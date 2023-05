El Consorcio invetiga si las redes de la capital contienen agua contaminada

El Consorcio de Abastecimiento de Aguas (CAAF), ha finalizado el proceso de hipercloración en el tramo de red con posible infiltración de agua residual detectado en una zona céntrica de Puerto del Rosario, como medida para garantizar la calidad del agua potable.

Tras una avería en la red de agua residual, ajena al CAAF, y la sospecha de los técnicos de una posible contaminación del agua potable, se realizó un corte sectorial desde la calle Primero de Mayo hasta el paseo marítimo. «Esta medida preventiva busca salvaguardar la salud y bienestar de los residentes afectados», señalan desde el Consorcio.

En el marco de estas labores, se tomó una muestra preliminar antes de la hipercloración para obtener información sobre la calidad del agua. Sin embargo, los resultados definitivos se conocerán una vez transcurridas las 24 horas necesarias para que el proceso de hipercloración haga efecto y se pueda tomar una nueva muestra y determinar la existencia de contaminación.

Desde el CAAF se asegura que se están llevando a cabo todas las acciones necesarias para garantizar los parámetros sanitarios en la red de distribución afectada. El pasado martes, se extrajeron muestras en varios puntos a lo largo del recorrido de la red mencionada y estas se están analizando meticulosamente. Adicionalmente, se han hecho tres análisis más para garantizar el resultado. Además, añaden que «aunque esta incidencia ha afectado considerablemente al suministro en una parte del casco urbano, se espera que hoy se restablezca la normalidad una vez finalizada la desinfección en la red y obtenidos los resultados que garanticen los parámetros sanitarios requeridos».

Esta situación ha generado graves perjuicios no sólo a los vecinos que no disponen de agua en sus domicilios, sino a numerosos comercios que no han podido desarrollar la actividad con plenas garantías.

Recuperación

Las red redes de impulsión de la desaladora de Puerto del Rosario hasta los depósitos de La Herradura, tras la última avería, ya están cargadas lo que ha supuesto que presentan agua la mayoría de los depósitos de cabecera.

Sin embargo, desde el CAFF se reconoce que todavía quedan depósitos en recuperación en todas las comarcas de la Isla. En la zona sur queda pendiente El Cardón, donde han tenido agua por medio de cubas, y ayer se estaban recuperando los pueblos de Toto y Pájara. Con respecto a la zona centro, todo Betancuria y el Valle de Santa Inés se encuentran recuperados y en la zona norte todos los depósitos contienen agua, pero no están al 100%.