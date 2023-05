Desesperación por la falta de agua

La desesperación de las familias por la falta de agua en sus casas comienza a tener tintes dramáticos. La angustia se ha apoderado de los residentes en algunos barrios de Puerto del Rosario tras llevar cinco días sin suministro. Algunos establecimientos públicos también e vieron obligados a cerrar por falta de suministro.

Los vecinos de las 91 Viviendas y El Charco tienen que aprovisionarse de garrafas para poder realizar las tareas domésticas, mientras reclaman una solución urgente a las continúas averías en la red del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF). Los bomberos capitalinos habían sido alertados por la concejal de Personal, Peña Armas, para que acudieran al barrio en la tarde de ayer para abastecer de agua a los vecinos, pero en esa franja horaria comenzó a restablecerse el servicio.

El pasado lunes, el equipo técnico del Consorcio encontró una rotura en las tuberías de agua en la calle Primero de Mayo junto a otra avería en la red de depuración y saneamiento. Ante la sospecha de que se pudiera haber infiltrado aguas fecales en la red se corto el suministro para llevar a cabo un proceso de hipercloración «como medida ante la sospecha de una posible contaminación del agua potable»,señalaron fuentes del CAAF. Sin embargo, los análisis microbiológico, dieron resultado negativo, lo que determina que es apta para el consumo humano.

El presidente de la Asociación de Vecinos de las 90 y 91 Viviendas, Francisco Manuel Ruiz Cerpa, denunció ayer la grave situación que sufren los vecinos ante el debastecimiento que « comienza a preocuparnos por el riesgo sanitario que pudiera originarse al estar tantos días sin agua familias con personas mayores y niños que deben asearlos y no pueden». Además, añadió que »esto es tercermudista, de juzgado de guardia dado que está provocando una situación de insalubridad».

El dirigente vecinal recriminó a los responsables del CAAF «no ofrecer información. No sabemos lo que pasó. Unos dicen que entró agua fecal en las tuberías de la red general y que la están analizando». Además, añadió que «gracias a la solidaridad de la Asociación de Vecinos de las 90, muchos de los afectados pudieron llenar garrafas y llevarlas a sus casas».

Las redes sociales arden sobre la falta de agua en la isla por culpa de los continuos cortes provocados por las averías en la red CAAF, empresa consorciada por el 60% del Cabildo majorero y el 40% restante por los seis ayuntamientos.

La periodista del ABC, Rosario Sanz, ya jubilada y residiendo en la capital majorera, escribía en su muro de Facebook: «Desesperados no, lo siguiente..., tengo 67 años, vine ya jubilada a instalarme en Fuerteventura por motivos de salud y en mi vida he visto una situación así. Mañana hará una semana que estamos sin agua en las casas afectados por la filtración de aguas fecales con las de consumo. Y menos mal que se han dado cuenta porque si no...., tercermundista como poco. Y el resto de la isla, con problemas similares en muchas zonas, recurriendo a casas de amigos que sí tienen para que nos den unas garrafas del grifo para poder asearnos un poco y lavar los platos. De la cisterna del water mejor ni hablar... No sé ni qué decir ni qué pensar y eso que siempre he tenido mucha capacidad para expresarme. Como muchísimas personas de esta isla, me siento maltratada como ciudadana, y sin respuesta alguna ni perspectivas de solucionarse el tema. Debería estar claro quién o quiénes son los responsables de este atropello de los derechos más elementales porque está en juego nuestra salud. Señores políticos y gestores de lo nuestro, de verdad es que no están los ánimos de la gente para bailes de Taifas...».