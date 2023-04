Cientos de vecinos de Pájara y Tuineje llevan una semana sin agua potable

Cientos de vecinos de localidades de los municipios de Tuineje y Pájara llevan más de una semana sin el suministro de agua con el consiguiente perjuicio para su vida doméstica. Las protestas de los afectados no se han hecho esperar no solo a través de las redes sociales , sino en las oficinas del Consorcio de Abastecimiento de Agua a Fuerteventura (CAFF), entidad compuesta por el Cabildo de Fuerteventura y los seis municipios majoreros. Las dos emergencias hídricas que ha fijado la corporación insular sigue siendo criticada no solo por los partidos de la oposición, sino por la población.

El problema del déficit del agua en Fuerteventura sigue sin solucionarse en pleno siglo XXI. La situación actual transporta a muchos majoreros a los años de sequía, donde debían utilizar el agua de pozo para saciar la sed. Ahora, ante los reiterados cortes en el suministro los residentes deben contratar camiones cisterna e incluso llenar garrafas de agua en las duchas de la playa. El Ayuntamiento de Tuineje ha pedido tanto al Cabildo de Fuerteventura como al CAAF que busquen soluciones urgentes a los cortes de cortes de agua que viene sufriendo el municipio. Esta vez, las localidades que más se han visto perjudicadas, según la corporación municipal, han sido Tarajalejo, Marcos Sánchez, Cardón, Montaña Hendida, Tamaretilla, Tesejerague, La Calabaza, Piedra Hincada, Mazacote y Violante, que cuentan ya con más de una semana sin agua. Transporte de agua en cubas El sábado el CAAF activó el transporte de agua en cubas para garantizar el suministro en el pueblo de La Lajita, tras la avería detectada en la bomba de captación de una planta desaladora privada a través de la cual se están incorporando suministros a la red insular. Esta incidencia afectó a numerosas localidades del sur de la Isla. «No es la primera vez que pedimos al Cabildo y al CAAF que restablezca y repare el suministro de agua en el municipio», declaró la alcaldesa, Esther Hernández. Asimismo, añadió: «Este escenario ha generado una gran irritación entre la vecindad del municipio, especialmente de las localidades más afectadas; y no sin razón, pues no es la primera vez que se enfrentan a esta situación, y por desgracia, vista la ineficacia de actuación de los servicios competentes, lamentamos que no será la última». A juicio de la regidora del municipio de Tuineje, «es evidente que la estrategia que están siguiendo para solucionar el problema no es eficaz, deja a la población sin agua durante semanas, siendo este un bien necesario para vivir en condiciones dignas. Fuerteventura no merece ser reconocida por ser una isla que sufre el desabastecimiento de agua».