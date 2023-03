Un ejemplo de honestidad

La honestidad y la honradez sí existen. Y sino que le pregunten a Miguel Hernández Vizcaíno (Morro Jable, 1997) que se encontró una cartera con cerca de mil euros y la documentación de una mujer y decidió entregarla a la Policía Local de Puerto del Rosario para que localizaran a su propietaria y le entregaran el contenido. La billetera tenía en su interior 985 euros en billetes y diversa documentación personal de la propietaria.

Tras difundirse la noticia en las redes sociales, Miguel se ha convertido en un ejemplo y en especial que todavía se puede confiar en la condición humana, aunque también es cierto que es algo difícil en algunos momentos de la sociedad actual y especialmente en la clase política.

Miguel fue a lavar su coche y repostar en una gasolinera ubicada a la entrada de una calle céntrica de la capital majorera. Cuando terminó su función se percató que había una billetera en el suelo. «La cogí y pensé que se le había caído a otra persona que había ido antes que yo a la estación de servicio», afirma Miguel. Además, añadió que «lo primero que hice fue darle una patada para que desde las cámaras se viera que no estaba manipulando. No la abrí por si fuera robada y me hacían responsable del robo».

«Mis padres nos han dicho a mis hermanos y a mí que lo que no es tuyo no es tuyo. Y esos valores los cumplimos»

«Me fue a la oficina de la estación de servicio y conté a la chica el hallazgo, miramos y observamos que había mucho dinero. Ni siquiera lo contamos. Enseguida llamé a la Policía Local y me dijeron que le llevara al cuartelillo y al contar el dinero habían 985 euros», señala orgulloso Miguel, que, asegura que su acción «es muy normal. Así me lo inculcaron mis padres a mis hermanas y a mi. Lo que no es tuyo no es tuyo... «

El joven lleva cinco años viviendo en la capital majorera. Después de concluir el ciclo de mecánica en el IES Majada Marcial lo contrataron en la empresa Boleca, especializada en mecánica y cambio de neumáticos.

La historia de sus padres Miguel Hernández y María Vizcaíno es digna de guión de película. El nació en Juan Gopar y ella en Morro. Ambos han trabajado en un importante hotel del sur durante más de 40 años.