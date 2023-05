Lola García presentó ayer «un gran pacto por el agua en Fuerteventura que será una realidad a partir del mes de junio cuando Coalición Canaria lidere una gestión cohesionada entre el Cabildo y los seis ayuntamientos de la Isla, contando con el consenso del resto de formaciones políticas».

Así lo comunicó la candidata a la presidencia insular por CC en una rueda de prensa convocada ante la complicada situación de carencia de agua de consumo humano que atraviesa la isla de Fuerteventura.

«La Isla necesita un gran acuerdo entre instituciones para revertir una dramática situación que nunca se habría sufrido en la isla con tal magnitud. Las familias nunca habían estado tanto tiempo sin que les llegue una gota de agua. Cortes que se prolongan durante semanas, que llevan a los negocios locales a tener que cerrar, comedores escolares sin agua y un sector primario al límite para poder sobrevivir», subrayó García.

La expresidenta insular aseguró en su intervención: «Desde CC vamos a plantear soluciones inmediatas y a medio y largo plazo, como vinimos haciendo durante nuestros veintiún meses gestionando el Cabildo hasta que nos cesaron. Asumiremos un compromiso que no han entendido los actuales responsables, que se ven incapaces de gestionar».

La candidata a ser la próxima presidenta del Cabildo de Fuerteventura destacó también: «En cinco meses se han cargado todo lo que conseguimos en todo este tiempo. Con nuestro trabajo motivamos la emergencia hídrica en julio de 2022, que han tardado ocho meses en aprobarla, y recuperamos la inversión para mejorar la producción de 36.200 a los 44.200 metros cúbicos».

«Sin embargo, ahora lo único que vemos son tuberías apiladas y retrasos en proyectos que son urgentes, como la ampliación de la producción en la desaladora de Puerto del Rosario, que tenía que haber estado ya y no lo han hecho por falta de gestión, y otras como las obras de impulsión al depósito principal de La Herradura. Esto es lo que hay que hacer ya», añadió Lola García.

Por su parte, el secretario general y cabeza de lista al Parlamento de Canarias, Mario Cabrera, aclaró: «No es la primera vez que hay problemas en el CAAF. Por supuesto que ha habido averías, pero actuábamos rápido para resolverlas. Con buena gestión, los cortes no pasaban de los dos o tres días».

En este sentido, Cabrera se mostró crítico ante «una situación inaudita e inconcebible que no se ha vivido nunca en la Isla y que no volverá a pasar porque CC no dejará caer la única empresa pública de aguas de Canarias», al tiempo que manifestó sus dudas sobre si la intención del gobierno actual, conformado por dos consejeros, el presidente Lloret y Juan Nicolás Cabrera pasa por la privatización del Consorcio del Agua de la Isla.