. ¿Es CC de La Oliva distinto al resto de la organización?

No creo que seamos especialmente diferentes al resto de Coalición Canaria, pero es cierto que tenemos un vínculo especial y fuerte entre nosotros. No solamente se trata de que compartimos una visión conjunta y una idea sobre cómo mejorar La Oliva muy similares, también se debe a cómo trabajamos. Todos nos sentimos parte del proyecto, y todos al mismo tiempo valoramos lo que opinan el resto de las personas del grupo. Esto crea un ambiente en el que todos nos sentimos muy cómodos y valorados. Y en esto creo que queda clara la diferencia con el actual gobierno municipal.