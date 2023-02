«Tuineje tiene buena salud económica para realizar proyectos ambiciosos»

Acaba de ser presentada oficialmente como candidata del Partido Popular a revalidar la alcaldía de Tuineje. ¿Cómo afronta el reto?

Con mucha ilusión y responsabilidad. Tenemos que seguir trabajando para seguir poniendo a Tuineje lo primero. Primero en apoyo al sector primario, primero en la mejora de los servicios y de las infraestructuras públicas, primero en programación cultural, primero en bienestar y generación de oportunidades. Me siento profundamente agradecida por la confianza para volver a ser la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Tuineje. Pero también me siento muy ilusionada y con mucha energía para seguir trabajando y dando la batalla por este municipio; para seguir poniendo a Tuineje lo primero.

¿Qué balance hace de este mandato de cuatro años que ya llega a su fin?

Es verdad que no ha sido fácil, que nos hemos encontrado muchas piedras en el camino y que tuvimos que lidiar hasta con una pandemia. Pero, honestamente, hemos puesto a Tuineje lo primero; hemos vuelto a colocar al municipio en el lugar que se merece; Tuineje hoy es mejor que en 2019. Hemos roto la barrera de la media de 13 millones de presupuesto, hasta al alcanzar los 16 millones; hemos hecho más obra pública que cualquier otro gobierno; hemos mejorado absolutamente todas las instalaciones deportivas; hemos llevado el alumbrado público a donde no lo había; en esos días han comenzado las obras de remodelación de todos los parques infantiles y en breve lo hará el mayor plan de asfaltados y reasfaltados que permitirá dejar todas las calles del municipio saneadas.

¿Cómo ha sido la gobernabilidad con sus socios?

Sinceramente, hemos demostrado que se puede, que hay otra forma de gestionar. Pero, hay que ser humildes y agradecidos, esto también ha sido posible gracias a nuestros socios de gobierno, el PSOE, a quienes agradezco su compromiso y lealtad. Tampoco fue fácil compartir tiempo de esta legislatura con un partido que lo único que hacía era poner palos en las ruedas. AMF y Sergio Lloret han jugado a hacernos la contra, ya no a mí; sino al municipio de Tuineje. Después de la salida de AMF ha habido estabilidad en el gobierno de Tuineje.

Entonces, ¿volvería a pactar con el PSOE?

Creo que hablar de pactos desde ya, es una falta de respeto a la ciudadanía, porque lo primero es encomendarnos a la cita con las urnas del próximo 28 de mayo. El Partido Popular en Tuineje aspira a ser la primera fuerza, el partido más votado. Ya le digo, la alianza con el PSOE en Tuineje ha funcionado. Nuestra gestión en estos años es nuestro mejor aval.

Todo apunta a un pacto con Coalición Canaria a nivel insular.

Nunca he creído que sea inteligente tejer pactos en cascada. Cada territorio, cada administración tiene sus singularidades y no hay que valorarlas en global o en conjunto, sino cada una al detalle. Allá donde se den las circunstancias se podrá pactar con una u otra formación política, poniendo por delante el interés general y el programa de gobierno, frente al reparto de cromos en el que parece estar algunos en Tuineje que ya están alineados con el único objetivo de que yo no vuelva a ser alcaldesa.

En el acto de presentación de su candidatura, apeló al votante tradicional de Coalición Canaria en Tuineje.

Usted sabe que este es un municipio importante para Coalición Canaria, aquí viven y votan histórico de Asamblea Majorera, que han visto como Sergio Lloret les ha vacilado y desde el Cabildo ha maltratado a Tuineje. Por esto creo que también debemos salir a recordar a los votantes históricos de Coalición en Tuineje, que voten al Partido Popular al Ayuntamiento porque hemos demostrado que somos gente seria y responsable, que hemos colocado a Tuineje en la posición que muchos alcaldes de Coalición no han sabido. Lo hemos dicho muchas veces. La gestión de un ayuntamiento, de un municipio, no entiende de ideologías, sino de capacidad de gestión. En ayuntamiento no hay izquierdas ni derechas, en un ayuntamiento de lo que se trata es de escuchar a los vecinos y de hacer, de gestionar para que las calles estén limpias, iluminadas y asfaltadas. Y esto hemos demostrado que podemos y sabemos hacerlo.

¿Qué objetivos se marca usted de futuro?

Durante esta legislatura hemos sentado las bases de la recuperación de Tuineje con una mejora de nuestras calles y, como le decía, en unas semanas empieza un plan de asfaltado. El Ayuntamiento se encuentra con buena salud económica y ello nos permitirá poner en marcha proyectos más grandes, más ambiciosos, como el techado de la piscina de Tuineje, la remodelación del recinto ferial de Gran Tarajal, impulsar la construcción del campo de lucha de Tuineje del que ya hemos encargado el proyecto de obra, la construcción de la ciudad de la cultura en la manzana donde hoy se ubica el Auditorio, la Casa de la Cultura y la Biblioteca. Tuineje también debe seguir avanzando en planta alojativa, apostamos porque pueda haber en el municipio algún establecimiento hotelero o extrahotelero que nos permita ser más competitivos y dar respuesta a la demanda que tenemos.

También tenemos que seguir trabajando para que el centro de salud de Gran Tarajal crezca y se convierta en CAE; ya hemos enviado al órgano ambiental del Gobierno de Canarias la modificación del suelo para hacerlo posible. Pero también, debemos seguir trabajando en el refuerzo de policía local, en la mejora de la accesibilidad de nuestras calles, en la creación de más espacios para el deporte y para el ocio en familia.

¿Y el muelle de Gran Tarajal?

Mire, al fin el muelle de Gran Tarajal ha dejado de ser un tema de rivalidad política y promesas vacías. Desde el primer momento, desde que asumí la alcaldía de Tuineje me senté con el Gobierno de Canarias y el ente Puertos Canarios para reivindicar la necesidad de ampliación y mejora del muelle de Gran Tarajal, no solo para cruceros, sino para más embarcaciones. A raíz de mi voto en contra en un Consejo Asesor de Puertos Canarios, el gobierno canario entendió que debían desbloquear la situación, pusieron la financiación, se adjudicó la redacción del proyecto y me consta que se trabaja ya en la redacción del proyecto de obra de ampliación y abrigo del muelle de Gran Tarajal.

Ahora, nos tocará seguir insistiendo para que una vez que esté el proyecto, el Gobierno de Canarias ponga el dinero para ejecutar la obra y la licite cuanto antes.

En Fitur presentaron diferentes eventos, entre ellos el Festival Arena Negra. ¿Cuándo se conocerán los artistas?

Efectivamente, presentamos diferentes eventos deportivos y culturales que son bandera y seña de Tuineje, que nos han permitido colocar al municipio en un lugar destacado dentro del panorama nacional. Uno de esos reclamos es el Festival Arena Negra que se celebrará los días 10 y 11 de noviembre y que está llamada a ser la edición de la consolidación del festival que en 2022 congregó en el municipio a más de 30.000 personas. Ya se trabaja en el cartel, efectivamente, y en las próximas semanas se empezarán a conocer los artistas de esta edición.

¿Cómo va la tramitación de las ayudas al sector primario y a los autónomos?

Se han presentado más de 300 solicitudes, lo que demuestra la importancia de estas ayudas que se dan por primera vez desde el Ayuntamiento de Tuineje. Ya se ha realizado el requerimiento de documentación a las personas que la faltó algún documento por presentar y se trabaja en la baremación de todas las solicitudes. Esperamos en las próximas semanas ya podamos publicar la primera resolución de ayudas concedidas. Si me gustaría aprovechar para reconocer el trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Tuineje que están haciendo un trabajo importante para tramitar lo más rápido posible estas ayudas y que el dinero pueda llegar a los beneficiarios lo antes posible.