Pedro Pérez, uno de los fundadores de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), abandona la formación política por discrepancias con el alcalde de Pájara, Pedro Armas, que además es presidente insular del citado partido insularista. Pérez y su hija Verónica han formalizado su afiliación al PSOE.

Los socialistas han dado un paso más en el crecimiento de su proyecto político en el municipio de Pájara en particular y de Fuerteventura en general. Un nuevo grupo de personas ha decidido incorporarse y aportar su trabajo de cara a las elecciones locales y autonómicas del próximo 28 de mayo.

Esta decisión viene motivada, segúnf uentes socialistas, por la decadencia institucional y la inestabilidad política generada en este mandato, tanto en el Ayuntamiento de Pájara como en el Cabildo de Fuerteventura.

Estas incorporaciones pertenecientes a diferentes localidades del municipio, consideran que el PSOE es en este momento el partido que mejor garantiza un gobierno eficaz y estable, pues ha sabido conformar candidaturas al Ayuntamiento y al Cabildo majorero que aúna experiencia y juventud. Y además en el caso de Pájara, con un programa electoral que ha emanado íntegramente de la propia población.

«El municipio de Pájara en particular y la isla de Fuerteventura en general deben tomar un cambio de rumbo, el deterioro institucional que están padeciendo ambas instituciones solo crea desafección de la población hacia la política, genera una gran inestabilidad y no ayuda en absoluto a resolver los problemas de la población», señala, Pérez, que fue concejal en el Ayuntamiento sureño Además, añade que «en estos momentos no se transmite ni la tranquilidad ni tampoco la eficacia que tanto se necesita en tiempos difíciles. El PSOE con la candidatura que presenta al Ayuntamiento y al Cabildo es garante del cambio que como vecinos y vecinas buscamos en Pájara y Fuerteventura, por eso nos hemos incorporado a este ilusionante proyecto».

Pérez y su hija aclaran que «el apoyo al PSOE y nuestro abandono a la militancia de AMF, obedece a la lamentable marcha que lleva el Ayuntamiento de Pájara y a que nos hemos visto desplazados por el proyecto personalista de Pedro Armas, quien no contó con los órganos del partido para conformar la lista electoral al Ayuntamiento de Pájara. No nos sentimos representados en un candidatura que el propio candidato dice continuamente que es su lista, que sus mimbres y no los del partido».

Por otro lado, el PSOE también ha sumado junto al nuevo grupo de personas a la médico de Atención Primaria, Yanet Camps, que actualmente realiza sus funciones en las localidades de La Lajita y Tarajalejo. Camps forma parte de la candidatura al Cabildo de Fuerteventura.