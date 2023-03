Kiren, del terrero a la política

Es un ídolo de la afición a la lucha canaria. Kiren González Fernández (Santiago de Compostela, 1986) ha disputado en tan sólo ocho años defendiendo los colores del Unión Antigua siete finales y logrado varios títulos, entre ellos, el de campeón de Canarias en 2019. El Puntal A del equipo majorero salta del terreno a la política, no en vano será candidato en la lista de Coalición Canaria (CC) el próximo 28M al Ayuntamiento de Antigua como número cuatro de la lista que encabezará David Alberto.

Llegó con su familia a Lanzarote en 1989 con tan sólo 3 años. Comenzó a luchar desde los 7 años en los alevines del Club de Lucha Tías, donde continuó ligado hasta alcanzar la categoría de puntal C. Como quería progresar en el deporte vernáculo, decidió salir de su isla de acogida y defendió los colores de equipos como Tegueste, Chimbesque, Rosario de Valle Guerra y Tamanca, regresando de nuevo a tierra conejera para defender los colores del Tías y Tinajo, para en la temporada 2015-2016 fichar por el Unión Antigua, equipo al que pertenece desde entonces.

Asegura que adoptó la decisión de incorporarse a la vida política « porque creo que hay muchas cosas en el municipio que pueden mejorar y porque una parte de mi se siente en deuda con el municipio de Antigua por el acogimiento y el trato que he recibido desde el primer día que llegué aquí», afirma Kiren.

Se muestra convencido de haber apostado por CC «sinceramente creo que es el partido al que todos y todas deberíamos votar porque pienso que es el más vela por los intereses de los canarios, los residentes en las islas que a pesar de haber nacido en otro lugar, como es mi propio caso, sienten y defienden a esta tierra a capa y espada y los que más he visto que se interesan por cuidar y proteger nuestro territorio. Además, fueron los compañeros de Coalición Canaria-Asamblea Majorera los que me lo propusieron y confiaron en mi persona para ser parte de este gran proyecto para y por el municipio de Antigua».

Terrero y mítines o luchadas y plenos. El puntal A tiene claro que si sale elegido no abandonara el deporte vernáculo. « No me lo planteo así ahora mismo la verdad, no es dejar los terreros sería, si se diera el caso, compaginar la política y la ropa de brega. Este es un reto que afronto con muchas ganas e ilusión, siento muchas ganas de trabajar y aprender además es una manera de seguir vinculado a este municipio que me ha dado tanto y que mejor manera que devolver tanto apoyo y cariño que trabajar día a día para mejorarlo».

Kiren se muestra agradecido por la reacción de sus compañeros del Uníon Antigua cuando les comunicó su decisión de incorporarse a la política. «La verdad es que reaccionaron muy bien, y quiero agradecerles desde aquí porque me sentí muy arropado por todos y cada uno de ellos y eso para mi es muy importante ya que forman parte de uno de los pilares de mi vida y lo último que quería es que se diera ningún tipo de fricción o de problema por esta decisión mía». Además, reconoce que «uno de mis mayores miedos era creer que existiese la posibilidad de que con mi decisión se viese perjudicado el equipo, ya que desde mi punto de vista no se deben mezclar la política y el deporte pero desgraciadamente en estos últimos tiempos he visto y vivido que no todos piensan así. Volviendo a mis compañeros ellos mejor que nadie conocen de mi implicación en cualquier proyecto que me embarque y saben que esto no va a ser distinto, afronto con gran responsabilidad y compromiso la oportunidad que me están dando para mejorar el municipio, y bueno alguna broma también me hicieron, pero si no hubiese sido así me hubiese preocupado».

Entre los problemas del municipio de Antigua, Kiren entiende que «Caleta de Fuste necesita de forma urgente un lavado de cara además de mejoras básicas tanto para los vecinos como para los turistas, algo tan esencial como la limpieza que en muchas ocasiones siento que brilla por su ausencia. Creo también se podría mejorar el casco histórico del pueblo, las infraestructuras deportivas están obsoletas y es más que necesario que Antigua se posicione como referente a nivel insular no solo en la lucha canaria o se potencia poco la ubicación estratégica que tenemos y la cercanía al aeropuerto, entre otros muchos problemas.

Kiren, como todos los candidatos, sueñan consalir elegido. El puntal A, asegura que si su partido llegara a gobernar le encantaría estar al frente de la Concejalía de Deportes. «Me apasiona y creo que puedo aportar muchas ideas para mejorar todo lo que tiene que ver con el deporte. Soy luchador de lucha canaria pero que también un enamorado de todos los deportes». En la imagen superior, Kiren con los colores del U.Antigua. Debajo, con sus compañeros de CC tras darse a conocer la candidatura. |