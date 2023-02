El Cabildo reconoce que el servicio de guaguas es deficiente e insuficiente

La situación del servicio interinsular de viajeros en Fuerteventura es tercermundista. Igual de lamentable es la imagen que se ofrece a los ciudadanos de las paradas, cuando existen, porque muchas de ellas no cuentan con las mínimas infraestructuras de sombra, luz o información sobre las rutas. Además, los vehículos se encuentran obsoletos, las líneas son insuficientes, muchas de las guaguas se están sucias y no ofrecen la calidad que requiere un servicio público, lo que ha provocado fuertes criticas y quejas. Una situación dantesca ante la indiferencia del Cabildo de Fuerteventura como gestor del transporte público que viene recibiendo un enorme rechazo a su funcionamiento no sólo de los ayuntamientos sino de los propios ciudadanos. El propio presidente insular, Sergio Lloret, reconoce que el servicio es insuficiente y deficiente.

El Cabildo majorero aprobó ayer una moción presentada por el PSOE para la aplicación de mejoras inmediatas en materia de transporte discrecional público en la isla. Los socialistas criticaban que en 2021 se dejó sobre la mesa el informe jurídico que «marcaba pasos a seguir, especificando claramente que se trabajara en el nuevo pliego para la concesión de un servicio público terrestre en nuestra Isla acorde a la demanda actual, pero no se ha hecho nada desde entonces». «Estamos operando con un sistema insuficiente, esa es la realidad”, sentenció Lloret en su aceptación de la moción presentada por el Grupo Socialista instando a agilizar la tramitación del pliego para la concesión del servicio de transporte público y a renovar y adecuar la flota existente de forma que esta cumpla con la normativa de accesibilidad vigente, así como para aumentar rutas y frecuencias. Además, anunció que « la pasada semana mantuvo una intensa reunión con la actual concesionaria del servicio, que no tiene la culpa de la situación pues no tiene más maniobra que la que le permite el contrato que hasta ahora nadie se ha molestado en actualizar. En el marco administrativo actual, por muchas mejoras que se puedan hacer, es incapaz de asumir la demanda de la Fuerteventura de hoy, con más de 125 mil habitantes y más de 55 mil turistas diarios». Lloret cree que la solución definitiva para el transporte de la isla pasa por «estudiar bien el sistema actual y las demandas, para redactar una nueva concesión administrativa que nos permita tener un servicio adecuado a las necesidades reales, tanto actuales como futuras, con un marco estratégico para otros 25 o 30 años». Para los socialistas, esta situación del transporte «se está convirtiendo en un ejemplo más de todo lo que no se ha hecho bien en los últimos dos años».