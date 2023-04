Matías Peña: "Para hablar conmigo no hay que pedir cita, sólo madrugar un poco"

¿Es posible que el Ayuntamiento de Antigua mantenga e incremente hasta 2,3 millones de euros la rebaja fiscal para sus vecinos?

La disparatada subida de precios en la cesta de la compra o el alza del coste de combustibles y energía eléctrica, reafirma el objetivo de mantener e incrementar la rebaja fiscal, y ampliar las subvenciones en áreas como Educación, Servicios Sociales, Deportes y sector primario. Un respaldo en beneficio de las familias y empresas del municipio, garantizando todos los servicios, aumentando la inversión a cargo del remanente de Tesorería, manteniendo unas financias fuertes y saneadas del Ayuntamiento.

Aunque la campaña electoral no arranca hasta el próximo 12 de mayo, los partidos ya están inmersos en la precampaña. ¿Cómo la encara? ¿Con qué perspectivas?

Me pilla trabajando que es la mejor manera, y con la ilusión de continuar en la línea que hemos mantenido hasta ahora en el Ayuntamiento de Antigua, redactando, adjudicando y ejecutando hasta 20 proyectos con una inversión de 20 millones de euros, agilizando la respuesta de solicitudes de licencias, resolviendo más de un 80 % de las que permanecían sin respuesta desde hace años, y que decirle, impulsando los servicios sociales especialmente en cuatro aspectos: atención directa en domicilios, ayudas sociales, respaldo a las mujeres en todos los sentidos y fomentar todos los bailes, encuentros y viajes posibles para los mayores del municipio.

Los comentarios en ambientes políticos aseguran que usted y su formación, Alternativa Local Por Antigua (ALxAN), o se mantiene con sus cinco concejales o incluso, incrementan el número. ¿Qué le parece?

Si es así, genial, por reforzar o ser la respuesta a una forma de trabajo basada en criterios y objetivos de desarrollo, pero siempre con la confirmación e implicación de un equipo técnico y jurídico municipal, al que cada día agradezco su labor. Aquí da igual lo que unos digan y otros también, lo importante es que si obtenemos ese respaldo trabajaremos en mejorar y adaptar a los tiempos actuales el planeamiento municipal, impulsaremos aún más, y más en estos tiempos, los servicios sociales, ampliaremos el Cementerio que dispondrá de Tanatorio, apoyaremos la construcción de la granja avícola propuesta por Adisfuer que permitirá dar trabajo y garantizar presente y futuro a más de medio centenar de personas con capacidades diferenciadas.

¿Muchos proyectos?

Así es. Le puedo enumerar muchos proyectos pero me quedo con la cercana recepción de las zonas residenciales en Caleta de Fuste, la dinamización de la zona alta de El Castillo, acondicionando allí la Tenencia de Alcaldía y otras dependencias, y más y más,… supongo que son muchas las ganas cuando las ideas se tienen claras. Pero eso ya lo veremos según los resultados, y si toca irse a casa, pues con gusto y agradecido.

También es candidato por Nueva Canarias a la Presidencia del Cabildo de Fuerteventura. ¿Se puede con todo?

Se puede porque no depende de mi sólo, sino de un equipo y en ese sentido, tengo el mejor, no sólo me refiero a compañeros y compañeras de partido, sino a personas que trabajan a mi lado, me asesoran, responden y resuelven cada problema. Yo soy la cara visible de muchos y muchas personas, propongo objetivos o líneas de trabajo, todo

lo demás es un perfecto motor que se pone en marcha. Mi municipio es Antigua y es mi principal ilusión, donde si se dan las circunstancias permaneceré otros cuatro años como alcalde, al margen de formar parte del Cabildo insular con el fin de aportar a la isla, en aspectos que a todos nos interesan como garantizar la presencia del sector primario, impulsar una red de aprovechamiento del agua, mejorar los caminos entre pueblos y aplicar una forma de trabajo directa de apoyo a los vecinos y vecinas de toda la isla.

¿Puede ser clave NC en la gobernabilidad del Cabildo?

Si, puede ser clave. Se puede trabajar con grandes proyectos insulares pero sin abandonar el contacto directo y personal, porque son muchas las respuestas o proyectos que siendo más pequeños, pueden cambiar la vida de un vecino o vecina, desde instalar el alumbrado, aportar seguridad, la mejora de un saneamiento, la entrega de una cama articulada o la aportación de un tractor agrícola.

¿Los vecinos presumen de que no tienen que pedir cita para hablar con usted?

Para hablar conmigo no es necesario pedir cita, sólo madrugar un poco ya que las mañanas se complican según avanzan. Y eso seguirá siendo así en Antigua y en el Cabildo, es mi obligación escuchar, sentarnos a dialogar y en la medida de lo posible, resolver cada problema, sea el que sea.

¿Cómo valora la masiva asistencia al acto de presentación de candidaturas de Nueva Canarias para el próximo 28M?

Nueva Canarias es un partido renovado donde se combina la veteranía de políticos reconocidos con larga experiencia en la gestión de las instituciones públicas con la juventud, así como los primeros pasos de otros compañeros que se incorporan a este ilusionante proyecto político. Respeto y compromiso es lo que pido a cada uno de ellos y ellas. Que se alejen los que buscan un sillón porque aquí en cada municipio y en la isla queda mucho por hacer y no hay lugar para según quien.