«Lloret se ríe de la gente al decir que el Cabildo se gestiona con dos personas

La situación en Fuerteventura ahora no es la misma que en 2019 ¿Cómo afronta su nueva candidatura para presidir el Cabildo insular?

Somos conscientes de que la Isla está sufriendo las consecuencias de sucesivas crisis económicas y la situación ha cambiado. Nosotros venimos a mejorarla con un equipo de personas jóvenes, con ilusión y, lo que es más importante, con capacidad de gestión y que conocen perfectamente el funcionamiento de la administración. Eso es lo que necesita la isla.

En nuestros veintiún meses gestionando el Cabildo conocimos cuáles son las prioridades que necesita Fuerteventura y dejamos claro que nuestra primera preocupación es defender nuestro territorio y nuestra gente. No nos preocupan Dreamlands, ni pelotazos urbanísticos para comprar suelos. Precisamente por oponernos a eso, nos cesaron. Lo que verdaderamente nos preocupan son las necesidades de las personas y así lo hemos demostrado.

¿ Cuáles son estos compromisos ?

Queremos seguir cumpliendo con grandes proyectos como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Esas prioridades de las que hablo son la atención a las personas mayores, como el desbloqueo de la Residencia de Mayores de Gran Tarajal y centros de día que necesita la Isla.También mejorar la producción y distribución de agua, las carreteras o seguir apoyando el empleo y el sector primario.

Un factor clave es dar impulso al planeamiento insular. Es fundamental contar con planes de ordenación para que la isla pueda mejorar la situación de la vivienda, planificar centros sanitarios como el Hospital del Sur o las infraestructuras educativas. Proyectos que vamos a cumplir trabajando en equipo. No sólo desde el Cabildo, sino en coordinación con los ayuntamientos y, sobre todo, con un presidente del Gobierno de Canarias que venga y se preocupe por la Isla. No como el actual que ha venido cinco veces a Fuerteventura en cuatro años, sólo para inaugurar proyectos que ya habíamos dejado planificados desde CC.

Desde el cese de los consejeros de CC y la posterior salida del PP, usted ha venido denunciado la paralización del Cabildo. ¿Realmente cree que la institución se encuentra bloqueada con un presidente y un solo consejero?

Desde luego. Se están burlando de la población al decir que pueden llevar un Cabildo sólo dos personas. Pero está más que demostrado que es mentira. El dúo de desgobierno de Lloret y Juan Nicolás no llevan nada de gestión al Cabildo, sino que se están limitando a vender aquellas actuaciones que dejamos cumplidas los anteriores consejeros. Hablamos, por poner algunos ejemplos, del contrato para la gestión de residuos y del Complejo Ambiental de Zurita, los planes de empleo que impulsamos y han dado trabajo a más de 500 personas, la adquisición de nuevas guaguas o todos los trabajos en carreteras que ya estaban adjudicados gracias a nuestra gestión como consejeros y consejeras.

También es ridículo que digan que en dos semanas iban a resolver el problema del agua en Fuerteventura. Se ha demostrado que no lo han hecho. La problemática del agua es un tema muy grave que afecta a nivel insular y requiere de una implicación diaria y no el pasotismo que demuestra este dúo. Quieren manejar el CAAF a golpe de teléfono. También proyectos como la Residencia de Salud Mental, cuya construcción hay que adjudicar. A eso es a lo que se debe dar prioridad y no dedicarse a fotografías en lugar de trabajar por Fuerteventura.

Sin embargo, en las últimas semanas hemos asistido a una carrera sin frenos de actos e inauguraciones de proyectos…

Así es. Se ha dedicado a inaugurar a medias grandes proyectos que han sido fruto del esfuerzo y el trabajo de personal del Cabildo y de anteriores consejeros y consejeras. Imagínese, que ha inaugurado una biblioteca sin libros en Gran Tarajal o un Centro Insular de Juventud que no puede funcionar y con salas cerradas porque no se ha culminado. Inauguraciones fantasma en la carrera por las elecciones. Se está dedicando a sacarse fotografías y colocar carteles por toda la Isla. Pero la población no se deja engañar. Todos sabemos que en tres meses no se saca una Residencia de Mayores ni un proyecto como la Biblioteca de Gran Tarajal.

Usted ha denunciado que este bloqueo se debe también a la falta de legalidad de la composición del Consejo de Gobierno.

Lo veníamos advirtiendo desde un principio. Lloret no puede aprobar acuerdos en Consejo de Gobierno con sólo dos miembros. Se está saltando a sabiendas y de forma interesada el propio Reglamento Orgánico del Cabildo, todo por seguir aferrado a su sillón de la presidencia. A pesar de que el delegado del Gobierno en Canarias ha analizado la situación, nos ampara y da la razón, concluyendo que los acuerdos adoptados infringen el ordenamiento jurídico en base a la ley, el señor Lloret no tiene intención de dimitir ni de asumir responsabilidades. Ha rechazado el requerimiento y apela a la interpretación de los tribunales. Yo espero que sea la administración quien ponga fin a este sin sentido, impere la cordura y que se perjudique lo menos posible a la población de Fuerteventura. También solicitamos amparo al consejero de Administración Pública, Julio Pérez, y le pedimos que deje de mantenerse al margen y también actúe, porque tiene las competencias para ello.

¿Quiénes son los principales damnificados de esta situación?

Como siempre ocurre, las principales víctimas de esta situación provocada por Lloret son las personas de Fuerteventura y eso es lo que queremos evitar. Estamos hablando de que se han tomado acuerdos de temas prioritarios y que podrían suponer, por ejemplo, la pérdida de 3 millones de euros en atención a la dependencia o un contrato de casi treinta millones para carreteras. También las indemnizaciones que podría acarrear por parte de las empresas damnificadas que tendrían que pagarse con dinero público. Lo triste es que esta situación no se mantiene por sí sola, sino que se ha hecho con el beneplácito de grupos de la oposición como el PSOE, que se han mantenido cómplices sin importarles la población de Fuerteventura.

Desde principios de enero le pedimos a los socialistas que nos sentáramos a hablar para llegar a acuerdos que permitieran dar estabilidad al Cabildo, pero han estado pensando más en llegar a pactos o ganar las elecciones del 28 de mayo. No les importan las preocupaciones de la población majorera.

En los últimos meses Fuerteventura está siendo testigo de grandes atentados contra el paisaje con la implantación desordenada de sistemas de energías renovables ¿No se puede hacer frente a todos estos despropósitos?

Desde luego. Fuerteventura sigue siendo la peor parada con proyectos como el tendido de Red Eléctrica, que nos impuso el Gobierno de Canarias, y estamos viendo como están provocando graves destrozos en terrenos no autorizados e incluso gavias. También la planificación del Estado para potenciales parques eólicos marinos, que PSOE y Podemos llevan planificando desde 2020 y no han contado con las administraciones, colectivos y profesionales implicados.

Encima, desde el Gobierno canario no sólo no miran hacia otro lado, sino que siguen ignorando la realidad de Fuerteventura y votan en contra de una PNL presentada en el Parlamento canario para que se modifique esta planificación. Estamos ante un nuevo Dreamland y no lo vamos a permitir. Estamos a favor de las energías renovables, pero tenemos que ser los majoreros, majoreras y personas que hemos decidido vivir aquí los que tenemos que decir dónde y cómo se tienen que implantar. No las grandes multinacionales.