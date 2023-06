Enseñat acusa a Mario Cabrera de traicionar al PP con el acuerdo insular

El presidente insular del Partido Popular (PP) ha sido el señalado como responsable del fracaso de las negociaciones entre populares y nacionalistas para conformar gobierno en la Isla, tal y como acordaron las direcciones regionales de ambos partidos. Esta situación ha generado que los populares se hayan quedado fuera de los gobiernos en toda Fuerteventura. Sin embargo, Enseñat, acusó en los micrófonos de Onda Fuerteventura al secretario insular de CC. «El pacto se rompe por la traición de Mario Cabrera al PP», dijo

Enseñat fue candidato a la alcaldía de Puerto del Rosario y al Parlamento de Canarias en las recientes elecciones del pasado 28M, logrando revalidar el acta en ambas instituciones.

El presidente insular del partido conservador, reconoció durante la entrevista con la periodista Nuria González que «hasta el último minuto hemos intentado reconducir el pacto con CC. Si había un problema con Esther Hernández, a quien quiero agradecer su generosidad, ya que ella dejaba su acta a cambio de que se cumpla el pacto CC-PP en todos los municipios. Ibamos a hacer presidenta a Lola García, alcalde a Isaí Blanco, David de Vera, Matías Peña, Esther Hernández y Alejandro Jorge».

«Si este pacto se rompe es por la traición de Mario Cabrera al PP cuando seguíamos esperando por un acuerdo, también por la venganza de Mario Cabrera hacia Esther Hernández por haber ganado las elecciones. Desde el primer minuto hemos apoyado un pacto basado en la lista más votada», afirma Enseñat. Además, añadió el líder popular que «es mentira que yo estuviera cerrando un pacto con el PSOE. Claro que me he sentado con Blas Acosta, que me ofreció toda la isla: la presidencia del Cabildo de Fuerteventura, la alcaldía de Puerto del Rosario y también el apoyo en Tuineje. Yo renuncié a ese ofrecimiento porque soy una persona disciplinada y porque nos estamos jugando el Gobierno de Canarias».

Enseñat asegura que renunció a ser alcalde de Puerto del Rosario. «Si yo hubiera querido ser alcalde y traicionar mi propia palabra, y el acuerdo con David de Vera, podría haberlo hecho la misma noche electoral. Sin embargo renuncié al apoyo de PSOE, Fuerteventura Avanza y Vox. En ese momento, David de Vera y yo ya habíamos avanzado cómo íbamos a plantear nuestras primeras medidas».

«El pacto era a nivel insular bajo el gobierno de CC y PP respetando la lista más votada. No han querido respetarlo porque han querido vengarse del resultado electoral de Esther Hernández en Tuineje. Si nosotros estábamos dispuestos a respetar el pacto insular, también queríamos que se cumpliera con nosotros. Y como eso no lo han admitido, han roto la baraja y se han puesto a negociar con el PSOE», expuso. También, agregó que «en el PP llevamos desde la noche electoral esperando una llamada de CC para negociar, hemos tenido que llamar nosotros en varias ocasiones. Nos convocaron el viernes para el sábado, sin haberse sentado ni una sola vez, nunca hemos tenido una reunión para conocer los problemas que pudiera plantear el acuerdo».

En opinión de Enseñat, «CC ha cerrado el ‘Pacto del Dreamland en el Cabildo de Fuerteventura « pero para poder justificarlo han construido un relato contra Fernando Enseñat, mientras que en Puerto del Rosario se ha cerrado el ‘Pacto de la Mochila’, dado que ha firmado un acuerdo con el PSOE y Juan Jiménez, que son los culpables de que todo siga atascado».

« No vamos a ser la marca blanca de CC, vamos a pedir respeto, tal y como ha actuado nuestro presidente regional. Mirando de tú a tú a Fernando Clavijo, llegando a acuerdos y con negociaciones. No vamos a sacrificar a ninguno de nuestros compañeros de las listas, porque no le gusten a CC», advierte el presidente insular de los populares majoreros.

Sobre el futuro del partido sin poder político en Fuerteventura, Enseñat, asegura que «nos dedicaremos a seguir ejerciendo nuestro papel en la oposición. No hemos vulnerado niguna norma. Nos toca regresar a la oposición y defendernos de las mentiras de CC y trabajar para las elecciones generales con el objetivo de desalojar a Pedro Sáncez de la presidencia del Gobierno nacional».

Renuncia

Gustavo Berriel, exalcalde de Antigua y un destacado militante y cargo orgánico del Partido Popular (PP) ha presentado su renuncia con carácter irrevocable de todos los cargos en el partido conservador, en que lleva militando cerca de una treintena de años y justifica su decisión por ‘agotamiento’. Sí seguirá vinculado como militantes de base.

Así lo ha comunicado a los presidentes del partido tanto regional como insular, Manuel Domínguez y Fernando Enseñat, respectivamente, a través de un escrito en el que comunica: «Mi renuncia irrevocable de todos mis cargos públicos y orgánicos en el Partido Popular así como mi renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento de Antigua, obtenida después de las elecciones del 28 de mayo de 2023».

Berriel encabezó la lista a la Alcaldía de Antigua logrando tres ediles, uno menos que en las elecciones de 2019.