Les Reverdes, sembrando conciencia

La diversión no entiende sino de humor y alegría. Y eso son los principios del Carnaval. La murga Les Reverdes compuesta por personas con condición de discapacidad y diversidad funcional fueron la gran sorpresa de las carnestolondas capitalinas. La visibilidad y sensibilización entre iguales es lo que viene pregonando desde hace años Yaiza Sotorrio a través de esta iniciativa vinculada a los valores de respeto al medio ambiente, a las personas, así como la apuesta por la inclusión y el fomento de la participación.

Les Reverdes es el primer grupo carnavalero con diversidad de Fuerteventura y posiblemente, con estas caracteristicas, «única en Canarias», afirma Sotorrio que ya piensa en el próximo año junto al director Samuel Navarro, y los 40 componentes del grupo que en su debut en las carnestolondas portuenses lograron el premio Revelación.

La murga nace de la Gala Frangollo que se mantuvo dentro dentro de la programación del Carnaval de Puerto del Rosario durante tres años, logrando un reconocido éxito de participacion y repercusión social y medioambiental.

La originalidad del evento se centraba en la participación de colectivos muy diversos, desde diversas asociaciones hasta grupos de vecinos, donde las condiciones de participación se vinculaba a que el traje debía ser confeccionado con materiales reciclados y crear un show en el escenario reivindicando una diferencia social o medioambiental desde el respeto.

Con la pandemia provocada por la Covid-19 y la crisis sanitaria se puso fin al citado evento, pero Yaiza Sotorrio y sus colaboradores más estrechos no se quedan quietos. A partir de entonces, nace el germen de Les Reverdes para defender la inclusión, colectividad, educación y conciencia medioambiental.

«El valor de darnos cuentas de la imperiosa necesidad de cuidar lo que amamos, tanto a las personas como la tierra que nos sostiene», asegura Yaiza Sotorrio. Además, añade, que «nuestro planeta y nuestra comunidad no puede soportar más tanta indiferencia y desidia».

Más contudente se muestra esta activista social al señalar que «venimos a sembrar conciencia. Tenemos la exclusión de colectivos vulnerables que deben ser visibilizados para normalizar una sociedad inclusiva y una integración total».

Su primera participación no pasó desapercibida. Y a sus reivindicaciones se unió una madre de una de las intrgrantes de la murga que señaló sobre el escenario que «sabemos que esto es inclusión, pero solos es imposible, necesitamos de todos ustedes, no solo hoy sino cada dia, porque la inclusión, el respeto y la educación la construimos todos. Este es el primer acto de muchos y todos juntos podemos seguir luchando para una diversidad digna, justa y legal». También quiso dejar claro que « de esto no estamos exento nadie y para superar las dificultades y seguir eliminando barreras, hoy estamos aquí, en representación de muchos y muchas. Nosotros, Les Reverdes, vinimos a sembrar conciencia. Diferentes si, iguales, también».