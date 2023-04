El abuelo candidato con 94 años

Hay vida más allá de la edad. Así lo cree Carlos de Vera Hernández (La Antigua,1929) que a sus 94 años se convierte en el candidato más longevo a las elecciones electorales del próximo 28-M. Carlos concurre en la plancha electoral de Alternativa Local por Antigua (ALxAN), que lidera el actual alcalde del municipio Matías Peña.

«Se puede ser útil a cualquier edad», señala Carlos de Vera al justificar su decisión de ser candidato al Ayuntamiento de Antigua. «Me ofrecí voluntario a Matías para ir en su lista porque creo que puedo aportar mi experiencia, pues fui concejal durante más de 12 años y conozco a la perfección los problemas del municipio». Además, añade que «hay que desterrar los mitos de que con la edad nos volvemos viejos y sin expectativas ante la vida. Me encuentro bien de salud y de mente y considero que todos podemos aportar nuestro granito de arena a cualquier iniciativa».

A juicio de De Vera, «sólo pretendo ayudar a que Matías Peña vuelva a ser el alcalde del municipio porque ha trabajado mucho por el pueblo y, además, me gusta su política cercana y comprometida con los vecinos. Esa es la verdadera política que muchos ni entienden ni la desarrollan desde que cogen el cargo». También, reconoce, que «no hace falta salir de concejal para trabajar para conseguir un pueblo con más calidad de vida para sus vecinos. Ese es el modelo de política que me encanta. Sé que no voy a salir porque voy en puestos de abajo, pero no importa porque mi objetivo es ayudar y colaborar».

Fue concejal durante doce años en el Ayuntamiento de Antigua por el Tercio Familiar y el PSOE

Carlos de Vera fue concejal del Ayuntamiento de Antigua y desempeñó, entre otros cargos, el de depositario, concejal delegado del Mancomún y de Urbanismo, durante unos 12 años. Desempeñó su cargo en la etapa franquisrta por el Tercio Familiar y durante la etapa democrática con el PSOE. «Estuve con varios alcaldes: Francisco Berriel Jordán, Santiago García Urquía, Marcial Sánchez Velázquez, y por último con Juan Ramón Soto Morales.

La vida política de Carlos también ha estado salpicada de varias anécdotas. «Fui cesado como concejal en dos ocasiones por el Gobernador Civil alegando haber realizado tareas que eran incompatibles con el cargo. Una fue cuando vote para que mi tío Conrado Hernández Morales fuera el maquinista de la planta eléctrica del pueblo y, en otra ocasión también nos cesaron a José Hernández Rodríguez y a mi por comprar productos en nuestros negocios». También, añade que «recurrimos al ministro de la Gobernación y nos dieron la razón, por lo que el entonces alcalde Marcial Sánchez tuvo que reponernos en el cargo».

Este político longevo ha participado también en la vida social del pueblo de Antigua. «Fui tesorero, secretario y presidente del Casino de Antigua, asimismo estuve unos 20 años como secretario de la Cooperativa Agrícola».

De su etapa como concejal reconoce que fue una etapa muy dura por la falta de recursos y las importantes necesidades que tenía el municipio. «No había un duro en el Ayuntamiento, nadie cobraba y se tenía lo justo para abonar la nómina de los escasos trabajadores». También recuerda «como empezamos a poner la luz con un motor, que a las doce de la noche dejaba de funcionar. También pusimos el agua. Se traía de los pozos de Iriasco, que era municipal, y de Las Cañadas hasta el depósito de El Barrio, Allí madrugaban los vecinos para recoger agua en garrafones».

De su paso por el PSOE recuerda que pasó un tiempo defendiendo las tesis socialistas. «Éramos pocos pero con un sentimiento de lealtad al proyecto que lideraba Pedro Cabrera en Fuerteventura. Yo tenía 27 afiliados en Antigua, pero me marché cuando José Juan Rodríguez, secretario de organización, conocido como J.J., quiso fichar a Ramón Soto para el partido».

La familia De Vera Hernández ha estado históricamente vinculado al comercio en Antigua. El Consistorio, siendo alcaldesa Nari Ruiz, aprobó en julio de 2014, una propuesta de cambiar la denominación de la calle General Franco, situada en el casco de la localidad, por el nombre de Hermanos de Vera Hernández.

«Hay que desterrar los mitos de que con la edad nos volvemos viejos. No es cierto»

La moción reconocía la labor de los citados hermanos «en beneficio del pueblo, así como su tenaz trabajo en favor de la dinamización comercial de la calle General Franco, luchando contra las dificultades propias de una de las épocas de mayor complejidad económica de la historia contemporánea de España». Además, destaca que «los descendientes han continuado con la actividad comercial sumando ya más de una centuria».

Juan de Vera Manrique y María Hernández Morales, originarios de Antigua y padres de ocho hijos, de los que cuatro, de los que Ricardo, Carlos, María Eugenia (con 101 años) y Francisco, residen en el pueblo.

La familia se dedicó principalmente a establecer comercios en una de las que serían las principales calles de Antigua. De hecho, el padre regentó una panadería y abrió un cantina. Otros de sus hijos siguieron sus pasos.